Обозреватель «СЭ» — перед 15-м туром.

И снова Дзюба! Вряд ли его вызовет Карпин — но теперь есть шанс забить «Спартаку»

Когда 36-летний футболист оказывается в центре внимания, и происходит это по сугубо спортивным причинам, — ему нельзя не поаплодировать. В разные моменты своей карьеры Артем Дзюба заслуживал и получал полярные оценки, в том числе от меня, — но сейчас нападающий «Акрона» показывает такую игровую ненасытность, что этому можно только порадоваться. Большинство в таком возрасте, тем более форварды, уже подрабатывают телеэкспертами. Обратный пример из последних — разве что Роман Павлюченко.

В минувший уикэнд Дзюба вышел на замену в дерби Самарской области «Крылья Советов» — «Акрон», забил второй мяч, подкараулив нелепое столкновение двух центральных защитников команды соперника — Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова. Но какая разница, как именно он забил? Между прочим, после этого еще надо было голкипера переиграть, что удается не всем и не всегда. Дзюба, выйдя один на один, с этой задачей справился мастерски.

Этот мяч для него стал в чемпионате вторым — при еще трех голевых передачах. Учитывая, что пришел в «Акрон» он на самом флажке трансферного окна, а до того ни с какой командой не тренировался, пять очков менее чем за два месяца, дележка с 22 по 30 места в РПЛ по системе «гол плюс пас» — результат для ветерана отличный.

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Понятно, что у Дзюбы есть вполне конкретная мотивация — обогнать Александра Кержакова по количеству голов в сумме всех турниров, то есть выход на первое место в «Клубе 100» российских бомбардиров. Чтобы догнать, нужно забить еще два, чтобы обогнать — соответственно, три. При нынешней форме Артема, к тому же играющего за качественную команду атакующего плана и пользующегося полным доверием ее главного тренера Заура Тедеева (тот даже сказал, что Дзюба привносит собой не только игру, но и позитивные человеческие ценности — такого комплимента, надо полагать, форвард не слышал в свой адрес давно), результат вполне достижимый. Игрок всегда и во всем хочет быть первым — и не успокоится, пока этого не добьется.

А теперь возродилась и забытая уже, казалось, тема. Дзюба заявил о желании «заковырять любой гол» за сборную. Что тоже понятно и полностью соответствует его характеру — ведь сейчас он делит первое место в списке снайперов сборной России с тем же Кержаковым. У них по 30 голов. Брунею бы, надо думать, Артем забил — «даже нетрезвым», как он однажды смело высказался. Хотя иногда, когда слишком сильно чего-то хочешь, это и не получается — как это было, допустим, в концовке отборочного цикла Евро-2020 в Сан-Марино, когда он сорвался на оскорблявших его болельщиках...

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Фото ФК «Акрон»

Но тут, вероятнее всего, не сыграть получится по другой причине. Что называется, нашла коса на камень. А именно — Дзюба на Валерия Карпина. Это же надо, чтобы последние три с лишним года, когда Артем дошел до 30 голов, а у национальной команды соперники (и чем дальше, тем больше), к сожалению, были один другого лакомее, поскольку других нет, национальную команду тренировал лучший «друг» Дзюбы еще по «Спартаку»! Вызывающий у игрока такие эмоции, что он и в этом сезоне за «Акрон» набрал против «Ростова» 1+1. И не скрывал радости от этого.

Возраст игрока не дает ему никаких перспектив в национальной команде, когда она вернется на официальную международную арену, и Карпин этим, само собой, обосновывает его отсутствие. Даже в лучшее для него время сразу после прихода в «Локомотив» — что уж говорить сейчас? Вот и теперь, когда специалиста спросили о возможности вызова Дзюбы на прощальный матч, он ответил: «Зачем? У всех или многих футболистов (это была явная оговорка по адресу Максима Глушенкова. — Прим. И.Р.) есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»

Говорить о том, что Карпин согласится вызывать в сборную Дзюбу и дать ему шанс, всерьез, конечно, невозможно. Учитывая их давние взаимоотношения, которые не стали ни на каплю лучше, по этому поводу можно только улыбнуться. Но тут ведь важно, что сам разговор возник не на совсем пустом месте, а в определенной степени благодаря игре Артема. Из центрфорвардов-россиян больше очков по «гол плюс пас» у Дмитрия Воробьева из «Локомотива» (8), Тамерлана Мусаева, Константина Тюкавина и еще одного ветерана Антона Заболотного (по 6). Но они в своих командах с начала сезона, а не с закрытия трансферного окна.

Не даю даже одного процента из ста, что Дзюба, будь он сто раз герой ЧМ-2018, и даже при максимальном содействии РФС, сможет уломать Карпина. Не тот ему достался оппонент. Но в воскресенье у него будет еще одна возможность ярко показать товар лицом — он появится в составе «Акрона» на поле «Лукойл-Арены», на которую успел выйти в форме «Спартака» еще в ее бытность «Открытие Ареной». В частности, на первый в истории спартаковского стадиона матч против «Црвены Звезды».

