«Спартак» и «Динамо» доказали напрямую, «Локо» — от противного: кто не знает своего прошлого, не имеет будущего

Обозреватель «СЭ» — о главных событиях 14-го тура РПЛ.

Почему позор в «Локомотиве» невозможен в «Спартаке»

В выходные, когда празднует 82-летие Пеле и исполнилось бы 93 Льву Яшину, нельзя плохо играть в футбол. Никому и нигде. Понятно, что ни один человек, связанный с РПЛ, в дни еще не завершившегося 14-го тура не мыслил такими измерениями, но разрешите мне быть самим собой и считать именно так. Ведь тот же Пеле, приехав в 1965 году в Москву на товарищеский матч, был совершенно не обязан являть себя во всем блеске. Но выдал в «Лужниках» при 102 тысячах зрителей такой спектакль, что его навсегда запомнили все, кому либо посчастливилось в тот день быть на главном стадионе Советского Союза, либо видеть это по уже распространившимся телевизорам. И дело было не только в дубле Короля (кстати, в ворота не Яшина, а Виктора Банникова и Анзора Кавазашвили, сыгравших по тайму), а в прикосновении публики к чему-то божественному, как картины Микеланджело или музыка Вивальди. Старые болельщики плачут, когда вспоминают о том дне.

Размышляя о Пеле, думаю о том, насколько, так сказать, мундиалецентричным был в его время футбольный мир. Ведь в «Сантосе», то есть почти всю карьеру, Пеле толком никто не видел, кроме бразильцев. По сути, два чемпионата мира, 1958 и 1970 годов, определили всё, потому что еще на двух костоломы «гасили» Пеле на ранних стадиях.

То, что тогда мировой футбол в регулярном режиме очень мало показывали, создавало миф. В хорошем смысле. Заставляло играть воображение, как хорошие книги. А миф, как точно выражается писатель Александр Нилин, важнее титулов. Мы видим это по тому, что Пеле был, есть и будет Королем футбола. Притом что в современности небеса подарили нам Волшебника Лео Месси и Атлета Криштиану Роналду. Португалец, правда, в последнее время ведет себя совсем неподобающе мегазвезде. Будь Пеле менее дипломатичен, мы бы от старика многое про Криштиану сейчас услышали...

Не случайно начал обзор 14-го тура РПЛ с этого экскурса. Ведь, например, события вокруг матча «Локомотив» — «Динамо» были тесно переплетены с историей. Бело-голубые в память о Яшине, которого мир называл Черным Пауком, вышли в уникальном черном комплекте формы и выпустили 93 (по числу лет, сколько исполнилось бы Яшину) футболки, которые поклонники «Динамо» могут приобрести — и, говорят, с огромной охотой это делают. Вот это память!

Тин Едвай. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А в «Локомотиве» — очередной позор. На неделе сразу два действующих игрока команды, Франсуа Камано и Тин Едвай, сказали в прессе, что не знают, кто такой Юрий Семин. Учитывая, что с этим тренером «Локо» взял ВСЕ свои чемпионские звания и подавляющее большинство остальных, он возглавлял команду всего два с половиной года назад и болельщики на каждой игре скандируют его имя, это эпический провал всех служб красно-зеленых. Такого просто не может быть. Если в песне поется, что «есть только миг между прошлым и будущим», в «Локомотиве» между ними — пропасть.

В том же «Спартаке», уверен, такой позор невозможен. Можно сколько угодно ругать Леонида Федуна и Зарему Салихову, но именно при них в клубе появилась неформальная должность «ответственного за связь времен», как однажды метко сформулировал Константин Генич, — Леонида Трахтенберга (кстати, одного из основателей «СЭ», придумавшего название газеты, так что и в нашем случае эта связь времен тоже четко просматривается). Каждое его интервью на клубных ресурсах, будь то когда-то с Доменико Тедеско, а позже — с Александром Соболевым, Георгием Джикией, Квинси Промесом и другими, — это ведь и просвещение их самих, ликбез об истории «Спартака». Помню, как Трахтенберг с Соболевым под прицелом клубных видеокамер ехали на метро на «Динамо» и мэтр рассказывал форварду истории о взаимоотношениях двух клубов, а Соболев живо реагировал, — это было потрясающе. Такими беседами клуб убивает сразу нескольких зайцев.

