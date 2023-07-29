Комментатор Геннадий Орлов рецензирует главный матч субботы.

— Закономерный результат?

— Пожалуй, да. Карпин угадал с заменами. Акбашев, Мохеби, Миронов вписались в игру «Ростова». Здесь можно провести параллели с матчем «Крылья» — «Динамо». Осинькин тоже спас игру своими перестановками. У «Ростова», получается, хороший резерв. Дончане навязали борьбу команде Семака.

— Что происходит с Кассьеррой? Уже три мяча на старте сезона.

— (Смеется) Видите, как бывает. Ушел Малком, не играет Вендел. Наверное, Кассьерра почувствовал повышенную ответственность. Бразилец здорово все исполнил в голевом эпизоде. Но тут есть и другая сторона медали -тревожный звоночек для сборной России: все-таки Осипенко проиграл единоборство форварду «Зенита» один в один. Он же находился рядом, но не помешал Кассьерре, оказался каким-то беспомощным.

— Было ощущение, что «Ростов» спасет этот матч?

— Здесь нужно говорить об ошибке Мостового, которая привела к пенальти. Ну ему же не 17 лет! Человек уже несколько сезонов играет в «Зените». Где ответственность? Что он хотел? Сильно выбить мяч? А зачем обязательно сильно? В итоге попал по ноге сопернику. Надо контролировать себя, думать.

Это уже хитрость, понимание игры, конкретной ситуации. В общем подвел он свою команду... В целом, во втором тайме «Ростов» взял центр поля под свой контроль. Очень понравился иранец (Мохеби, — Прим. «СЭ»). Дончане прилично укрепились. «Зениту» надо было впереди зацепиться за мяч. Но сколько потерь было у того же Кассьерры, которого мы похвалили выше? Да и у Мостового мяч плохо держался. Не хватило мастерства...

— «Ростов» сыграл качественнее?

— Во втором тайме — конечно. Хозяева играли в пас. Пытались комбинировать. «Зенит» еще находится в поиске. Например, Эраковичу и Марио еще надо влиться, привыкнуть к новой команде. В это трансферное окно питерскому клубу просто необходимо найти замены Малкому и Венделу. Хотя последний, возможно, еще и не уйдет.

— Думаете?

— Что-то у него пока не получается с новым клубом. Посмотрим. В общем, потери Малкома и Вендела не могли не сказаться. Так что 4 очка в двух выездных играх — со стратегической точки зрения неплохой результат.

— Без Малкома и Вендела «Зенит» не может играть в позиционном нападении.

— Это естественно. Семаку придется менять тактику и расставлять другие акценты в игре. Все же зависит от подбора исполнителей. Но пока все нормально — четыре очка на выезде. Теперь предстоят домашние матчи.

Следующая неделя без игр на Кубок — больше времени на подготовку, на восстановление. Просто самим игрокам надо ответственнее подходить к ключевым эпизодам. Во втором тайме Кассьерра мог оформить дубль. Но зачем он с такого острого угла решил сам пробить? Адресатов-то хватало. Ну посмотри направо! Взял инициативу на себя. Если бы забил — молодец. А раз не попал — будь готов к критике.

— Мостового вы уже пожурили. Есть вопросы к другим фланговым игрокам — Бакаеву и Мантуану?

— Конечно, есть. Возьмите Бакаева: когда попадает под давление, то он не состоятелен. Поэтому я и говорю, что надо найти замену Малкому. Бакаев явно на эту роль не подходит.

— Клаудиньо держит уровень?

— В целом, да. Но ему нужно помогать. Ростовчане поняли, что против него надо играть жестко, порой действовали на грани фола. Один в поле не воин. Клаудиньо в одиночку не может держать центр поля. Барриос сегодня совершил две серьезные ошибки, терял мяч. «Зенит» еще не набрал форму. Проблем хватает. Но, как я вам уже сказал, четыре очка на выезде — вполне приемлемый результат.

— Эракович успел произвести на вас впечатление?

— Ну он же не ошибся, действовал уверенно. А в подыгрыше он намного сильнее Чистякова. Отдает [первый] пас низом вперед — россиянин вообще вперед не делает передачи. Эракович — все-таки другой уровень, это добротное приобретение. А Дмитрию я желаю здоровья, чтобы он качественно восстановился...

По Марио Ферандесу рано делать выводы. Он же фактически год не играл.

Жаль, что не вошел в игру Мостовой. Уже в третьем матче его не особо видно. Может быть, надо еще немного подождать, чтобы он набрал тонус, почувствовал мяч. Но такие ошибки... Пенальти заработал на ровном месте! Там разве был голевой момент? Даже если бы Мостовой не сыграл в мяч, что бы соперник сделал? Какая-то безответственность...

Ну не было там голевого момента. Надо же все просчитывать. Ошибка, подвел «Зенит». Питерцы потеряли два очка.

— Вы не считаете, что на сегодняшний день состав у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»?

— Я бы так не сказал. Да, в атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой? Проблемы пока есть. Да и вратари остались те же. И Максименко, и Селихов ошибались в прошлом сезоне.

Мне очень любопытен «Краснодар». Команда неплохо укомплектована во всех линиях. У «Локомотива» на бумаге весьма сильный состав. Приятое впечатление произвел «Рубин». Рахимов хорошо подготовил команду. Интересное начало сезона! Нет мальчиков для битья. Все пока бьются, цепляются за очки. Думаю, и «Балтика» еще преподнесет сюрпризы.