Обозреватель «СЭ» — перед 16-м туром РПЛ.

С травмой Бабича и дисквалификацией Литвинова Абена неизбежен?

16-й тур РПЛ пройдет после паузы на матчи сборных. На сей раз, правда, у России не было серьезного сопротивления — 11:0 с Брунеем, 4:0 — с Сирией. При этом к игрокам и болельщикам сборной — никаких вопросов. Первые не вышли, извините, балду пинать. А Алексей Батраков в своем дебютном матче за сборную забил рекордный гол — и, когда он выходил на замену, я почему-то не сомневался, что это сделает именно он. Ко вторым национальная команда приезжает слишком редко, чтобы не пойти даже на матч против сборной водокачки.

Центральный матч тура — «Спартак» — «Локомотив». В совсем другом настроении, чем Самошников, Батраков и их партнеры по сборной России, вернулись в красно-зеленый клуб из Армении Наир Тикнизян и Эдгар Севикян. Как и в Краснодар перед матчем в Химках — его капитан Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян. Как и в «Рубин» перед приемом «Акрона» — Иву. Их сборная Армении проиграла дома матч Лиги наций Фарерским островам. Вот что значит даже гораздо более сильной на бумаге команде выходить на игру без тренера. Александра Петракова уволили, назначить никого не успели, на игру команду выводил технический директор. И вот результат. Нельзя играть в футбол без тренера, просто нельзя.

Нехорошая новость из сборных ждала «Спартак» — Срджан Бабич получил растяжение связок и выбыл примерно на неделю. С трудом можно представить, что он залечит повреждение к дерби. А учитывая еще и дисквалификацию Руслана Литвинова, который пропустит второй матч после сомнительного удаления в дерби с ЦСКА, у красно-белых намечаются проблемы в центре обороны. Кажется, Миенти Абена неизбежен. И это не может не пугать болельщиков.

Читатели спрашивают, почему я подробно не высказался об отставке спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Во-первых, потому что работал в этот момент в Торонто на введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы. Во-вторых, и в-главных, потому что устал от мельтешения на посту спортдира «Спартака» всяких случайных фигур, которые по непонятным критериям, никогда и нигде на этой должности не работая, там оказывались. И не вижу смысла высказываться о каждом, кто отчалил, едва успев появиться. Амарал даже года не проработал! Но хоть Манфреда Угальде с Эсекиэлем Барко привез — и на том спасибо. Ждем следующего. И немного сомнений в том, что он будет таким же рандомным. И едва ли на принципиально большее количество времени.

«Спартак» подходит к дерби после трехматчевой победной, к тому же «сухой», серии — общие 8:0 с «Пари НН», ЦСКА и «Акроном». «Локомотив» с трудом дожал в концовках «Рубин» и «Факел», в первом случае выдержал испытание дисквалификациями стержня — Дмитрия Баринова и Батракова. До этого у красно-зеленых была прекрасная ничья в Санкт-Петербурге, а проиграли два московских клуба синхронно четыре тура назад: одни — «Краснодару», другие — «Химкам». О фаворитах тут говорить особо не приходится — по чемпионату в целом таковым можно назвать «Локо», по последнему отрезку — в чуть большей степени «Спартак». Но после возвращения из сборных говорить о фаворитах — вообще толочь воду в ступе.

В Химках из-за перебора карточек у «Краснодара» не сыграет Александр Черников. Но это даст шанс двум другим сильным центральным полузащитникам, выходящим у «быков» в основном на замены, — Кевину Кастаньо и Никите Кривцову.

Виктор Окишор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Марцел, больше доверяйте Окишору!

В то время как первой сборной России приходится брунействовать и сирийствовать, юношеская 2006 года рождения обыгрывает сверстников из Парагвая на выезде, в Асунсьоне. Вот там спортивная сторона на высоте. И один победный гол намного дороже тех одиннадцати Брунею, пусть он и юниорский. Потому что это — настоящий футбол с настоящим соперником, а не просто потеха зрителям.

Как шедеврально сыграл в том эпизоде динамовец Виктор Окишор, после прохода и паса на пустые ворота которого забил полузащитник «Факела» Андрей Ивлев! Мне очень хочется, чтобы Марцел Личка давал ему намного больше шансов в первой команде. Вряд ли Окишор будет ошибаться сильно чаще условного Хорхе Карраскаля, а даже если и будет, то опыт, как мы знаем из Пушкина, — «сын ошибок трудных».