А великолепная двойная идея перед финалом Кубка России-2021/22 с «Динамо»? Когда, во-первых, команда Паоло Ваноли на неделю вернулась на историческую базу красно-белых в Тарасовке, где столько всяких славных побед было подготовлено (пусть там давно нет ни старого деревянного жилого корпуса, ни памятника Ленину), а во-вторых, туда к футболистам приехали ветераны «Спартака» во главе с Олегом Романцевым и Георгием Ярцевым, светлая ему память. Уверен: та встреча, то совместное барбекю внесли вклад в победу. И хорошо, что тот же Ваноли понял важность подобной идеи и не закрыл команду на тушинский засов.

Те же, кто не знает своего прошлого, не имеют будущего. Вышедшее в яшинской форме «Динамо», которое, несмотря на пропущенный еще даже до 30-й секунды гол, следующие 90+ нещадно возило «Локомотив», где многие не знают, кто такой Семин, лишний раз доказало мне истинность этой максимы.

Такой масштаб убожества, как у «Локо» в матче с «Динамо», приходится видеть редко

В этом матче тоже был исторический момент — сотый гол в чемпионатах России Федора Смолова. Да, с пенальти. Ну, так и Пеле тысячный мяч забил с 11-метрового. И Федор Черенков, и многие другие гении сотый — тоже с точки. Причем далеко не во всех случаях очевидной. Зато сколько до того было забито с игры — и какой красоты!

На этот пенальти и сотый смоловский гол «Динамо» наработало в полной мере. «Локомотив», забив, тут же решил эти 1:0 полтора часа отоборонять. С таким унылым и пассивным «Динамо», какое мы видели еще месяц назад, может, это и было возможно. Но не с командой последней пары недель, которая начала расправлять плечи и разглаживать морщины на лице. То же (правда, без морщин в силу возраста) принялся делать и Арсен Захарян, наконец-то избавляющийся от призраков неотъезда в «Челси». Первый его гол, правда, Павел Кукуян при помощи ВАР отменил — но со вторым это уже было невозможно.

Вообще, по-хорошему, в ворота Гильерме должна была влететь пятерочка. Достаточно посмотреть на соотношение ударов — 3-22 (!) всего, 2-9 в створ — и угловых: 1-10. И более продвинутая статистика, будь то передачи в финальную треть и в штрафную, удары из штрафной, была соответствующей. Так что еще один пенальти в самой концовке, которым Даниил Фомин тоже вошел в историю, повторив с 17 забитыми 11-метровыми подряд рекорд России, полностью вытекал из логики игры. «Динамо» забило минимум из того, что должно было. «Локомотив» же показал футбол такого масштаба убожества, какой редко доводится видеть.

Изменят ли что-то в его пока убогой «стыковой» судьбе отставки всего немецкого блока, да еще и куратора Александра Плутника вдобавок? По идее, должны, но пока твердого положительного ответа на этот вопрос дать нельзя. Потому что любая отставка — это назначение, а назначений нет. Спортивного директора отныне не существует — видимо, Томас Цорн вычерпал надолго вперед все заложенные на эту должность средства.

Главного тренера пока тоже не утвердили, несмотря на всеобщую уверенность, что таковым будет Михаил Галактионов. В результате уже пару недель команду тренирует Андрей Федоров, в которого, при всем уважении, случайно ткнули пальцем. Да, временный штаб укрепили вечными локомотивскими «пожарными» Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым, и это хорошо — но не может долго команда жить без реального главного тренера. Если им станет Галактионов, дай бог ему удачи, но пока мне не очень понятно, почему им должен быть именно он и по какой причине новый председатель совета директоров видит Семина в любой другой роли, но не в тренерской. Ведь Юрий Палыч — именно тренер.

Владимир Сычевой. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Спартак» отошел от дерби легче ЦСКА, Сычевой не стесняется никого и ничего

Если Фомин запомнится самим фактом повтора рекорда России по числу ударов с 11-метровой отметки без промаха (напомню, финал Кубка и кубковый турнир вообще тут не в счет, речь именно о первенстве), то по манере исполнения однозначная фигура тура — Владимир Сычевой из «Оренбурга». Этот парень продолжает удивлять, и теперь он исполнил пенальти в ворота не кого-нибудь, а Игоря Акинфеева в стиле Жоржиньо — подпрыгнув и перебрав ногами перед ударом.

Больше у него этот номер, скорее всего, не пройдет — будут знать, как спустя, правда, долгое время раскусили и итальянского бразильца, из-за чего Италия не поедет на ЧМ-2022. Но забить ТАКОЕ Акинфееву — это уже войдет в историю. Как и 11 голов дебютанта РПЛ Сычевого в первом круге — может, в последнем туре первой половины чемпионата он еще и пополнит лицевой счет.

