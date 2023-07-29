«Спартак» обыграет «Балтику», а «Зенит» может потерять очки в Ростове-на-Дону. Прогнозы на 2-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой и телеведущая Зухра Уразбахтина.

Александр Мостовой — 1:2. «Динамо» начало с Личкой с двух поражений, хотя все кричали о другом. Третье поражение подряд — это будет слишком. И по составу московский клуб сильнее.

Зухра Уразбахтина — 1:2. Думаю, что «Динамо» точно не проиграет. В принципе команда посильнее. Да и надо исправляться после первого тура.

Александр Мостовой — 2:1. «Урал» начал сезон с победы над ЦСКА, играет он снова дома. Хотя трудно выделить какую-то из двух команд.

Зухра Уразбахтина — 0:0. Должно быть много борьбы. И мало голов.

Александр Мостовой — 1:2. «Зенит» отличается от других команд тем, что у него сидят 15 футболистов на скамейке, которые хотят играть. Поэтому они могут победить «Ростов» без Малкома и Вендела.

Зухра Уразбахтина — 1:1. «Зенит» с Малкомом и без — две разные команды. И с ним-то в Ростове-на-Дону было бы тяжело. А уж без него против сильно мотивированного соперника... Не проиграть бы.

Александр Мостовой — 2:2. «Оренбург» проиграл с крупным счетом ЦСКА, нужно как-то реабилитироваться. Но и «Рубин» показал себя хорошо в матче с «Локомотивом».

Зухра Уразбахтина — 1:3. Пока у «Оренбурга» 2:3 от «Спартака» и 0:6 от ЦСКА. А команда явно играющая. И эти результаты не отражают ее возможностей.

Александр Мостовой — 1:2. Ставлю на атакующее мастерство «Локомотива» и вообще на мастерство всех игроков.

Зухра Уразбахтина — 1:4. «Локомотив» разгонится. Ничья в первом матче с «Рубином» — не показатель. Есть кому забивать, и есть игра.

Александр Мостовой — 2:1. «Сочи» вроде бы неплохо начал — две победы, но и «Краснодар» отлично провел игру против «Динамо».

Зухра Уразбахтина — 2:0. Важный матч. Много будет эмоций. Но победить должны те, кто сейчас лучше в футбол играет и у кого состав посильнее.

Александр Мостовой — 1:2. ЦСКА с короткой скамейкой вот что сделал с «Оренбургом» — 6:0. У «Ахмата» пока не вяжется игра, кураж прошел.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Всегда по 6:0 побеждать не получится. ЦСКА не так хорош. «Ахмату» же дома лучше больше не проигрывать.

Александр Мостовой — 2:1. Игнашевичу не удастся остановить «Спартак» в первом матче против него в качестве тренера. У красно-белых хороший состав.

Зухра Уразбахтина — 4:2. «Спартак» как во дворе комплектуется, все кто умеет играть — вперед. Даже защитники лучше атакуют, чем обороняются.