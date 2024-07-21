Обозреватель «СЭ» — о первом дне нового сезона РПЛ.

По 3:0 в первых таймах — показатель перевеса двух клубов, которые выглядят самыми готовыми в РПЛ к сезону

Переключиться с Евро-2024 на Российскую премьер-лигу мне пока сложно — времени прошло слишком мало, меньше недели, тем более что я весь месяц работал в самой Германии. К началу чемпионата страны полагается подходить с голодом по футболу, которого у меня — не знаю, как у вас — еще нет. Но просто не надо ждать высокого уровня — откуда ему взяться? А ждать стоит увлекательных сюжетов и историй. Потому что жизнь — и футбол вместе с нею — продолжается.

Первый день нового сезона РПЛ удивил если только «Акроном». В остальном все, как многими, включая меня (на оригинальность тут не претендую), и предполагалось: «Зенит» по российским меркам где-то в космосе, «Динамо» — между небом и землей, а остальные, включая «Локомотив» и ЦСКА, явно слабее.

Два ведущих клуба после первых таймов вели по 3:0, что говорило само за себя. Бело-голубые сами чуть усложнили себе жизнь — удалился на ровном месте Даниил Фомин, а Константин Тюкавин не реализовал выход один на один. И то не сказать, что второй тайм доставил им какие-то большие сложности.

«Зенит» в Самаре словно продолжил матч за Суперкубок. Максим Глушенков, который вписался в команду Сергея Семака как влитой, снова сделал дубль — вот только голы своему бывшему клубу он не праздновал. При этом «Крылья» в атаке играли неплохо, создавали моменты, отлично смотрелся Сергей Бабкин. Но сзади «Крылья» — это было что-то с чем-то.

Второй тайм этой встречи я смотреть не стал. Потому что понимал: это не финал Лиги чемпионов-2005 «Милан» — «Ливерпуль» в Стамбуле, где англичане отыгрались с 0:3, а потом выиграли по пенальти. Забей «Крылья» при 0:2 (а моменты были, и не один) — все еще имело бы теоретические шансы перевернуться или, по крайней мере, сильно измениться. Но не при 0:3.

О матче «Ростов» — ЦСКА говорить практически нечего — кроме последовавшей уже спустя часы после игры информации о предстоящем уходе Федора Чалова в греческий ПАОК. Нападающий ищет новую мотивацию. И пусть Греция — не Франция, где уже капитанит в «Монако» Александр Головин, играют Далер Кузяев в «Гавре» и теперь Матвей Сафонов в «ПСЖ», могу Федора в его намерении только поддержать. Да и не будем забывать, что конкретно ЦСКА — под санкциями и уехать из этого клуба напрямую в топ-лигу гораздо сложнее, чем из «Зенита», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», «Спартака».

Могут быть и негласные договоренность, что ПАОК — это, извините, пересыльный пункт. Тем более что президент там — Иван Саввиди, российский грек, экс-владелец «Ростова». Дальше, думаю, многое зависит от самого Чалова, и если он в Греции оправдает ожидания, то дальнейшие новости о нем будут интереснее. Главное — с чего-то начать. А Федор после удачной командировки в «Базель» не скрывал желания играть в Европе.

Лучше 3:2 в игре нараспашку в Черкизове, чем унылые 0:0 в Ростове

«Ростов» с ЦСКА словно обнулили друг друга — и по счету, и по остроте. Кто-то наверняка найдет в этом противостоянии тактический кайф — но это, пожалуйста, без меня. Смотреть это действо, точнее, его отсутствие, было непросто.

А вот о 3:2 в матче «Локомотив» — «Акрон» имеет смысл поговорить поподробнее. За «Акрон», на ничью, по-моему, наигравший, обидно. «Локомотив» же взял «обязательные» три очка, но не выглядел командой, полностью готовой к сезону.