И не нудите, господа душнилы, про упавший уровень лиги, который-де и позволяет появляться таким героям, как в прошлом сезоне Гамид Агаларов, а в этом Сычевой, он же Писарский. Даже если вы в чем-то и правы — занудство всегда проиграет увлеченности и куражу, с которыми бомбардир «Оренбурга», два года назад выступавший за «Крымтеплицу», кладет гол за голом. И никого, совсем никого не боится. Теперь вот — дубль в ворота ЦСКА. Лучшему вратарю последних двух десятилетий — в первом же матче против него.

До Сычевого эффектнейший гол пяткой забил Федор Чалов — еще один из героев этого сезона. Который, как выяснилось из нашего недавнего разговора с главным тренером красно-синих Владимиром Федотовым, в первое время после возвращения из Швейцарии (где играл за «Базель») хотел туда вернуться. Была у него «грустинка», как выразился тренер. Да, как мы видим, сплыла. И дубль «Спартаку», которому Чалов никогда не забивал, тоже не заставил его воспарить в небеса.

И все же не выиграла нынешняя команда дисквалифицированного Федотова у бывшей. Да и не должна была выиграть. «Оренбург» дома в этом сезоне почти всегда в полном порядке. Вничью, правда, ни разу еще не играл — но должно же это было рано или поздно случиться. Я предвкушал результативный матч — и он случился. Марцел Личка продолжает кормить лигу периферийной футбольной вкуснятиной. Оказывается, ее можно готовить и там.

Спартак Гогниев одержим такой же идеей, только вот пока то недожаривает, то пережаривает. Даже жалко человека. Да, он знал, на что шел, — но тренер должен пытаться использовать шансы, которые ему дают!

2:0 в матче «Спартак» — «Химки» были уже к 20-й минуте. И это — без Промеса. С учетом хронических ляпов химчан в обороне — ничего удивительного. Почти все остальное время первого тайма, кроме концовки, атаковали «Химки» — и неплохо, кстати.

Давно «Спартак» не играл настолько пассивно, и так и хочется связать это с дисквалификацией Гильермо Абаскаля. Он смотрел матч даже не на трибуне, а на базе. Но наказание испанца именно на домашний матч с «Химками» — самое легкое для красно-белых, что только могло быть. Сейчас и с «Торпедо», и с «Факелом» (не проигравшим в этом туре еще одному из лидеров, «Ростову») играть сложнее, не говоря об «Урале». А в конечном счете «Спартак» отошел от главного московского дерби куда легче ЦСКА, выиграв и в матче на Кубок, и в чемпионате, тогда как армейцы в этих двух матчах набрали лишь очко.

Можно ли было свистеть офсайд у Шамара Николсона при добивании Михаила Игнатова перед первым голом, поскольку ямаец участвовал в эпизоде и отчасти закрывал Виталию Гудиеву видимость? Да, можно. С другой стороны, угол при добивании был абсолютно открыт, и учитывая, что Игнатов сильно пробил именно туда, у вратаря не было ни шанса отразить мяч. Может, это ВАР и учел, хоть накануне в очень схожей ситуации судьи отменили гол Захаряна «Локомотиву».

Грубейший обрез защитника Алексея Никитина перед голом самого Николсона — норма для «Химок» и результат стремления Гогниева выходить из обороны только через пас. Тут что важно понимать: во-первых, очень рискованно подобным образом выходить от своих ворот, когда защитники никогда так не играли и в принципе не обладают качествами, позволяющими без ошибок выбираться из-под прессинга. Важно и то, что Николсон, как, уверен, и другие спартаковцы, к таким передачам назад защитников «Химок» был готов и читал их заранее.

Зорин с Мелешиным сделали гол, как юные Аршавин с Кержаковым. А вот Соболев рекорд не продлил, когда это было легче всего

«Химки» живо атаковали и комбинировали (еще бы — при таком-то количестве экс-спартаковцев), Мирзов в первом тайме остро играл на фланге, прилично выглядел Руденко, Магомедов с Глушаковым отлично били, Селихову приходилось делать классные сейвы... Но оборона «Химок» всегда испортит все то, что делает их атака. Команда феноменально несбалансированная, хотя и веселая. Но такие и вылетают.

Не знаю, почему все так долго разбирались во втором тайме с офсайдом. Коллега Генич, которому я сразу написал, не даст соврать. Видно было, что в момент паса ноги Николсона находятся на своей половине поля перед самой центральной линией, а сам он наклонился вперед. Через несколько минут повтор четко это доказал. Корпус — на чужой половине, то есть в офсайде.

