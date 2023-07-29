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РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» обыграет «Балтику», а «Зенит» может потерять очки в Ростове-на-Дону. Прогнозы на 2-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес и Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой и телеведущая Зухра Уразбахтина.

«Крылья Советов» — «Динамо»

Александр Мостовой — 1:2. «Динамо» начало с Личкой с двух поражений, хотя все кричали о другом. Третье поражение подряд — это будет слишком. И по составу московский клуб сильнее.

Зухра Уразбахтина — 1:2. Думаю, что «Динамо» точно не проиграет. В принципе команда посильнее. Да и надо исправляться после первого тура.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

«Урал» — «Пари НН»

Александр Мостовой — 2:1. «Урал» начал сезон с победы над ЦСКА, играет он снова дома. Хотя трудно выделить какую-то из двух команд.

Зухра Уразбахтина — 0:0. Должно быть много борьбы. И мало голов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Пари Нижний Новгород

«Ростов» — «Зенит»

Александр Мостовой — 1:2. «Зенит» отличается от других команд тем, что у него сидят 15 футболистов на скамейке, которые хотят играть. Поэтому они могут победить «Ростов» без Малкома и Вендела.

Зухра Уразбахтина — 1:1. «Зенит» с Малкомом и без — две разные команды. И с ним-то в Ростове-на-Дону было бы тяжело. А уж без него против сильно мотивированного соперника... Не проиграть бы.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

«Рубин» — «Оренбург»

Александр Мостовой — 2:2. «Оренбург» проиграл с крупным счетом ЦСКА, нужно как-то реабилитироваться. Но и «Рубин» показал себя хорошо в матче с «Локомотивом».

Зухра Уразбахтина — 1:3. Пока у «Оренбурга» 2:3 от «Спартака» и 0:6 от ЦСКА. А команда явно играющая. И эти результаты не отражают ее возможностей.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Оренбург

«Факел» — «Локомотив»

Александр Мостовой — 1:2. Ставлю на атакующее мастерство «Локомотива» и вообще на мастерство всех игроков.

Зухра Уразбахтина — 1:4. «Локомотив» разгонится. Ничья в первом матче с «Рубином» — не показатель. Есть кому забивать, и есть игра.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Локомотив

«Краснодар» — «Сочи»

Александр Мостовой — 2:1. «Сочи» вроде бы неплохо начал — две победы, но и «Краснодар» отлично провел игру против «Динамо».

Зухра Уразбахтина — 2:0. Важный матч. Много будет эмоций. Но победить должны те, кто сейчас лучше в футбол играет и у кого состав посильнее.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Сочи

«Ахмат» — ЦСКА

Александр Мостовой — 1:2. ЦСКА с короткой скамейкой вот что сделал с «Оренбургом» — 6:0. У «Ахмата» пока не вяжется игра, кураж прошел.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Всегда по 6:0 побеждать не получится. ЦСКА не так хорош. «Ахмату» же дома лучше больше не проигрывать.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

«Спартак» — «Балтика»

Александр Мостовой — 2:1. Игнашевичу не удастся остановить «Спартак» в первом матче против него в качестве тренера. У красно-белых хороший состав.

Зухра Уразбахтина — 4:2. «Спартак» как во дворе комплектуется, все кто умеет играть — вперед. Даже защитники лучше атакуют, чем обороняются.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Балтика

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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17
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