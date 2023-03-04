Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ

Форвард «Локомотива» обеспечил победу над «Ростовом».

Дзюба против Карпина — особенный сюжет для премьер-лиги, а после интервью Артема Нобелю Арустамяну, в котором тема Валерия Георгиевича и сборной были снова затронуты, противостояние и градус мотивации вышли на новый уровень. В Ростове-на-Дону у форварда был шанс обратиться к тренеру не через медиа — и форвард им воспользовался.

Карпин готовился к встрече. И если в атаке решения получились спорными (перевод Комличенко направо и выход Голенкова в центр нападения себя практически не оправдали), то в защите тренер даже перестраховался. Самую опасную единицу в нападении «Локо», Артема Дзюбу, крыли два игрока — Виктор Мелехин и Данил Глебов. И поначалу делали это чуть ли не идеально.

В первом тайме Дзюба не только очень редко был на мяче, но и проиграл большую часть борьбы 19-летнему Мелехину; а там, где не справлялся Виктор, подключался Глебов и подстраховывал партнера. Единственный раз Артем опасно ударил головой на девятой минуте, но дальше инициатива перешла к «Ростову».

Желто-синие отлично давили, даже заставили Лантратова сделать чудесный сейв — но «Локо» быстро вернулся и усилиями Пиняева с Глушенковым заставил «Ростов» понервничать. К 33-й минуте нервы закончились — Дзюба удачно подставил ногу в штрафной и забил первый мяч за «Локо» в премьер-лиге. Местные болельщики встретили событие гулом.

Голенков, на которого Карпин сделал ставку в атаке, в игру совершенно не попал — проиграл почти всю борьбу и очень неточно пасовал. Ни в центре, ни справа у него не получилось — в перерыве его ожидаемо заменили на Щетинина.

Но и эти перестановки не помогли — на второй тайм «Локо» вышел еще более заряженным. «Ростов» же как будто подустал сдерживать Дзюбу — на 58-й минуте Артем поймал защитников на простой ошибке и оформил дубль. Под тот же ростовский гул.

А еще через семь минут Артем сотворил совсем уж неожиданное — с острого угла дождался флангового прострела и воткнул третий мяч с передачи Глушенкова!

За 15 минут до финального свистка Дзюбу вместе с Пиняевым заменили, и игра явно потеряла нерв: «Локомотив» расслабился, а все, на что хватило «Ростов», — восьмой мяч Комличенко в сезоне РПЛ. Который, естественно, ни на что не повлиял.

Светлым пятном в игре «Ростова» стал Мелехин — Виктор не только задавил Дзюбу (насколько смог), но и снимал вообще все: отбирал мячи у Пиняева, Камано и Игнатьева — разве что не смог быть везде, чтобы закрыть Артема полностью. Ну и Комличенко, отличившийся дважды в последних трех играх, должен порадовать Валерия Георгиевича.

А Дзюба — он вернулся. И вернулся очень эффектно!