В «Динамо» сейчас множество потерь, так дайте юноше проявить себя, как Михаил Галактионов дал Алексею Батракову, а когда-то Олег Романцев — Дмитрию Сычеву, Юрий Семин — Марату Измайлову, Валерий Газзаев — Игорю Акинфееву. Сейчас самое время. И когда вы в первых турах при отсутствии основных центральных защитников доверяете Ивану Лепскому и он не подводит — надо ли все время делать ставку только на опыт? «Динамо» сыграет в Воронеже, и хотя бы выходу Окишора на замену, и не на последних минутах, а пусть на полчаса, я бы очень порадовался. Но не очень в это верю.

Счастье Файзуллаева и стамбульский эффект «Зенита»

На вершине профессионального счастья возвращается в ЦСКА перед домашним матчем с «Ростовом» из сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев. Сперва Катар дома вел у его команды 2:0 в отборочном матче ЧМ-2026, но армеец двумя ударами головой (с его-то ростом) за несколько минут сравнял счет. Отлично смотрелось посреди узбекской речи комментаторское «молодес!»

А несколько дней спустя «молодес» забил единственный мяч в матче со сборной КНДР. И узбекская команда, занимая второе место в своей группе после Ирана (на ЧМ напрямую выходят как раз две), опережает на три очка ОАЭ и приближается к мечте — еще ни разу она не играла в финалах мировых первенств.

«Зенит» во время паузы съездил в Стамбул, где сыграл контрольный матч при вполне себе «официальной» посещаемости и горячности болельщиков с «Фенербахче». Кадры объятий и небольшого диалога Сергея Семака и Жозе Моуринью обошли всю нашу прессу — уж не знаю насчет турецкой. «Фенер» выиграл 2:1 — но матчи на совершенно других скоростях, каких у нас, варящихся в собственном соку, просто не может быть, должны приносить с футбольной точки зрения гораздо больше пользы, чем разгромы Брунеев. Путешествие из Стамбула в Оренбург, которое в эти дни совершает «Зенит», конечно, погрузит санктпетербуржцев в совсем другую реальность (еще и синтетическую) — но какую-то частичку того темпа, который они прочувствовали в игре против команды Моуринью, они должны перенести на поле аутсайдера РПЛ. И тому тогда несдобровать.

Мохаммад Аль-Салхади, Константин Тюкавин и Александр Солдатенков и Ахмад Фака. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Премьер-лиге нужен Волгоград, а Волгограду — свой Галицкий. Или новый Горюнов

Напоследок же хотелось бы сказать о важном впечатлении от матча нашей сборной в Волгограде. На игру с Сирией пришло 35 628 зрителей! Лишь на семь тысяч меньше полной коммерческой вместимости одной из арен ЧМ-2018. И я поймал себя на ощущении хорошего, мощного, стабильного звука с трибун, какой редко можно услышать в чемпионате страны.

В этом контексте можно, конечно, говорить о паспорте болельщика, несколько изменившем аудиторию, но я бы сделал акцент на волжском городе. Когда видишь, КАК там болеют (а в Волгограде и на нижние дивизионы ходят с огромным энтузиазмом), — очень хочется видеть «Ротор» в РПЛ, и не на сезон, как это было несколько лет назад.

Соперник — в конце первой сотни рейтинга ФИФА, не Бруней — примерно на сто строк выше. Но только в считаных регионах, не перекормленных футболом, но любящих его, игра с Сирией может вызвать такую энергетику. Я такое сейчас еще разве что в Воронеже и Краснодаре (очередное доказательство последнему — Бруней) представляю. Даже в Самаре — вряд ли.

Премьер-лиге нужен Волгоград, а Волгограду нужен свой Сергей Галицкий — или, если говорить ближе к реалиям этого города, то такой горящий футболом человек, каким был в 90-е годы Владимир Горюнов, при котором во многом и сформировалась такая аудитория. И волгоградцы такой фигуры заслуживают. Многолетнее пребывание на задворках российского футбола не то что не убило страсть горожан к этой игре — а, кажется, сделало ее даже сильнее.