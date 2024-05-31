Детально изучили игровое время футболистов.

В конце каждого сезона мы разбираем на атомы игровое время футболистов российской премьер-лиги и выясняем, какой клуб больше других доверяет продуктам собственной академии. Как и всегда, под словом «воспитанник» мы подразумеваем термин «доморощенный игрок клуба», у которого есть четкое определение в действующем регламенте РПЛ:

«Футболист, имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 (четырнадцати) до 21 (двадцати одного) года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 (тридцати шести) месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».

В переводе с канцелярского доморощенный игрок — тот, кто с 14 до 21 года находился в системе клуба на протяжении трех лет (необязательно подряд). В широком понимании это и есть воспитанник, ведь указанный этап — важнейший в становлении любого футболиста.

Возьмем это определение за основу и вычислим, в каком клубе в минувшем чемпионате активнее делали ставку на своих, а чья академия — самая востребованная в лиге.

«Локомотив» делает ставку на своих

Год назад в тройке клубов, которые предоставляют наибольшее игровое время своим воспитанникам, находились «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас в топ-3 оказались они же, но изменился порядок. На этот раз на вершине красно-зеленые, а не бело-голубые. Впрочем, как видно по таблице, вся лидирующая тройка расположилась в непосредственной близости друг от друга.

Интересно, что у «Локомотива» за год процент доверия своим несильно поменялся, а вот у «Краснодара» с «Динамо» упал. У бело-голубых — из-за отъезда Захаряна в Европу, у черно-зеленых — из-за снижения количества заигранных воспитанников. В двух предыдущих сезонах «быки» регулярно выпускали на поле молодежь из своей академии хотя бы на несколько минут, а сейчас юные доморощенные футболисты редко выходят на поле в «Краснодаре». Но Сафонов, Сперцян, Черников и Волков в минувшем чемпионате играли ключевые роли в команде, поэтому «быки» идут в этой таблице так высоко.

Из других клубов отметим седьмое место «Зенита». В прошлом чемпионате доля игрового времени воспитанников сине-бело-голубых была в два раза выше, но уход Кузяева, Чистякова, Сутормина и ссылка Кругового в «Зенит-2» привели к текущему результату. В следующем сезоне цифры рискуют просесть еще сильнее.

Замыкает таблицу «Пари НН»: за волжскую команду не сыграл ни один доморощенный футболист, но это частично можно оправдать молодостью самого клуба — он был основан только в 2015 году.

«Чертаново» остается на ведущих ролях

У академии с юга столицы нет команды в премьер-лиге, но ее влияние на главный турнир страны огромно. В уходящем сезоне время в РПЛ получали сразу 17 воспитанников «Чертаново» в пяти различных клубах. Московская школа остается на первом месте по числу заигранных воспитанников в чужих командах лиги.

Лидерство «Чертаново» не удивляет, а вот второе место «Зенита» — сюрприз. В предыдущей главе текста мы констатировали снижение игрового времени воспитанников в самом невском клубе, но продуктов сине-бело-голубой академии хватает в других командах. За год их число увеличилось: к примеру, Илья Вахания в «Ростове» с ходу закрепился в качестве основного защитника, а Кирилл Кравцов стал чаще выходить на поле в «Сочи».

Но «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» не так уж далеко от «Зенита» и «Чертаново», что видно по таблице. В конце десятки неожиданно затесался белгородский «Салют», вырастивший сразу двух основных голкиперов клубов РПЛ — Александра Беленова («Факел») и Илью Лантратова («Локомотив»). В топе и петербургская СШОР «Зенит», которая не имеет отношения к действующим чемпионам России, поэтому выделена отдельно.

«Быки» — на вершине

Так чья же академия поставляет лиге больше всего футболистов?

Больше всех в РПЛ игроков со спартаковским прошлым (и/или настоящим): сразу 30 футболистов прошли Академию имени Федора Черенкова. Однако по занятому игровому времени своими воспитанниками лидирует «Краснодар». Черно-зеленых водрузили на вершину не только флагманы кубанской команды, но и видные футболисты других команд: Евгений Латышонок («Балтика»), Даниил Фомин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Василий Черов («Факел»), Даниил Уткин («Ростов»). Как видите, воспитанников академии «быков» хватает не только в самом «Краснодаре».

Беглый взгляд на таблицу выше дает понять, что однозначного лидера среди поставщиков кадров для РПЛ сейчас нет. Все топовые академии находятся близко друг от друга: если по количеству их воспитанников в лиге есть заметный разброс, то по числу их игрового времени он не такой серьезный.

Интересно, что год назад в аналогичной таблице нашего исследования первое место занимал «Локомотив», однако сейчас он пятый. Но это ни в коем случае не говорит о провале красно-зеленой академии — показатели конкурентов сопоставимы, так что уже в 2025-м картина может поменяться вновь.

Москва продолжает доминировать

А в следующей таблице лидер поменяется не скоро. Здесь мы в очередной раз отмечаем, что футболисты из столичных академий заполонили лигу: на их игровое время приходится четверть от общего числа минут в РПЛ. Впрочем, в прошлом сезоне этот процент был примерно равен 30%, так что небольшой сдвиг есть.

Краснодарский край обходит Санкт-Петербург в борьбе за условное серебро, хотя Север не отпускает Юг слишком далеко. Высоко идет и Самарская область за счет тольяттинской Академии имени Коноплева. Четыре воспитанника барнаульского футбола (Соболев, Жиров, Камилов, Дюпин) вывели Алтайский край в топ-5. В уме держим и барнаульца Ерохина, который, правда, рано покинул малую родину.