Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко врывается в топ-10, Глушенков уходит в отрыв

Опубликован рейтинг лучших игроков 4-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Эсекьель Барко, Максим Глушенков.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Кто догонит зенитовца?

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.

Пока же по итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,63

Новый тур — новый гол. На счету полузащитника «Зенита» уже 7 мячей, а ведь прошло только четыре тура! Глушенков невероятно начал сезон и по праву с отрывом занимает первую строчку.

Вендел начал сезон не хуже Глушенкова, но в ключевой игре против «Динамо» получил травму в начале второго тайма и покинул поле. По слухам, самого страшного — разрыва «крестов» — бразилец избежал, но ближайшие матчи все равно пропустит.

3. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,00

Центральный защитник армейцев внезапно превратился в центрального нападающего — забивает как настоящий форвард. До встречи с «Краснодаром» Дивеев трижды поразил ворота и в игре с быками тоже отметился, став лучшим бомбардиром ЦСКА на старте сезона. Правда, это не помогло его команде победить.

Алексей Батраков, Игорь Дивеев и&nbsp;Иван Обляков. Рейтинг лучших игроков РПЛ: в топ-5 — Батраков, Дивеев и Обляков

4. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,00

После ухода Глушенкова Батраков постепенно становится главной звездой «Локомотива». Конечно, против махачкалинского «Динамо» не удалось разорвать так же, как против «Ахмата», где Алексей сделал 1+3, но свой уже почти дежурный ассист он все же заработал.

5. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,88

Провел полный матч против «быков», но ничем запоминающимся не отметился — команда проиграла на выезде.

6. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 6,75

Несмотря на победу «Локомотива», Воробьеву матч против «Динамо» откровенно не удался. Ни голов, ни даже ударов — и замена на 65-й минуте.

7. Педро («Зенит») — 6,75

Сыграл в непростом матче против «Динамо» и отметился эстетским ассистом — внешней стороной стопы вырезал на Глушенкова. Правда, есть ощущение, что голевая передача вышла не совсем выверенной — но кого это волнует, если по итогу получилось красиво?

Сергей Семак. «Зенит»: перезагрузка Семака и рывок к седьмому золоту подряд

8. Эсекьэль Барко («Спартак») — 6,67

Спартаковец не так давно перешел к красно-белым и уже выглядит мощнее одноклубников. Дебют в рейтинге «СЭ» с такой игрой был вопросом времени. А вот с «Ахматом» Барко совладать не смог, хотя очень старался.

9. Бителло («Динамо») — 6,63

Динамовская ассист-машина дала сбой в матче с «Зенитом». При этом Бителло все равно был лучшим игроком атаки в составе бело-голубых — просто не повезло.

10. Страхиня Эракович («Зенит») — 6,63

У защитника «Зенита» в четвертом туре работы было больше, чем в прошлых матчах. Но он справился с ней отлично и заработал плюс один сухой матч в копилку.

Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
3
Обсудить
Читайте также
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Хомуха объяснил, почему Дзюба и Джикия до сих пор остаются без клубов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит»: перезагрузка Семака и рывок к седьмому золоту подряд