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Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же таблица лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
Гениально начал сезон: шесть мячей в трех турах, дубль, хет-трик и звание лучшего бомбардира чемпионата.
Фантастически стабилен на старте чемпионата — отдает по две голевые передачи в каждом матче.
Сразу три футболиста по итогам трех туров набрали идентичный средний балл, но Обляков выше двух других из-за лучших оценок в прошлом сезоне. В матче с «Оренбургом» Иван забил и отдал голевую передачу.
Кто бы мог подумать, что лучшим бомбардиром ЦСКА после трех туров станет центральный защитник, но это так: к голу в матче с «Пари НН» Дивеев добавил дубль в ворота «Оренбурга». Больше него в РПЛ пока забил только Глушенков!
19-летний хавбек стал открытием РПЛ весной, а сейчас превращается в одного из лидеров «Локомотива». В матче с «Ахматом» — гол и хет-трик из результативных передач.
Сполз с вершины нашего рейтинга, потому что в матче с «Акроном» обошелся без забитых мячей, хотя имел шансы и на результативную передачу, и на гол.
Новый форвард «Локомотива» забивает в третьем туре подряд — на этот раз Воробьев реализовал пенальти в матче с «Ахматом». Тот гол стал победным для красно-зеленых.
Лучший бомбардир прошлого чемпионата пока идет в точности по своему графику сезона-2023/24: после трех туров — три мяча.
Как и Кассьерра с Глушенковым, Педро пока не уходит с поля без забитых мячей в чемпионате. В матче с «Ростовом» гол бразильского вингера стал победным.
Опустился на шесть позиций в нашем рейтинге, потому что «Акрон» после яркого старта сбавил и не забил в ворота «Динамо». Но Бакаев и в той игре был одним из самых активных в составе тольяттинцев.