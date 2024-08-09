«Ростов» и «Рубин» хотели исправиться после провалов. Но снова остались без победы

Ничья в Ростове-на-Дону.

«Ростов» и «Рубин» встречались друг с другом в рамках 4-го тура РПЛ после больших потрясений. Неделю назад казанцы дома уступили «Химкам» (2:3), а ростовчане и вовсе разгромно проиграли «Зениту» на выезде (0:5) — так что очная встреча была отличным шансом исправиться. Но итоговая ничья вряд ли тянет на извинения... С другой стороны — для обеих команд могло быть хуже.

Провал в Питере не стал поводом для глобальных перемен в «Ростове» — и не мог им стать. После разгрома Валерий Карпин сказал, что остался доволен всем, кроме счета; поэтому изменения на «Рубин» сделал косметические. Форвард Николай Комличенко, получивший шанс на старте чемпионата, уступил место Егору Голенкову, игравшему в основе почти весь прошлый сезон.

Рашид Рахимов на неудачу своей команды отреагировал более радикально. В оборону вместо Рустама Ашурматова отправился Егор Тесленко, на флангах атаки вышли Руслан Безруков и Никола Чумич, а Валентин Вада остался в запасе. Юкич и Иву в паре появились в центре поля.

Впрочем, реформы не очень помогли «Рубину». Казанцы начали активнее, но это был совсем недолгий отрезок — на 14-й минуте после первой же полноценной атаки «Ростов» вышел вперед. Кстати, геометрически южане разыграли все шикарно — Осипенко с левого фланга сделал длинный заброс в штрафную прямо на голову Роналдо, тот точно скинул на набегавшего Глебова, а Данил не подвел партнеров и реализовал удар. Две передачи — гол.

Для капитана ростовчан мяч головой стал первым в карьере — да и в принципе игра ему удалась. Тут уместно было бы вспомнить, что некоторые инсайдеры сообщают об интересе ЦСКА к игроку и даже о переговорах с «Ростовом» на эту тему. Правда или нет — сказать нельзя, но Глебов явно в хорошей форме.

Выйдя вперед, южане не затормозили, причем оставались активными до самого перерыва. Команда Карпина нанесла 11 ударов за первый тайм против двух у казанцев — хозяева явно наиграли на второй гол, но его не случилось. А вот «Рубину» было о чем подумать на отдыхе, потому что матч не удавался совершенно.

Замен в перерыве не случилось, но они и не потребовались — Рахимов обошелся словами. «Рубин» на второй тайм вышел заряженным, и уже через минуту гости выскочили в атаку два в ноль — вратарь ростовчан Ятимов справился (распорядились моментом казанцы плохо), но даже если бы не сделал этого, бояться было нечего — ассистент зафиксировал офсайд.

Но то была лишь первая весточка для команды Карпина — дальше гости регулярно прорывались то слева, то справа. Один из таких заходов закончился назначением пенальти — мяч попал в руку защитнику Ланговичу. Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, как и в игре против «Химок», реализовал 11-метровый максимально уверенно и записал на свой счет третий мяч в четырех турах.

После того как «Рубин» сравнял, игра замедлилась — вероятно, футболисты устали. Не помогли даже замены — команды обменивались уколами, но ничего больше этого предложить не смогли. «Ростов» был чуть острее — дважды мог выйти вперед после ударов Комличенко и Саравии, однако южанам не повезло.

Вторая ничья в сезоне вряд ли устроит команду Валерия Георгиевича — как и в противостоянии с ЦСКА, победу явно можно было забрать еще в первом тайме. А вот «Рубин», кажется, может быть доволен — после почти сенсационного домашнего поражения от «Химок» увезти один балл из Ростова-на-Дону — вполне себе успех.