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Ионов, Акбашев, Мехби и даже в теории Норманн. Команда Карпина станет еще сильнее?

Артем Белинин
Алексей Ионов и Валерий Карпин
Алексей Ионов и Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»
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Южане постараются снова удивить.

Несмотря на разгром от ЦСКА прошлой весной (1:4), «Ростов» точно может гордиться минувшим сезоном. Итоговое четвертое место — отличный результат для южан, но что делает клуб для того, чтобы сохранить темп в будущем? «СЭ» собрал все, что известно на данный момент.

Минус Сильянов, Полоз и Селява

Для начала об ушедших футболистах. Если взять состав-2022/23, то серьезно ростовчане не просели — чувствительной потерей стал только арендованный у «Локомотива» Александр Сильянов. 22-летний латераль, по данным «СЭ», был и остается желанной целью для команды Валерия Карпина, но ряд обстоятельств, связанных с игроком, не позволил «Ростову» выкупить его у железнодорожников. Однако двери для Сильянова точно не закрыты, да и сам он остался доволен командировкой.

Потеря Дмитрия Полоза чувствительна больше с эмоциональной точки зрения, чем с футбольной — 31-летний вингер совокупно сыграл за «Ростов» 242 матча и забил 58 мячей, но прошлый сезон провел слабо, превратившись в запасного. На этом фоне всю весну шли непростые переговоры, из которых клуб в итоге вышел, не увидев оптимального решения.

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31-летний Александр Селява вряд ли считается болельщиками что эмоциональной, что футбольной потерей — за полтора года футболист провел за «Ростов» меньше 900 минут. Зато красиво забил «Спартаку» весной, что, впрочем, стало его единственным голом за южан. Контракт с Селявой продлевать не стали.

Из тех ушедших, кто не играл за «Ростов» в прошлом сезоне, особо стоит отметить Егора Бабурина. Его трансфер в «Торпедо» стал настоящим win-win-win. По данным «СЭ», сделкой удовлетворены все стороны. Москвичи получили мощного вратаря (Бабурин действительно провел отличный сезон в аренде, несмотря на вылет черно-белых), Егор — команду, где гарантированно будет первым номером (о чем давно мечтал), а «Ростов» смог заработать и отблагодарить голкипера, который несколько сезонов был на подстраховке.

Валерий Карпин и Алексей Ионов
Валерий Карпин и Алексей Ионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Плюс Ионов, Акбашев и Мохеби

На замену ушедшим желто-синие подписали старых знакомых — Евгения Чернова и Алексея Ионова, а также Романа Акбашева и иранца Мохаммада Мохеби.

Чернова арендовали еще в прошлом сезоне, сейчас взяв свободным агентом на полноценный контракт. 34-летний Ионов, выступавший в «Краснодаре», также пришел бесплатно. В «Ростове» считают, что опытный вингер однозначно усилит команду, и не без оснований — в прошлый свой заход он оформил 18+12 в 87 матчах за желто-синих.

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В четверг клуб объявил о трансфере Мохеби — 24-летний вингер стал первым с весны 2022 года иностранцем в составе «Ростова», не считая македонского нападающего Тошевски. По нашей информации, скаутом в данном случае выступил лично Карпин — тренер присмотрел Мохеби в товарищеском матче России и Ирана. Кстати, у футболиста, помимо «Ростова», также были варианты в Саудовской Аравии. Но здесь помог уже тренер иранской сборной — Амир Галеной дал понять футболисту, что если тот выберет деньги и не будет играть в Европе, то может потерять место в национальной команде. Иранец предпочел сборную и «Ростов».

Также в команду перешел один из лучших игроков «Факела», 31-летний полузащитник Акбашев. В прошлом сезоне россиянин оформил за воронежцев 8+4 в 34 матчах во всех турнирах и должен серьезно усилить «Ростов».

Футболист Матиас Норманн
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Загадка Норманна

Помимо вышеперечисленных, другие трансферы на вход остаются под вопросом — это связано с тем, что в «Ростове» не видят усиления внутри России, а заграничные сделки сильно осложнены. Однако поиск универсального защитника вроде Сильянова, а также опорного полузащитника, ведется. Это объяснимо — несмотря на наличие Чернова и Глебова, в каждой зоне как минимум требуется подстраховка, как максимум — усиление, южане это признают и готовы к приобретениям.

Отдельная категория — «условно свои» — состоит из двух человек. Первый — вратарь Максим Рудаков наслаждается игрой в финской «Хонке», где стал местной звездой. Голкипер ушел в аренду в прошлом сезоне и так впечатлил новый клуб, что соглашение продлили до декабря 2023 года. Однако, по нашей информации, Рудаков находится в отличных отношениях с «Ростовом» и готов вернуться в любой момент, если клубу потребуется его помощь.

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Второй «условно свой» — Матиас Норманн. Скандального норвежца, пытающегося расторгнуть контракт в одностороннем порядке по причине «испуг», можно причислить даже к «очень условно своим». Тем не менее чисто логически у него два пути — быть выкупленным «Динамо» либо вернуться в «Ростов» в конце августа. Выбить судьбоносное разрешение уйти без компенсации у ФИФА практически нереально — значит, придется оставаться в России. Либо искать третий клуб, но учитывая актуальную форму Матиаса, новая аренда тоже маловероятна.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что «Ростов» больше крепнет, чем слабеет. Да, потеря Сильянова наверняка будет ощутима, если южане дополнительно не усилятся, но пришедшие в команду Ионов и Акбашев с Мохеби точно добавят вариативности в атаке. А учитывая отнюдь не невероятное возвращение Норманна, состав получается боевой. Конечно, при условии, что не будет серьезных продаж, к которым «Ростов» традиционно открыт. Однако информации об этом пока не поступало.

Александр Сильянов
Алексей Ионов
Дмитрий Полоз
Матиас Норманн
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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