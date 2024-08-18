Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

Я это видел.

Матч «Ростова» и «Оренбурга» в пятом туре получился насыщенным — красивые голы, камбэк хозяев на последних минутах... Но запомнится он, разумеется, не этим. Послематчевое интервью спортивного дир ектора «Оренбурга» Дмитрия Андреева — вот что войдет в золотую коллекцию российских футбольных мемов. А значит, останется на века.

Проникновенный монолог Андреева повезло увидеть лично — и хочется сказать две вещи. Первая — спортдир действительно был зол. Немного упускается из виду, но нецензурная манифестация не первое, чем отметился Дмитрий Степанович в тот вечер.

Еще до того, как поздравить Безбородова с победой «Ростова» и выдать гневный спич о ВАР и российский футбол, спортивный директор «Оренбурга» хотел пообщаться с рефери в подтрибунном помещении лично. Настолько рьяно, что микст моментально набился таким количеством охраны, которое лично я за годы посещений на «Ростов Арене» никогда не видел.

В протоколе действия Андреева о писаны так: «После окончания матча спортивный директор «Оренбурга» Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом недовольство.

Судейская бригада матче «Ростов» — «Оренбург». Фото ФК «Ростов»

Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того, что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зону входа в тоннель, ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча и преграждал путь судейской бригаде в подтрибунном помещении » .

Мотивацию Дмитрия Степановича корреспондентам постарался объяснить спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, ставший свидетелем скандала: «Первые туры настолько взвинтили обстановку, что любое действие вызывает агрессию. Не знаю, что в этом случае произошло. Наверное, кто-то поскандалил. И мы довольно часто скандалим. Это ненормально. Это через край», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Из того же протокола стало известно, что Андреев завелся еще во время игры: «На 42-й минуте матча... Андреев вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линий, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады».

В общем, Дмитрий Степанович действительно был зол — это первая вещь, которую хотелось бы отметить. А вторая — он хотел сказать то, что сказал, и именно так, как он это сделал. Корреспондентам даже не пришлось его ловить или провоцировать — Андреев сам подошел и выдал то, что выдал.

При этом спортивный директор «Оренбурга» абсолютно не реагировал на просьбы (местами почти мольбы) оренбургской пресс-службы обойтись без мата — и даже, наоборот, добавлял. Вероятно, ситуация с судейством настолько накалила Андреева, что он решил обратиться именно так — чтобы услышали.

Была ли у него причина? Формально для критики судьи п овод всегда найдется. Матч с «Ростовом» не выглядел каким-то убийством — все три мяча хозяев были забиты чисто и с игры. В своем спиче Андреев упоминал, что большую часть единоборств трактовали в пользу «Ростова». Не исключено (хотя здесь, конечно, нужно ждать фактуры), но статистика РУСТАТа говорит, что больше фолов в игре записали как раз на ростовчан — 10 против 7.

Уже после игры в интервью «РБ Спорт» Андреев признался, что такая реакция связана не только с матчем в Ростове. «Накипело на матче с «Акроном», накипело на домашнем матче с «Ахматом». Вот и все. И это продолжение. Дальше мы едем в Воронеж, там будет продолжаться то же самое», — заявил Дмитрий Степанович.

Владислав Безбородов. Фото ФК «Оренбург»

Андреев даже дал конкретики: «Ответьте на один вопрос: почему «Акрон» играет в Воронеже при зрителях, а «Спартак» у себя дома перенос делает? Объясните мне с доводами не из серии «я так захотел», а аргументированно. Почему эти играют так, а эти через три дня — по-другому? Мне нет дела до Воронежа, Ростова, но объясните, почему решение принимается так? Исходя из каких правил? Просто кто-то захотел?»

Впрочем, этих деталей все еще мало, чтобы понять причину гнева Андреева. Пока все выглядит как взрыв после обиднейшего поражения (хотя спортдир и говорит, что реакция была бы такой даже при победе «Оренбурга»), и в таком случае он очень не красит Дмитрия Степановича. Функционер позднее говорил, что у него есть 50 претензий по игре с «Ростовом» — вероятно, правильнее всего было бы опубликовать хотя бы часть из них.