Но вскоре ушел в аренду в «Ростов», а оттуда — в «Зенит», после чего мосты в его взаимоотношениях с большинством спартаковских болельщиков были сожжены. Артема такие вещи, однако, только воспламеняют. Вы удивитесь голу Дзюбы за «Акрон» «Спартаку»? Я — нет. Интересно? Безусловно! И иначе как молодцом в связи с этим Дзюбу образца этого сезона назвать сложно.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ни «Рубин» для «Краснодара», ни «Факел» для «Локо» не должны стать сладкими булочками

Крутых афиш в последнем туре первого круга не наблюдается. Лидер «Краснодар», выигравший 11 матчей подряд, отправляется в Казань. «Рубин», играя сильно ротированным составом, едва не обыграл в Кубке в Москве почти основу ЦСКА, в прошлом туре чемпионата был близок, но не воспользовался шансом отхватить что-то у «Локомотива» в отсутствие Алексея Батракова и Дмитрия Баринова. Гол Артема Тимофеева в концовке показал, насколько у «Локо» скамейка (а многолетний игрок «Ахмата» — ее постоянный обитатель, поскольку капитан Баринов отдыхает, и то не всегда, только в FONBET Кубке России) чувствует себя единым целым со стартовым составом. Батраков же, в свою очередь, выйдя в Кубке против «Динамо», отдал две голевые передачи.

«Локомотив» в 15-м туре сыграет с «Факелом» — и должен понимать, что воронежцы не станут для него «сладкой булочкой», как, впрочем, и казанцы для «Краснодара». «Факел» вообще-то не проигрывает уже пять туров — правда, четыре матча из них сыграв вничью. Но если сравнивать с тем, что было до того, команда Дмитрия Пятибратова явно на подъеме, и две последние ее встречи в гостях завершились победой 3:2 в Грозном и ничьей 0:0 с ЦСКА. Воронежцев не смутило даже удаление за полчаса до конца игры — не сказать даже, что они отбивались из последних сил. Так что команде Михаила Галактионова надо быть настороже.

Единственный из тройки лидеров, у кого, предполагаю, особых проблем быть не должно, — это «Зенит», который полетит в Грозный. Понятно, что 0:2 «Ахмата» дома от «Пари НН» — еще и результат стечения обстоятельств, связанного с нереализованным Лечи Садуллаевым при 0:0 пенальти, но победа в предыдущем туре 3:2 в Ростове, ставшая для команды Сергея Ташуева первой в чемпионате, выбивалась из общего контекста — 2:3 дома от «Факела», 0:2 в Казани, 0:3 от ЦСКА, 1:1 дома с «Крыльями», 2:4 от «Динамо»... Четыре очка в последних семи играх и предпоследнее место. И если вдруг удастся что-то зацепить с «Зенитом» — то только в результате самоуспокоенности петербуржцев.

Защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев. Фото Global Look Press

«Крыльям», от которых начинает дурно пахн у ть, надо оправдываться. Форма ЦСКА позволяет это сделать

Тройка команд, не то чтобы преследующих лидеров, но идущих за ними, встречается с командами середины таблицы и очки соберет в полном объеме совершенно необязательно. «Акрон», который едет в гости к «Спартаку», и «Пари НН», играющий в гостях с «Динамо», — самые, пожалуй, благополучные сейчас из команд нижней половины таблицы, и недаром они занимают соответственно восьмое и девятое места, обогнав даже «Ростов».

Отстающий от бело-голубых на три, а от красно-белых на одно очко ЦСКА едет в Самару к сопернику, которого во всех отношениях трясет. Формально волжане за пределами зоны стыков, но у них столько же очков, сколько и у «Динамо» из Махачкалы, идущего строчкой выше, и у «Химок» с «Факелом», как раз в зоне стыков и находящихся. А главное — дурной запах, идущий от команды и клуба. У многих — в частности, у Владислава Радимова — возникли вопросы к Роману Евгеньеву, причем и по первому, и по второму голу «Акрона». Причем вопросы эти — не только спортивного характера. Впервые высказал вслух свои сомнения, не называя фамилий, даже Игорь Осинькин.

Но если большей части команды хочется защитить его не только на встрече с новым губернатором, но и на поле, то домашний (где этот губернатор, надо полагать, будет) матч с ЦСКА — хорошее время и место, чтобы это сделать. Ни в дерби со «Спартаком», ни в предыдущей игре чемпионата с «Факелом», ни в кубковой встрече с «Рубином» красно-синие не забили ни одного мяча, а главное — по игре выглядели крайне неубедительно. И если ловить сейчас кого-то из топ-клубов на неважной форме — то к ЦСКА это относится в первую очередь.

Хотя и к «Динамо» тоже — но тут не столько из-за кондиций, сколько из-за вала травм. Без Лунева, Майсторовича, Фернандеса, Лаксальта, Бителло я даже не уверен, что бело-голубые — фавориты матча против нижегородцев, у которых в пяти последних матчах — две победы, две ничьи и поражение. Виктору Гончаренко удалось быстро сладить со своей новой командой, и сейчас она совсем не выглядит тем, кто собирается бороться за выживание.

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«Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России, но сделает ли он то же самое в чемпионате? Аналитики букмекерской компании FONBET считают питерцев безусловными фаворитами предстоящего матча и предлагают ставить на них с коэффициентом 1.48, что примерно 68% вероятности исхода. Ничья в этой встрече котируется за 4.50 (22%), успех грозненцев — за 6.50 (10%).