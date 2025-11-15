В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?

Трофим Гондюреев корреспондент отдела футбола

Анализируем итоги прошедшей половины чемпионата. РПЛ уже несколько лет приучает зрителей к чемпионской интриге. В последний раз явный единоличный фаворит был еще в сезоне-2022/23, когда «Зенит» взял титул досрочно, за три тура до завершения чемпионата. То есть сейчас идет третий безумно конкурентный розыгрыш подряд. Никто не удивится, если судьба трофея опять решится в самом конце. По итогам первого круга образовалась группа лидеров из пяти команд, которые находятся в диапазоне пяти очков. Скорее всего, именно эта пятерка в итоге и разыграет золотые медали во второй половине первенства. Компания подобралась довольно разнообразная, отчего прогнозировать исход гонки предельно тяжело. Но зацепок достаточно, почему бы не порассуждать? «Краснодар» Южане, как и год назад, возглавляют турнирную таблицу к середине дистанции. График набора очков стал скромнее — в прошлом сезоне с таким же показателем команда Мусаева шла бы четвертой. Но в нынешних обстоятельствах 33 баллов хватает для лидерства, хоть и не единоличного. Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» главным кандидатом на титул — 31,6%. В принципе, по делу. Действующий чемпион явно обрел колоссальную уверенность в себе после прошлогоднего триумфа, а психологический аспект раньше как раз часто и мешал клубу добираться до вершин. В составе остались яркие исполнители, которые вытаскивают целые матчи: Кордоба, Сперцян, Агкацев. «Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА и «Зенит» войдут в тройку. Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов в РПЛ Команда точно не стала слабее, но и какого-то значительного скачка не совершила. Летом скорее укрепились, чем усилились, а рисунок игры практически не изменился. Здесь и кроется главное опасение насчет «Краснодара» — сможет ли Мусаев, оставшись примерно на том же, пусть и крайне высоком, уровне снова превзойти всех остальных, учитывая, что некоторые соперники заметно подтянулись? Пока былого мастерства хватает. Но два очка в четырех встречах с прямыми конкурентами смущают. Подобные осечки могут оказаться роковыми. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Фото Дарья Исаева, «СЭ» ЦСКА К слову, о тех, кто спрогрессировал. Армейцы и при Николиче показывали хорошие результаты — вернулись на пьедестал, завоевали Кубок. А при Челестини крепкая команда еще и прибавила, вследствие чего превратилась в полноценного участника трофейного забега. Это вообще максимально свойственно Фабио — в сжатые сроки делать все вокруг лучше. Работало почти во всех его предыдущих клубах, сработало и в России. ЦСКА имеет идентичную с «Краснодаром» базовую статистику, у них поровну побед, ничьих и поражений, а очная встреча закончилась со счетом 1:1. Москвичи занимают второе место только из-за худшей разницы голов. В августе армейцы повторили личный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в РПЛ — 21 матч подряд не знали поражений. Клуб наконец-то отыскал потерянную некогда стабильность. Но тут есть место и везению. Согласно таблице ожидаемых очков, команда Челестини перебирает больше всех в чемпионате — у нее на 8,15 балла больше, чем должно быть. И даже так ЦСКА все равно заслуживает находиться высоко, совсем рядом с верхушкой. Новый тренер эталонно развивает молодежь. У него продолжает прогрессировать бесподобный Кисляк, долгожданный прорыв демонстрирует Глебов, основным в сборной стал Лукин. Круговой развился чуть ли не в лучшего крайка лиги. В раздевалке приятная атмосфера, а идеи приносят результат на поле. Парадоксально: Николич обещал, что армейцы будут бороться за золото. И армейцы действительно борются. Но без Марко. Почему ЦСКА все время угадывает с тренерами, а «Спартак» — нет? Рабинер — об увольнении Станковича «Зенит» Самый непонятный и непредсказуемый из группы лидеров. С одной стороны, петербуржцы уверенно идут в тройке и не проигрывают в Премьер-лиге уже три месяца, с другой — убедительным их футбол не назвать. Вроде разбираются с грандами, а против аутсайдеров постоянно теряются, особенно в гостях. Двоякие ощущения от первого круга в исполнении недавнего гегемона. О доминации образца начала десятилетия напоминают как раз такие битвы, как с «Краснодаром» и «Локомотивом». Очевидно, главная проблема «Зенита» кроется в настрое. Семаку тяжело зарядить титулованных и сытых игроков на выезды в Самару или Грозный, а на автопилоте добывать победы не выходит. Поэтому клубу в какой-то момент и пришлось подниматься аж с девятой строчки. Еще команде откровенно мешают различные сплетни. То с Венделом очередные недопонимания, то Жерсон якобы жалеет о переходе, то Мостовой в последнюю секунду беды избежит, то Глушенков вновь характер начнет включать. Ситуации разные, в той же истории с Мостовым претензий вообще ни к кому из клуба быть не может. Но давление изнутри и снаружи непозволительно растет, «Зенит» часто мешает сам себе. Класса ведь с запасом хватит, чтобы обыграть кого угодно. А вот получится ли у Семака решить психологический вопрос — неизвестно. От этого все и будет зависеть. Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ» «Локомотив» Дольше всех шел без поражений, оступившись лишь в 14-м туре. На самом деле «Локо» удивил, потому что до старта сезона немногие верили в победоносный ход Галактионова. Летом в Черкизово переехали несколько качественных по меркам РПЛ футболистов, но каждый из них так или иначе нацелен на созидание. А в предыдущем розыгрыше команда вообще-то страдала от неэффективной обороны — пропустила всего на один гол меньше «Факела», вылетевшего с последнего места. Сложности не исчезли. Сейчас у москвичей 19 пропущенных, по этому показателю они располагаются где-то между «Акроном», «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Просто «Локомотив» решил не исправлять просчеты сзади, а выкручивать на полную мощности спереди. Поразительно, но подход работает. Во многом благодаря Батракову, конечно, которого невозможно остановить. Безусловно, с такой стратегией «Локо» перебирает. Модель ожидаемых очков xPoints даже «Динамо» ставит выше, хотя в реальности команды разделяют аж 13 баллов. Галактионов и его ребята заслуживают всевозможных комплиментов, но вдолгую подобный метод к чемпионству вряд ли приведет. Чересчур авантюрно и развязно. А предпосылок для перемен не наблюдается. Наверное, надо наслаждаться регулярными захватывающими спектаклями и не завышать ожидания. «Локомотив» обречен на регрессию к среднему, к сожалению для его болельщиков. Ну, как и в прошлом сезоне, впрочем. Весна, скорее всего, вернет железнодорожникам контакт с реальностью. «Локо» справляется без Батракова с Воробьевым. После неудач с «Зенитом» и «Спартаком» одержана важная победа «Балтика» Кандидат от народа, попытка создания русского «Лестера». Сначала аудитория снисходительно похваливала «Балтику», потом натурально восхищалась ее результатами, а теперь калининградцев уже боятся. Серьезно, никто не хочет пересекаться с командой Талалаева, достается каждому без разбора. Действующий победитель Первой лиги проиграл один матч в первом круге. Один! И тот лишь из-за гола Дивеева на 90+5-й минуте. Ни «Локомотив», ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Динамо» — никто не справился с бойцами из Калининграда. А самое интересное, что, в отличие от некоторых других лидеров, они имеют ровно то, на что наиграли. Даже чуть меньше. «Балтика» замыкает пятерку с 28 очками. Да, есть небольшой перебор — по xPoints должно быть на 1,60 балла поменьше. Но место должно быть выше — третье. Сразу за «Краснодаром» и «Зенитом» с существенным отрывом от столичного квартета в лице ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». Естественно, в калининградское золото верит разве что Талалаев. Но столь прекрасным сезоном со множеством рекордов эта команда уже вошла в историю. А полпроцентика на чудо заложить все-таки хочется. Сказки же все любят, правда?



