Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко врывается в топ-10, Глушенков уходит в отрыв

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Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.
Пока же по итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,63
Новый тур — новый гол. На счету полузащитника «Зенита» уже 7 мячей, а ведь прошло только четыре тура! Глушенков невероятно начал сезон и по праву с отрывом занимает первую строчку.
Вендел начал сезон не хуже Глушенкова, но в ключевой игре против «Динамо» получил травму в начале второго тайма и покинул поле. По слухам, самого страшного — разрыва «крестов» — бразилец избежал, но ближайшие матчи все равно пропустит.
Центральный защитник армейцев внезапно превратился в центрального нападающего — забивает как настоящий форвард. До встречи с «Краснодаром» Дивеев трижды поразил ворота и в игре с быками тоже отметился, став лучшим бомбардиром ЦСКА на старте сезона. Правда, это не помогло его команде победить.
После ухода Глушенкова Батраков постепенно становится главной звездой «Локомотива». Конечно, против махачкалинского «Динамо» не удалось разорвать так же, как против «Ахмата», где Алексей сделал 1+3, но свой уже почти дежурный ассист он все же заработал.
Провел полный матч против «быков», но ничем запоминающимся не отметился — команда проиграла на выезде.
Несмотря на победу «Локомотива», Воробьеву матч против «Динамо» откровенно не удался. Ни голов, ни даже ударов — и замена на 65-й минуте.
Сыграл в непростом матче против «Динамо» и отметился эстетским ассистом — внешней стороной стопы вырезал на Глушенкова. Правда, есть ощущение, что голевая передача вышла не совсем выверенной — но кого это волнует, если по итогу получилось красиво?
Спартаковец не так давно перешел к красно-белым и уже выглядит мощнее одноклубников. Дебют в рейтинге «СЭ» с такой игрой был вопросом времени. А вот с «Ахматом» Барко совладать не смог, хотя очень старался.
Динамовская ассист-машина дала сбой в матче с «Зенитом». При этом Бителло все равно был лучшим игроком атаки в составе бело-голубых — просто не повезло.
У защитника «Зенита» в четвертом туре работы было больше, чем в прошлых матчах. Но он справился с ней отлично и заработал плюс один сухой матч в копилку.