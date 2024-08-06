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Сегодня, 17:15

Рейтинг лучших игроков РПЛ: в топ-5 — Батраков, Дивеев и Обляков

Определены лучшие футболисты по итогам 3-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты Алексей Батраков, Игорь Дивеев и Иван Обляков
Алексей Батраков, Игорь Дивеев и Иван Обляков.
Фото «СЭ»
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Кто среди топчиков?

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же таблица лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

Лучшие футболисты РПЛ-2024/25 по итогам 3 туров

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,67

Гениально начал сезон: шесть мячей в трех турах, дубль, хет-трик и звание лучшего бомбардира чемпионата.

2. Вендел («Зенит») — 7,50

Фантастически стабилен на старте чемпионата — отдает по две голевые передачи в каждом матче.

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3. Иван Обляков (ЦСКА) — 7,17

Сразу три футболиста по итогам трех туров набрали идентичный средний балл, но Обляков выше двух других из-за лучших оценок в прошлом сезоне. В матче с «Оренбургом» Иван забил и отдал голевую передачу.

4. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,17

Кто бы мог подумать, что лучшим бомбардиром ЦСКА после трех туров станет центральный защитник, но это так: к голу в матче с «Пари НН» Дивеев добавил дубль в ворота «Оренбурга». Больше него в РПЛ пока забил только Глушенков!

5. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,17

19-летний хавбек стал открытием РПЛ весной, а сейчас превращается в одного из лидеров «Локомотива». В матче с «Ахматом» — гол и хет-трик из результативных передач.

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6. Бителло («Динамо») — 7,0

Сполз с вершины нашего рейтинга, потому что в матче с «Акроном» обошелся без забитых мячей, хотя имел шансы и на результативную передачу, и на гол.

7. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 7,0

Новый форвард «Локомотива» забивает в третьем туре подряд — на этот раз Воробьев реализовал пенальти в матче с «Ахматом». Тот гол стал победным для красно-зеленых.

8. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,83

Лучший бомбардир прошлого чемпионата пока идет в точности по своему графику сезона-2023/24: после трех туров — три мяча.

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9. Педро («Зенит») — 6,83

Как и Кассьерра с Глушенковым, Педро пока не уходит с поля без забитых мячей в чемпионате. В матче с «Ростовом» гол бразильского вингера стал победным.

10. Солтмурад Бакаев («Акрон») — 6,83

Опустился на шесть позиций в нашем рейтинге, потому что «Акрон» после яркого старта сбавил и не забил в ворота «Динамо». Но Бакаев и в той игре был одним из самых активных в составе тольяттинцев.

Символическая сборная 3-го тура РПЛ по оценкам «СЭ»
Иван Обляков
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Батраков
Максим Глушенков
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