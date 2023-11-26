У защитника уже шесть голов в чемпионате.

В День матери «Ростов» устроил красивую акцию, разместив имена мам футболистов на игровой форме. Кстати, многие из них в этот день посетили стадион, и команде Валерия Карпина предстояло их не разочаровать. Но когда в соперниках «Пари НН» Сергея Юрана — одна из самых вязких команд чемпионата, — показать яркий футбол может быть крайне проблематично. Так и получилось.

Карпин удивил стартовым составом. Впервые за много месяцев из основы выпал Сергей Песьяков — в этом сезоне вратарь совсем не впечатляет, так что его место занял Никита Медведев. В атаке Николай Комличенко сменил чуть затихнувшего Егора Голенкова.

Что касается «Пари НН», то Юран особенных корректив в состав не вносил — кроме одного, зато существенного — в запасе снова оказался звездный Эдгар Севикян.

С первых минут на «Ростов Арене» начался настоящий зимний футбол. И смотреть за этим было тяжело: команды оформили очень сильную заявку на худший тайм всего чемпионата. Первый угловой случился аж на 30-й минуте, а акцентированного удара пришлось ждать до 44-й. В остальном шли бесконечные забросы, выносы и борьба. В какой-то момент зрители засвистели — и их можно было понять.

Ожидаемо, что после такого «искрометного» тайма пошли замены. Карпин выпустил Мохеби вместо Ионова, а Юран освежил состав сразу тремя игроками — включая Севикяна (вероятно, Сергей Николаевич трижды пожалел, что не выпустил его в старте). И все зашевелилось!

Конечно, не сразу — 10 минут потребовалось футболистам на раскачку. Зато потом подряд случились и удар Ланговича, и выстрел Комличенко, и заработанный Байрамяном пенальти, который пришелся очень кстати — в голы с игры с каждой минутой верилось все меньше. 11-метровый пошел исполнять штатный пенальтист «Ростова» Максим Осипенко, и не подвел — забил свой шестой мяч в сезоне, а также отличился в третьем матче подряд.

Моментально ответил «Пари НН» усилиями вышедшего Севикяна. Армянский нападающий оказался в штрафной, прицелился и красивым ударом попал в штангу — совсем чуть-чуть ему не хватило, чтобы сравнять!

Это был лучший момент гостей. Потому что после этого снова все заглохло — разве что удар Шнапцева и неплохое спасение Медведева из-под перекладины немного всех взбодрили.

1:0 — «Пари НН» так и остался худшей выездной командой РПЛ; «Ростов» же еще сильнее отдалился от стыков, заработав 20 баллов и расположившись на 10-м месте.