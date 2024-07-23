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Сегодня, 14:15

Лучшие игроки 1-го тура РПЛ: покорители «Спартака» из «Оренбурга» и великолепный Глушенков

Гоша Чернов
Корреспондент
Матиас Перес, Максим Глушенков, Эмирджан Гюрлюк.
Фото «СЭ»
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Возвращение рейтинга «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же таблица лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Зенит»)

Средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,5

Новичок петербургского клуба начал демонстрировать высокий класс с первых же матчей: вслед за дублем в битве за Суперкубок Глушенков дважды забил и «Крыльям Советов». Максим уже существенно влияет на игру чемпионов России.

Эпизод у&nbsp;ворот Александра Максименко в&nbsp;матче с &laquo;Оренбургом&raquo;. Дебют Станковича — катастрофа: «Спартак» не готов к сезону. В РПЛ есть «Зенит» — и все остальные

2. Бителло («Динамо») — 7,5

Был одним из лучших в матче с «Факелом»: в первом тайме отдал две голевые передачи, а во втором помог команде удержать победный счет в меньшинстве.

3. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 7,5

Новый форвард красно-зеленых идеально влился в команду: в первой же игре с «Акроном» забил и отдал голевой пас.

Эмерджан Гюрлюк (справа).
Фото ФК «Оренбург»

4. Эмерджан Гюрлюк («Оренбург») — 7,5

Напрямую причастен к первой сенсации сезона и принес «Оренбургу» победу над «Спартаком»: сперва прострелил на Переса, а чуть позже сам наказал Максименко за ошибку.

5. Солтмурад Бакаев («Акрон») — 7,5

Ярко вернулся в премьер-лигу вместе с «Акроном»: уже за первый тайм с «Локомотивом» забил эффектный гол и ассистировал Эльдарушеву.

20&nbsp;июля. Защитник &laquo;Динамо&raquo; Иван Лепский (слева) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo; (3:1) в&nbsp;первом туре РПЛ. «Зенит» и «Динамо» — ожидаемое доминирование. «Акрон» — приятное удивление. Тинейджеры — четыре гола за день

6. Вендел («Зенит») — 7,0

Как и в матче за Суперкубок против «Краснодара», был одним из самых заметных на поле: отдал две результативные передачи Глушенкову.

7. Муми Нгамале («Динамо») — 7,0

Герой финиша прошлого сезона лихо начал и новый: гол Нгамале в ворота «Факела» оказался победным.

8. Мирлинд Даку («Рубин») — 7,0

Вместе с Валентином Вадой приговорил «Пари НН» к поражению в первом туре: нападающий «Рубина» забил в Нижнем Новгороде уже на 4-й минуте.

9. Страхиня Эракович («Зенит») — 7,0

Вся оборона «Зенита» сыграла в Самаре на своем уровне. Серб выглядел уверенно и заслужил высокую оценку.

Деян Станкович во&nbsp;время матча против &laquo;Оренбурга&raquo;. Пока Станкович выглядит более грозным, чем его «Спартак». «Оренбург» разобрал красно-белых на запчасти

10. Матиас Перес («Оренбург») — 7,0

Защитник-бомбардир не останавливается и в новом сезоне: уже в стартовом матче аргентинец забил победный мяч в ворота «Спартака».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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