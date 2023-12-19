«Краснодар» — зимний чемпион. Как упустить в такой ситуации золото — знает только «Зенит»

История из сезона-2013/14.

«Краснодар» впервые в истории ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице РПЛ. И это хороший знак для «быков»: в 10 из 11 случаев команды превращали зимнее чемпионство в итоговое золото. Но десять лет назад «Зенит» показал, что это еще не гарантия успеха. В сезоне-2013/14 команда Спаллетти ушла на перерыв на первом месте, но затем упустила титул.

В «Зените» было неспокойно перед стартом сезона: Спаллетти жаловался на руководство, избавлялись от токсичных россиян

Летом 2012-го «Зенит» поразил трансферный рынок покупками Халка и Витселя, твердо указав на амбиции стать видной силой на мировой арене и внутренним гегемоном аля «Бавария». Но в сезоне-2012/13 петербуржцы заняли второе место, отстав от ЦСКА на два очка.

Лучано дали шанс исправиться в следующем сезоне, но намеки на то, что внутри команды неспокойно, проглядывались еще в мае 2013-го. Итальянец считал, что инцидент в Химках лишил «Зенит» чемпионства — в матче с «Динамо» неизвестная (да, это была девушка) с сектора сине-бело-голубых бросила в Шунина петарду. За это команде Лучано присудили техническое поражение, а ведь этих трех очков и не хватило «Зениту» для победы в чемпионате.

Антон Шунин лежит на газоне после броска петарды. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кроме того, тренер намекал на охлаждение в отношениях с руководством. «Было бы справедливо, если бы после завершения сезона, в котором мы ничего не выиграли, со мной поговорили Александр Дюков и Алексей Миллер. Я посылал им такие послания, отвечая на вопросы журналистов. Только отклика не последовало, и со мной никто не разговаривал. Контракт у меня еще на два сезона, и я знаю, что нужно делать», — рассказывал специалист в разговоре с «Газета.ru».

Летом команду усилили покупкой Ансальди, Шатова, Смольникова и избавлением от бунтаря Денисова, который транзитом через «Анжи» перешел в «Динамо».

Начали сезон хорошо: несмотря на разгром от ЦСКА в Суперкубке и проигрыш «Рубину» во втором туре, «Зенит» уверенно ворвался на первое место и не проигрывал 14 туров кряду, пока не нарвался на «Спартак» и «Ростов» в конце ноября. И все равно петербуржцы после 19 туров разделяли первую строчку с «Локо». А еще им в спину дышал «Спартак» Карпина, который отставал на одно очко.

Но к мистеру все равно были вопросы по игре и управлению командой. В плей-офф Лиги чемпионов сине-бело-голубые пробились благодаря фарту, из Кубка сенсационно вылетели от «Тюмени», а в последних девяти матчах календарного года победили лишь однажды — обыграли «Урал» из подвала таблицы.

Лучано Спаллетти и его «Зенит» упустили первое место в сезоне-2013/14. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» уволил Спаллетти, а ЦСКА отыграл 11-очковый отрыв

Руководство выражало уверенность в Спаллетти: привезло ему зимой Соломона Рондона за 15 миллионов евро и рассталось с недовольными Широковым, Бухаровым и Быстровым. От Лучано ждали достойной битвы с «Боруссией» Д в 1/8 финала ЛЧ и более уверенной игры в чемпионате.

Но рестарт сезона не удался. В домашней игре с «Боруссией» дортмундцы в первые 15 минут закидали Лодыгина двумя голами и в итоге победили 4:2. А через две недели «Зенит» возобновил чемпионат ничьей с «Томью», пропустив вперед «Локомотив». Руководство «Зенита» сдалось и уволило Спаллетти.

Геннадий Орлов считал отставку логичной: «Летом, когда необходимость перемен была очевидна, Спаллетти сказал, что готов к перестройке команды. Руководство клуба, поддерживавшее итальянца и прежде, поверило ему. Однако после зимнего перерыва стало ясно, что команда неуправляема. После поражения от дортмундской «Боруссии» Спаллетти обещал, что с «Томью» футболисты сыграют совершенно по-другому, с совсем другим настроем. А в результате мы получили невзрачную ничью, которая стала последней каплей в чаше терпения руководителей «Зенита».

Халк в матче с «Томью». Фото ФК «Зенит»

Эстафету перехватил московский «Спартак», который уволил Карпина из-за упущенной победы над «Анжи». Оба клуба поставили на пост исполняющего обязанности местных легенд: Сергея Семака и Дмитрия Гунько. При Семаке «Зенит» проиграл ЦСКА в чемпионате, но обыграл «Боруссию» в Германии. Правда, по общему счету в четвертьфинал все равно прошли дортмундцы.

На следующий день после игры в Германии «Зенит» огласил имя нового тренера — Андре Виллаш-Боаш. При нем петербуржцы начали внушительную серию из шести побед подряд и вернулись на чистое первое место, минимально опережая «Локомотив» перед очной встречей. На четыре очка отставал ЦСКА, который весной стремительно разогнался и влетел в гонку, хотя на зимний перерыв уходил пятым.

Матч с «Локо» завершился ничьей, а в следующем туре «Зенит» проиграл дома «Динамо». Фактически матч завершился со счетом 2:4, но на 87-й минуте в дело снова вмешались болельщики — фаны петербуржцев выбежали на поле, а один из них нанес удар Владимиру Гранату. КДК РФС отреагировал на беспорядки техническим поражением «Зенита», а ЦСКА тем временем обыграл «Томь» и вышел на первое место.

Все решалось в последнем туре. Забрать чемпионство, помимо питерцев и армейцев, мог еще и «Локомотив», у которого был очный матч с красно-синими. «Зениту» нужно было обыгрывать «Кубань» и надеяться на осечку команды Слуцкого. Подопечные Виллаша-Боаша свою задачу выполнили — разгромили краснодарцев на выезде. Однако не помогло — ЦСКА в Химках одержал минимальную победу. И стал чемпионом! Команда, которая осенью отставала от «Зенита» на 11 очков!

Игорь Акинфеев поднимает чемпионский кубок в 2014 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мы выиграли сегодня матч, который считали для себя важным. Но, к сожалению, чемпионство мы проиграли в предыдущей встрече с «Динамо» — эту игру надо было выигрывать, — сказал Виллаш-Боаш. — Конечно, место в Лиге чемпионов — это хорошо. Но болельщики хотели именно первого места, такая была задача».

Так болельщики впервые увидели, как зимний чемпион РПЛ упустил первое место. После этого «Зенит» еще шесть раз уходил на перерыв лидером — и все шесть раз доходил до финиша первым.

А какая судьба ждет «Краснодар» — узнаем только весной.