В какой-то момент время забивать наступило для футболистов, которые еще никогда в РПЛ этого не делали, — причем сразу двух. Сначала на табло отметился Павел Мелешин, причем с паса 18-летнего Даниила Зорина, с которым, по словам первого, у них «уже лет семь связка». Гол пацанов. Может, потом его будут вспоминать так же, как мяч Александра Кержакова с паса Андрея Аршавина «Спартаку» в 2001-м на «Петровском»? Соперник, правда, не того калибра: тогда для «Зенита» — красно-белые, а тут — «Химки». Но им-то какая разница?

Оба поговорили с журналистами в смешанной зоне. Обладатель школьной золотой медали Даня Зорин с удовольствием вспоминал даже о том, как ему «напихал» Соболев, когда у него вбежать в свободную зону после передачи Александра «сил не хватило». Как же хочется, чтобы у таких не испорченных еще мальчишек все получилось. И чтобы они не испортились. Хотя при нынешней ситуации едва ли у них, как у Кокориных, будут лишние деньги.

Потом первый гол в чужие ворота во взрослой карьере случился и у защитника Павла Маслова, причем с соперниками, получив мяч, он разобрался именно по-взрослому. Но болельщики, хоть и обрадовались, ждали другого — продолжения голевой серии Соболева. Не дождались.

Поначалу казалось, что Соболев не зацикливается на рекорде. Об этом сказал первый гол — нападающий даже не подумал бить, хотя находился в позиции, откуда форвард может и зарядить. Вместо этого он отдал под удар Зобнину, а потом настало время добивания Игнатова. Но первые знаки того, что Соболев нервничает, случились на 39-й минуте. Получив мяч от Шамара, он о рекорде подумал и ударом в касание пальнул выше ворот, хотя свободно мог отдать мяч налево Антону Зиньковскому. А спустя пару минут развернулся и снова пробил, хотя адрес для паса опять имелся.

Ну не залетало у Соболева в этот вечер. Спартаковский рекорд Николая Паршина — девять матчей подряд с забитыми мячами — устоял. Но российское достижение команды Александр побил. Ладно, он забьет, когда команде это будет нужнее. А рекорд над ним теперь не висит.

Счет же 5:0 при соотношении угловых 1:10 в пользу «Химок» и с признанием вратаря Селихова лучшим игроком матча (что абсолютно справедливо), и с Соболевым, при таком счете не забившим ни гола, — это какое-то невообразимое нагромождение парадоксов. Так или иначе, «Спартак» оторвался от третьего места на три очка, а крупные победы просто поставил на поток, как никогда в новейшей истории. До 5:0 с «Химками» было еще пять (!) разгромов — 5:2 с «Крыльями», по 4:1 с «Краснодаром», «Оренбургом» и «Факелом», 3:0 с «Сочи».

Это происходит и из-за отличной игры, и потому что, как я уже говорил на примере Леонида Трахтенберга, «Спартак», как и «Динамо», не забывает об истории. На минувшей неделе была 40-летняя годовщина давки и гибели болельщиков в «Лужниках» на матче с «Харлемом» — и клуб активно во всех процессах участвовал, перед игрой была минута молчания, а на матч футболисты «Спартака» вышли в траурных повязках с именами и фамилиями каждого из тех, кого не стало тем страшным московским вечером 1982 года...

...И, наконец, еще об одном пенальти этого уик-энда — только отмененном. Его как назначили в пользу «Торпедо» в Грозном в ворота хозяев при 0:0, так потом и дезавуировали. Соглашусь с ведущим студии телевещателя в воскресный вечер Дмитрием Дерунцом и его собеседником Эдуардом Мором, не понявшими причины отмены 11-метрового. Задамся и другим вопросом — была ли там грубая и однозначная ошибка судьи Артема Чистякова, чтобы ВАР Алексей Сухой в принципе мог подозвать его смотреть эпизод? Марат Быстров не играл в мяч. Игорь Лебеденко укрыл его корпусом, получил по ногам. Или в Грозном другие правила игры, о чем судья в поле забыл, а ВАР вспомнил?

Что же касается неприезда в Грозный Андрея Талалаева, то главному тренеру «Торпедо» — скорейшего выздоровления, а всю правду мы узнаем лет через 20 в «Разговоре по пятницам» к его 70-летию. Ради одного этого коллегам Юрию Голышаку и Александру Кружкову стоит сохранить и дотянуть легендарную рубрику «СЭ» до 2042 года.