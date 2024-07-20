«Зенит» заберет золото без нервов, «Спартаку» помешает слабый состав. Как будет выглядеть топ-5 РПЛ в конце сезона

Прогноз Максима Алланазарова.

РПЛ — не самая легкая лига для прогнозов, но в ней есть две команды, которые абсолютно предсказуемы — это «Зенит» и «Спартак». Понятно, что команда Семака в стартующем на выходных сезоне станет чемпионом. Недосягаемый ни для кого бюджет сам по себе не гарантия золота, им нужно уметь распорядиться. В Питере это умеют. У «Спартака», например, долгие годы был второй бюджет, но результат работы с ним из года в год был абсолютно разным.

В прошлом сезоне я с высокой точностью предсказал итоги для «Спартака», ошибся на одно место, думал, что красно-белые будут шестыми. Все происходящее в клубе также было предсказано. Попробую сделать это и в грядущем сезоне, но чуть более расширенно. Попытаюсь угадать первую пятерку и привести несколько аргументов в пользу своего прогноза.

Футболисты «Зенита» — фавориты нового сезона РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ»

1-е место — «Зенит». Тут все предельно понятно. Тягаться с Питером сейчас никто не в состоянии. Чемпионство будет не таким нервным, как в прошлом году, а за 3-4 тура до конца.

2-е место — «Динамо». Очень симпатичная работа всей клубной структуры на протяжении последних сезонов, но чемпионства придется подождать еще пару лет, хотя скоро ожидаются два качественных трансфера. Если бы не «Зенит» с своими кодами на деньги, «динамики» получили бы золото. Но это «если бы» не считается.

3-е место — ЦСКА. Определяющим фактором в борьбе за бронзу станет тренер. Я высоко котирую Николича и считаю, что он сильный по меркам РПЛ специалист. Если бы не ужасающая бедность клуба и санкции, можно было бы замахиваться на что-то большее, а пока только бронза.

Никита Кривцов, Федор Смолов и Александр Эктов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

4-е место — «Краснодар». Потеря Сафонова не сильно скажется на «Краснодаре», а вот потеря Алонсо — катастрофа. Да, нового защитника уже взяли, но ему нужно будет время, чтобы сыграться с Торменой. Я не фанат Мурада Мусаева, считаю его не слишком скилловым и слишком эмоциональным — эти причины помешают команде повторить прошлый успех. Мусаев далеко не Ивич. Выжимать максимум из ограниченного состава он, на мой взгляд, не способен.

5-е место — «Спартак». Откровенно слабый состав «Спартака» не позволит команде вмешаться в битву за медали. Определяющим для красно-белых будет потенциальный уход Соболева. Если нападающий останется, то итоговое место может быть и четвертым. «Спартак» — команда-истерика. Работать и играть спокойно в нем невозможно, а требования почти всегда необоснованно завышены. Слабая работа на трансферном рынке станет определяющим фактором низкого места в таблице. До конца трансферного окна еще может произойти чудо и реальное укрепление может подъехать, но, учитывая уровень спортивного отдела клуба, верится в это с трудом.