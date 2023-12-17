«Ростов» штормит весь 2023 год. Но весной команда Карпина будет совсем другой

Есть пять факторов, влияющих на результат.

Формально прошлый сезон «Ростов» завершил триумфом, заняв четвертое место в чемпионате — при Валерии Карпине так высоко желто-синие еще не забирались. В реальности же все не так радужно — результат стал следствием проигранной борьбы за медали. Причем уступать в этой борьбе южане начали еще в апреле, и с тех пор дела их идут не очень.

С апреля по зимнюю паузу прошло 27 туров, без трех матчей — целый чемпионат. За это время «Ростов» набрал 30 очков — если брать этот отрезок в усредненном розыгрыше, то получится место где-то над зоной стыков. Не провал, но явно не то, чего ожидаешь от коллектива с четвертого места.

Фактически команду Карпина штормит весь год — но если в прошлом сезоне за счет успешной первой половины отделались всего лишь проигранными медалями, то в этом приходится несладко. «Ростов» побывал в зоне стыков, а в зиму ушел на 10-м месте и вторым с конца по пропущенным мячам. Что же с апреля пошло не так и когда это закончится?

Теории и факты

Основная теория, которая не лишена логики, — русская команда себя исчерпала. «Ростов» больше всех пострадал весной 2022-го и не оправился до сих пор — в клубе на данный момент только один легионер. Команда игроков с российским паспортом долго и героически боролась, избежала вылета в позапрошлом сезоне, выжигала большую часть прошлого, но уперлась в потолок. Летом не получила усиления и покатилась — вроде бы стройно.

Однако: а) слишком просто и б) совершенно недоказуемо. А вот опровергать эту теорию можно до бесконечности, так что лучше от нее отказаться и вернуться к факторам, которые повлияли на игру и результаты «Ростова».

Фактор № 1 — отсутствие ключевого центрального защитника Осипенко. Максим — это опыт в обороне, шикарный первый пас и практически 100-процентная реализация пенальти. Совпадение или нет, но Осипенко пропустил часть матчей в конце прошлого сезона и часть в начале этого. И такой концентрации поражений (в общей сложности «Ростов» проиграл семь раз за 10 матчей, когда Максим не выходил в старте) за прошедший год у желто-синих не было. Очевидно, «Ростов» с Осипенко и без него — разные команды, так что объяснение как минимум трети неудач имеется.

Максим Осипенко и Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фактор № 2 — невезение. О нефарте «Ростова» в этом сезоне можно слагать легенды, чего только стоят несколько подряд камбэков соперников с 0:2. К тому же, по данным продвинутой статистики, в этом чемпионате желто-синие не забили минимум 1,5 ожидаемых гола (не так много, но все же), а пропустили аж на семь мячей больше, чем должны были. Будь удача на стороне команды Карпина чуть чаще — вероятно, результаты были бы иными.

Фактор № 3 — судьи. Но не будем об этом.

Фактор № 4 — летние трансферы. На Ионова, Чернова, Акбашева и Мохеби возлагались некоторые надежды — была большая история, когда их не получилось заявить в срок. Однако по прошествии полугода Акбашев так и не заиграл, Чернов выпал из основы, Ионов и вовсе расторг контракт. Более-менее помогает только Мохеби, но этого явно мало для почти полтора года не обновляющейся команды.

Фактор № 5 — синдром «второго сезона». Это версия Арташеса Арутюнянца и Валерия Карпина, о которой президент клуба рассказывал в осеннем интервью «СЭ». На эйфории от прошлого сезона молодые футболисты желто-синих больно ударились о реальность — почему нет?

Вряд ли ростовским болельщикам от этого легче, но, по всей видимости, у 27-матчевого шторма есть объективные причины. Оправдывать все только ими наивно, ответственности с игроков и тренерского штаба снимать нельзя. Но и сказать, что они играли в идеальных условиях, — тоже.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спасительная зима

Зимняя пауза — шикарный момент, чтобы переломить неприятный почти годовой отрезок. Чего ждать от «Ростова» до весны? Исходя из банальной логики, а также открытых источников — усиления. Арташес Арутюнянц в осеннем интервью эксклюзивно для «СЭ» упоминал о том, что клуб нашел игрока в Латинской Америке и в самом лучшем случае контракт должен быть подписан в ноябре-декабре. Исходя из результатов «Ростова», вряд ли все ограничится одним человеком.

Дополнительно (но это скорее не ожидания, а интриги) у болельщиков два вопроса. Первый — кто покинет команду? Претенденты проглядываются, и, судя по ситуации с Ионовым, в клубе явно готовы расставаться с теми, кто не тянет. А нетянущие в «Ростове» есть.

Второй вопрос-интрига — кто будет основным вратарем? Пока здесь все подвисло в полупозиции — 34-летнего Сергея Песьякова уже нельзя назвать основным, а 28-летнего Никиту Медведева еще рано считать игроком старта. В общем, кто будет защищать ворота «Ростова» в оставшихся турах — загадка. Может, и вовсе новичок?

Есть и более мелкие детали — стабилизируется ли состав, как решится дилемма нападающих Комличенко — Голенков и так далее; но это все вторично. Первичны вышеназванные вопросы — и от того, как они разрешатся, зависит результат «Ростова» весной.

Ситуация должна выправиться. И за нефарт должно вернуться (знаменитая «регрессия к среднему»), и будущие новички, скорее всего, окажутся успешнее пришедших летом. Да и синдром «второго сезона» пора бы забыть — сейчас поводов гордиться у желто-синих поубавилось. А значит, впереди только работа, чтобы весной предстать другой командой.