«Что вы лыбитесь?» У Турбина и Карпина был конфликт — судью отстранили на полтора года

В пятницу Евгений Турбин впервые за два года работал арбитром на игре чемпионата России с участием «Ростова». Судья снова ошибался, ростовчане снова проиграли.

В матче 13-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону «Ростов» — «Урал» (1:2) судейская бригада отметилась рядом непонятных решений.

В 2020-м при судействе Турбина сильнее оказался «Сочи» (4:2), теперь — «Урал» (2:1). И тогда, и сейчас Валерий Карпин выражал непонимание и недовольство решениями рефери. В прошлый раз Евгений отправился «в запас» на полтора года и работал в РПЛ только видеоассистентом и резервным. Повторится ли история?

В ворота гостей не назначен пенальти

На 10-й минуте матча «Ростов» — «Урал» арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина его ошибку не исправили.

Все внимание комментатора и телезрителей было приковано к падению Николая Комличенко, а незамеченным осталось единоборство Егора Филипенко со Степаном Мельниковым. Защитник «Урала» пихнул соперника рукой в лицо и выиграл борьбу за позицию.

«Ростов» — «Урал». Скриншот трансляции

«Ростов» — «Урал». Скриншот трансляции

Уже не первый раз провожу аналогию с моментом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), в котором на 72-й минуте Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Ростовчанин тогда случайно попал рукой в лицо Ивану Олейникову. Действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено, как нарушение правил. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

Почему тогда не наказан Филипенко?

Сколько ошибок совершил арбитр при падении Комличенко?

На 23-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» Турбин, находившийся в хорошей позиции, не определил, что защитник гостей Филипенко нарушил правила в борьбе с Комличенко. Судья зафиксировал фол только через две минуты — после вмешательства видеоассистентов Кукуяна и Курочкиной и просмотра видеозаписи.

«Ростов» — «Урал». Скриншот трансляции

«Ростов» — «Урал». Скриншот трансляции

Турбин в итоге указал на 11-метровую отметку, но почему-то не наказал Филипенко желтой карточкой. Если он решил, что игрок «Урала» сфолил, помимо пенальти ему следовало вынести предупреждение. Этого ошибочно не было сделано.

Некоторые наши эксперты обратили внимание на то, что, по их мнению, наступ на голеностоп нападающего нельзя считать причиной падения. Комличенко, считают они, упал по собственному желанию, поджав обе ноги.

Ошибочно не удален игрок гостей Сиссе

На 45-й минуте Турбин принял неверное решение — он не показал красную карточку и не удалил с поля Ибраима Сиссе. Футболист гостей сыграл агрессивно против Комличенко, ударил соперника в правую ногу чуть ниже колена. Удар был нанесен шипами почти прямой ногой. Соперники шли друг на друга с большой скоростью, и ростовчанин, сыгравший в мяч, едва избежал серьезной травмы.

Турбин оставил Сиссе в игре и после вмешательства видеоассистентов. Посмотрев видеозапись, судья наказал нарушителя желтой карточкой.

Арбитр украл у футбола две минуты, первый тайм завершен преждевременно

Турбин добавил к основному времени первого тайма матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» две минуты, но дал сыграть всего 10 секунд.

Когда телесекундомер показывал 44 минуты и 50 секунд, судья остановил игру после стыка Сиссе и Комличенко. Возобновилась она, когда на телехронометре значились 48 минут и 10 секунд. А всего через 10 секунд Турбин дал свисток на перерыв. Это нормально, что рефери украл у команд и болельщиков почти две минуты?

Если Филипенко не сфолил, почему не назначен угловой?

На 57-й минуте в штрафной площади гостей произошло очередное единоборство Филипенко и Комличенко, после которого ростовский нападающий упал, а мяч выкатился за пределы поля. Видеоассистенты провели проверку и предложили судье посмотреть видеозапись, чтобы самому оценить действия игроков.

В общей сложности весь процесс принятия итогового решения занял почти шесть минут, что, конечно, очень долго. Турбин не увидел нарушения правил со стороны Филипенко, который в подкате слегка коснулся мяча. 11-метровый удар не был назначен. Но почему тогда мяч в игру вводил «Урал» ударом от ворот? Почему арбитр не назначил угловой удар?

Ошибочно не удален игрок «Ростова» Миронов

На 65-й минуте Турбин ошибочно не вынес второе предупреждение Алексею Миронову и не удалил его с поля. Ростовчанин получил первую желтую карточку минутой ранее за грубый фол против Мингияна Бевеева. А когда игра возобновилась, снова пошел в стык с соперником и умышленно нарушил правила, не попытавшись сыграть в мяч и совершив безрассудный фол. Судья ограничился устным внушением.

Зачем Турбину дали это назначение?

Турбин едва полностью не лишился работы после игры чемпионата России-2020/21 «Сочи» — «Ростов» (4:2) и некоторых решений против ростовчан.

Она состоялась 4 октября 2020 года. После нее он несколько недель вообще не судил, а затем стал получать назначения только видеоарбитром и резервным. А впервые Турбину разрешили выйти на поле в матче РПЛ лишь в марте 2022-го.

«Ростов» — «Урал». Евгений Турбин и Валерий Карпин. Скриншот трансляции

— У меня был конкретный вопрос — почему Козлову показывают карточку за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» — не показывают. В ответ судья улыбнулся и сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Что вы лыбитесь, улыбаетесь?» И он показал мне красную! Ни агрессии, ни мата — не знаю, за что красная карточка. Судьям нельзя задавать вопросы? Я и желтую не понимаю, почему показали. Мы с резервным арбитром нормальным тоном абсолютно общались. — объяснял два года назад свое удаление главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

А еще было ошибочное удаление Матиаса Норманна.

— У Турбина были ошибки. Но это не та ситуация, когда нужно человека отправлять на полиграф, — прокомментировал тогда случившееся председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

На детектор лжи судью не послали, но отправили в запас на полтора года. Что будет теперь?