Генри Форд Все эти измышления сейчас слишком рановато. Нужно посмотреть на трансферы команд зимой, кто кого потеряет или приобретёт. А ещё нагляднее картина будет после первых 2-3-х весенних туров. По статье: Краснодар, Зенит и ЦСКА явно будут в борьбе за чемпионство. Но Зенит не станет чемпионом, пока объявляет псевдоюбилеи. Локо я бы тоже не сбрасывал со счетов, надеюсь Бориска за полгода не успеет ничего испортить. Балтика, надеюсь, сохранит тренера и состав, интересно будет за ней понаблюдать. Спартак с новым тренером на подъёме тоже может подняться выше, если будет хороший мотиватор в качестве тренера, состав в принципе неплохой. Вообщем, будет интересно и непредсказуемо 15.11.2025

андрей андреев Я так понял, что статья в поддержку Карпина и Динамо, дескать, не везет. Но везет тому, кто везет. Отнесение Балтики к претендентам на титул - это уж слишком. Ей бы в шестерке сохраниться. В отношении ЦСКА и Локо, думаю, мысли верные. 15.11.2025

александр н мах чё то я не припоминаю что бы балтике прогнозировали место в первой пятёрке... если удержится хотя бы в восьмёрке -это будет номер) от локо я лично с тревогой ожидаю продолжения. а то будет как в прошлый раз)) цска краснодар зенит-эти я думаю будут в работе до конца. может и спартачи проснуться. но очень уж нервная команда. 15.11.2025

Сергей С. Всё это так, интрига, усиливающаяся конкуренция между клубами... Но есть одно но: это резкое падение уровня мастерства команд. И это видно невооружённым взглядом даже непрофессионалам. Про сборную вообще промолчу. 15.11.2025

esheg "Это вообще максимально свойственно Фабио — в сжатые сроки делать все вокруг лучше. Работало почти во всех его предыдущих клубах, сработало и в России". Вот это вот "работало в предыдущих клубах, сработало и в России"... Как бы никого не обидеть... Ну, пока ещё ничего не сработало, 15 матчей впереди. Но, когда нам летом представляли Челестини, то рассказывали, что второй сезон у него провальный... Как бы вот это вот не сработало! 15.11.2025

KlimA Да что сейчас гадать.. В РПЛ весной как обычно будет другой турнир..там может перевернуться всё с ног на голову.. 15.11.2025

alexb2025personal По-серьезному. Надо вспомнить слова Алаева (руководителя РПЛ) год назад: "Нам нужен новый чемпион". Алаев - московский болельщик (Спартака). Что касается Балтики -то нет. Да и бывший тренер Тамбова, Химок (дважды), Ахмата, Торпедо- это не тот человек, на которого ставить. "Нам нужен новый чемпион" - тут не подходит ни Зенит (тут и арбитры работают), ни Краснодар (к которому уже не так благосклонны арбитры, как в прошлом году). И остаются ЦСКА, Локомотив и Спартак (все хотят, чтобы выиграл последний).Там сейчас "большие мужи" решают, надо ли, чтобы Спартак проиграл ЦСКА в следующем туре и выключился из борьбы, или все-таки: 1) пусть будет честная борьба, 2) Спартак побеждает и остается в гонке. 15.11.2025

SuperDennis Опять какая-то загадочная табличка с xPoints - ожидаемыми очками. Кем они ожидались и когда? Все ожидали, что Балтика будет бороться за выживание, а она в пятерке! А по ожидаемым очкам Трофимом Гордюреевым Балтика вообще в тройке? Ну хрень же несусветная! Зачем такое публиковать? 15.11.2025