Четыре гола — по два на команду — в первом тайме первого матча сезона РПЛ плюс незасчитанный гол и две штанги у «Локомотива». Плюс абсолютное отсутствие страха у «Акрона», который и начал смело, и третий мяч в концовке тайма мог забить, кабы Солтмурад Бакаев после 1+1 не почувствовал слишком большую уверенность в себе и отдал с острого угла назад партнеру, а не пробил в ближний угол.

Да, команды играли без обороны. «Акрон» постоянно разыгрывал мяч от вратаря Сергея Волкова низом короткими передачами — но мастерства и ему, и защитникам в игре ногами не хватало, и это приводило к регулярным ошибкам — например, Сергей Пиняев еще до гола обокрал Волкова, решившего его обвести, и едва не забил.

А при 1:0 произошла ключевая минута для формирования сюжета: Пиняев убежал почти с центра поля и сделал счет 2:0, но ВАР Павел Шадыханов увидел, что прежде защитник «Акрона» попал Сергею в руку. Главный судья Владимир Москалев мяч справедливо отменил, а в отличной ответной атаке Бакаев-младший сравнял, забив первый гол «Акрона» в РПЛ. И если при 2:0 все имело бы большие шансы закончиться, то тут — понеслось.

Сергей Пиняев. Фото «СЭ»

Следующие две атаки «Локо» — штанга у новичка из «Оренбурга» Дмитрия Воробьева и гол 19-летнего выпускника академии красно-зеленых Алексея Батракова, который, к слову, мне очень понравился какой-то взрослой сбалансированностью действий. Но и это было еще не все — классным ударом лучший снайпер «Акрона» в первой лиге Абу-Саид Эльдарушев снова сравнял. У него, как и Бакаева, тоже стало 1+1 — они отдали голевые пасы друг другу. Три гола за четыре минуты, которые еще и штангу в себя вместили!

Это все было очень весело, но позвольте немного поворчать. «Акрону» надо понимать, что на этом уровне любая ошибка у своих ворот чревата голом, а Зауру Тедееву — трижды думать, прежде чем решаться начинать атаки от своих ворот через короткие передачи. А вот игра в обороне «Локомотива», причем вышедшего с тремя центральными защитниками, вообще необъяснима.

Вы можете сказать — это был дворовый футбол, и во многом будете правы. Но это намного лучше, чем заунывные 0:0 без моментов, как в Ростове. По крайней мере, тут обе команды хотели получать удовольствие от игры, а не вымучивать результат. И спасибо тут прежде всего надо сказать «Акрону», от которого решение играть в такой футбол требовало смелости.

Во втором тайме «Локомотиву» повезло — при 2:2 у «Акрона» были перекладина и штанга, плюс и при 2:2, и при 2:3 у Москалева имелись основания назначить пенальти в ворота хозяев. Но контратака с участием Тимура Сулейманова, Владислава Сарвели и Дмитрия Воробьева, которая привела к победному голу новичка «Локомотива» (экс-оренбуржец нравился мне еще в прежнем клубе, и в Черкизове, амбициозно взяв 10-й номер, стартовал с 1+1), была хороша.

В концовке «Локомотив» не дал сопернику сделать почти ничего, но было бы познавательнее посмотреть на реакцию железнодорожников, стань счет 2:3. В прошлом сезоне команда Галактионова отыгрывалась, как Англия на Евро. Как-то будет сейчас?

Полузащитник «Зенита» Педро забил четвертый гол «Крыльям». Фото ФК «Зенит»

Тренд первого тура — яркая игра тинейджеров. Вдохновлены Ямалем?

Один из трендов этого матча — хорошая игра тинейджеров. Вдохновлены Ламином Ямалем?

Впервые в XXI веке у «Локомотива» в одном матче забили два игрока до 20 лет — 19-летние Пиняев и Батраков. Если первый давно раскручен и уже даже забил за сборную, то за доверие второму, которое начало проявляться еще в концовке прошлого сезона, Михаилу Галактионову стоит сказать спасибо.

