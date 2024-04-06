Гол на 45-й секунде, Роналдо отпраздновал в стиле Криштиану, а Морено остановил Карпина

«Сочи» сражается за выживание в премьер-лиге.

До этого момента «Ростов» был однозначно лучшей командой весны в РПЛ, оформив три победы в трех матчах. Но всем сериям когда-то приходит конец. Теперь и эта завершилась — к команде Валерия Карпина приехал дерзский «Сочи», тоже не проигрывавший после рестарта (но есть нюанс — он и не побеждал), и затащил ростовчан в свою ничейную стихию.

Бодрое начало от хозяев поля не стало удивлением — во-первых, они в ураганной форме, во-вторых, наверняка не забыли про 0:4 в первом круге. И ростовчане даже перевыполнили план: на первый гол у них ушло 45 секунд! Глебов классно выкатил между защитниками, а Голенков принял и оформил свой седьмой гол в РПЛ. Лучший сезон Егора продолжается.

После такого старта показалось, что «Ростов» рассчитается за летнее поражение по полной, но вышло иначе. Сочинцы ответили уже через пять минут — в первой же атаке Кривцов нанес удар с отскоком от газона и попал прямо в девятку. Песьяков не спас.

Два быстрых гола зажгли эмоции обеих команд — искрило так, что в жесткие стыки попадали не только футболисты, но и арбитр. В частности, не повезло ассистенту Дмитрию Чельцову: Роналдо во время забега к воротам «Сочи» перестарался и бросил рефери «на бедро». Тому потребовалась медицинская помощь.

Голевое затишье, установившееся на «Ростов Арене», прервала банда Роберта Морено. В матче с ЦСКА она уже продемонстрировала свой характер, спасшись с 0:2 (а могла и выиграть!). А теперь вышла вперед в битве с «Ростовом»: Гуарирапа обокрал Сако и перекинул Песьякова. А ведь начиналось все с атаки хозяев — но гости были очень хороши в контрвыпаде.

Команда Карпина очень не хотела уходить в раздевалку, уступая в счете — и под конец первого тайма ее серия угловых все же завершилась четвертым голом. Получилось красиво — перед решающей подачей Щетинин попросил поддержки у трибун, и те ответили.

Под овации первый мяч в России забил Роналдо. И побежал праздновать в стиле Криштиану, прокричав культовое: «Siuuu»! Для Щетинина же этот матч стал четвертым подряд в премьер-лиге с результативным действием.

Удивительно, но второй тайм вышел гораздо менее зрелищным. Опасных ударов по воротам практически не было, зато были жесткие фолы, бесконечные падения на газон, паузы, которые сбивали ритм игры, и, конечно, желтые карточки. После 85-й минуты Евгений Кукуляк достал четыре предупреждения — больше, чем за весь предыдущий отрезок.

Встреча так и завершилась — 2:2. Глобально в таблице ничего не изменилось — «Ростов» все еще 9-й, но плотность огромная, поэтому остаются шансы даже на топ-4.

А вот «Сочи» по-прежнему замыкает таблицу, но Морено стоит отдать должное — он превратил главного аутсайдера лиги в крепкую и яркую команду, которая превосходит прямых конкурентов и точно способна остаться в РПЛ.