А во втором тайме у «Акрона» вышел вообще 17-летний Арсений Дмитриев — и как! В первом же эпизоде грохнул из-за штрафной с левой над «девяткой», во втором — крученым в перекладину с отскоком в землю. И с мячом воспитанник академии имени Коноплева отлично работал, и решения принимал умные, и назад отрабатывал. Интересный мальчишка, буду за ним следить.

Впрочем, когда я написал об этом в Телеграме, ко мне в комментарии мощно ворвался Андрей Талалаев и на похвалы в адрес 17-летнего Арсения Дмитриева из «Акрона» отреагировал скептически:

— А вышел бы чуть поопытнее игрок на фланг у «Акрона» — и, может, очко или три забрали в Москве... А оно за выживание ой как поможет. Поэтому каждому фрукту — свое время... У нас на коробке сейчас тоже мальчонка выделяется, ему 14. Но он не выходит в премьер-лиге на замену и не уступает все единоборства (кроме спорного штрафного). И мяч попал в перекладину после рикошета о ногу защитника , а так он летел ближе к рукам Лантратова.

С кем согласитесь, читатель? По мне — выход Дмитриева стал одним из ярких событий матча, и я его обязательно запомню. Считаю, что такие вещи помогают талантливым юным игрокам расти, дают мощную мотивацию. На ошибки Заур Тедеев ему укажет, а пара сантиметров ниже при его ударе при 2:2 — и была бы не перекладина, а гол, и он мог стать автором победного мяча.

Но я рассуждаю как любитель футбола, а Андрей Викторович — как тренер, которому нужно добиваться результата и по тренировочному процессу он видит, кто готов и не готов помочь команде здесь и сейчас. Это просто разный взгляд на игру. Чем она и замечательна.

Кстати, и в матче «Динамо» — «Факел» на 3-й минуте открыл счет 19-летний центральный защитник Иван Лепский, а буквально за пару проведенных на поле минут другой 17-летний игрок, полузащитник бело-голубых Виктор Окишор, успел заработать опасный штрафной, а сфоливший на нем опытный защитник Сергей Брызгалов (он еще против Месси за «Спартак» в 2012-м в Лиге чемпионов играл!) получил вторую желтую карточку и с досады попортил оборудование на стадионе.

Наконец, точку в матче «Крылья Советов» — «Зенит» поставил 18-летний Педро. То есть — четыре гола футболистов до 20 лет за первый же игровой день в лиге!

Максим Глушенков и Артур. Фото ФК «Зенит»

Тратят в Питере сейчас с толком. Но в условиях бездонного кошелька это не самое большое искусство

... Для настроения слушаю Владимира Высоцкого — и он в момент, когда пишу один из постов, посвященных старту РПЛ, поет: «Все не так, ребята».

А как было бы — так? Ну хоть если бы в июле нельзя было точно — ладно, на 99 процентов — назвать чемпиона в следующем мае, а то и намного раньше. В год столетия «Зенита» в этом сомнений быть не может. Тем более что команда Семака усилилась (один Глушенков чего стоит), «Динамо» осталось при своих, а остальные топ-клубы либо ослабли, как «Краснодар» или «Локомотив», либо, как «Спартак» и ЦСКА, сменили тренеров, и привыкание к новым требованиям наверняка займет немало времени.

В прошлом году я решил соригинальничать и перед сезоном поставил на золото «Локо». И если с неидеальным тогда состоянием «Зенита» все прочувствовал правильно, то с тем, кто может занять его место, оказался совсем не прав. Сейчас единственным теоретически конкурентом питерцев видится «Динамо», и то вряд ли.

Конфигурация может несколько измениться только с возможным отъездом Вендела и Клаудиньо, но мы об этом слышим уже минимум пару лет — а воз и ныне там. Да и видели мы вчера «Зенит» без Клаудиньо — что, хуже, чем с ним? Вендел видится тут фигурой более важной. Впрочем, и трансфер Илича близок, и вообще за состав «Зенита» вряд ли приходится сильно беспокоиться.