Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анализируем итоги прошедшей половины чемпионата.

РПЛ уже несколько лет приучает зрителей к чемпионской интриге. В последний раз явный единоличный фаворит был еще в сезоне-2022/23, когда «Зенит» взял титул досрочно, за три тура до завершения чемпионата. То есть сейчас идет третий безумно конкурентный розыгрыш подряд. Никто не удивится, если судьба трофея опять решится в самом конце.

По итогам первого круга образовалась группа лидеров из пяти команд, которые находятся в диапазоне пяти очков. Скорее всего, именно эта пятерка в итоге и разыграет золотые медали во второй половине первенства. Компания подобралась довольно разнообразная, отчего прогнозировать исход гонки предельно тяжело. Но зацепок достаточно, почему бы не порассуждать?

«Краснодар»

Южане, как и год назад, возглавляют турнирную таблицу к середине дистанции. График набора очков стал скромнее — в прошлом сезоне с таким же показателем команда Мусаева шла бы четвертой. Но в нынешних обстоятельствах 33 баллов хватает для лидерства, хоть и не единоличного.

Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» главным кандидатом на титул — 31,6%. В принципе, по делу. Действующий чемпион явно обрел колоссальную уверенность в себе после прошлогоднего триумфа, а психологический аспект раньше как раз часто и мешал клубу добираться до вершин. В составе остались яркие исполнители, которые вытаскивают целые матчи: Кордоба, Сперцян, Агкацев.

Футболисты &laquo;Краснодар&raquo; Станислав Агкацев и&nbsp;Александр Черников празднуют победу в&nbsp;РПЛ в&nbsp;сезоне-2024/25.«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА и «Зенит» войдут в тройку. Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов в РПЛ

Команда точно не стала слабее, но и какого-то значительного скачка не совершила. Летом скорее укрепились, чем усилились, а рисунок игры практически не изменился. Здесь и кроется главное опасение насчет «Краснодара» — сможет ли Мусаев, оставшись примерно на том же, пусть и крайне высоком, уровне снова превзойти всех остальных, учитывая, что некоторые соперники заметно подтянулись? Пока былого мастерства хватает. Но два очка в четырех встречах с прямыми конкурентами смущают. Подобные осечки могут оказаться роковыми.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА

К слову, о тех, кто спрогрессировал. Армейцы и при Николиче показывали хорошие результаты — вернулись на пьедестал, завоевали Кубок. А при Челестини крепкая команда еще и прибавила, вследствие чего превратилась в полноценного участника трофейного забега. Это вообще максимально свойственно Фабио — в сжатые сроки делать все вокруг лучше. Работало почти во всех его предыдущих клубах, сработало и в России.

ЦСКА имеет идентичную с «Краснодаром» базовую статистику, у них поровну побед, ничьих и поражений, а очная встреча закончилась со счетом 1:1. Москвичи занимают второе место только из-за худшей разницы голов. В августе армейцы повторили личный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в РПЛ — 21 матч подряд не знали поражений. Клуб наконец-то отыскал потерянную некогда стабильность.

Но тут есть место и везению. Согласно таблице ожидаемых очков, команда Челестини перебирает больше всех в чемпионате — у нее на 8,15 балла больше, чем должно быть. И даже так ЦСКА все равно заслуживает находиться высоко, совсем рядом с верхушкой. Новый тренер эталонно развивает молодежь. У него продолжает прогрессировать бесподобный Кисляк, долгожданный прорыв демонстрирует Глебов, основным в сборной стал Лукин. Круговой развился чуть ли не в лучшего крайка лиги. В раздевалке приятная атмосфера, а идеи приносят результат на поле. Парадоксально: Николич обещал, что армейцы будут бороться за золото. И армейцы действительно борются. Но без Марко.

Деян Станкович.Почему ЦСКА все время угадывает с тренерами, а «Спартак» — нет? Рабинер — об увольнении Станковича

«Зенит»

Самый непонятный и непредсказуемый из группы лидеров. С одной стороны, петербуржцы уверенно идут в тройке и не проигрывают в Премьер-лиге уже три месяца, с другой — убедительным их футбол не назвать. Вроде разбираются с грандами, а против аутсайдеров постоянно теряются, особенно в гостях. Двоякие ощущения от первого круга в исполнении недавнего гегемона.

О доминации образца начала десятилетия напоминают как раз такие битвы, как с «Краснодаром» и «Локомотивом». Очевидно, главная проблема «Зенита» кроется в настрое. Семаку тяжело зарядить титулованных и сытых игроков на выезды в Самару или Грозный, а на автопилоте добывать победы не выходит. Поэтому клубу в какой-то момент и пришлось подниматься аж с девятой строчки.

Еще команде откровенно мешают различные сплетни. То с Венделом очередные недопонимания, то Жерсон якобы жалеет о переходе, то Мостовой в последнюю секунду беды избежит, то Глушенков вновь характер начнет включать. Ситуации разные, в той же истории с Мостовым претензий вообще ни к кому из клуба быть не может. Но давление изнутри и снаружи непозволительно растет, «Зенит» часто мешает сам себе. Класса ведь с запасом хватит, чтобы обыграть кого угодно. А вот получится ли у Семака решить психологический вопрос — неизвестно. От этого все и будет зависеть.

Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив»

Дольше всех шел без поражений, оступившись лишь в 14-м туре. На самом деле «Локо» удивил, потому что до старта сезона немногие верили в победоносный ход Галактионова. Летом в Черкизово переехали несколько качественных по меркам РПЛ футболистов, но каждый из них так или иначе нацелен на созидание. А в предыдущем розыгрыше команда вообще-то страдала от неэффективной обороны — пропустила всего на один гол меньше «Факела», вылетевшего с последнего места.

Сложности не исчезли. Сейчас у москвичей 19 пропущенных, по этому показателю они располагаются где-то между «Акроном», «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Просто «Локомотив» решил не исправлять просчеты сзади, а выкручивать на полную мощности спереди. Поразительно, но подход работает. Во многом благодаря Батракову, конечно, которого невозможно остановить.

Безусловно, с такой стратегией «Локо» перебирает. Модель ожидаемых очков xPoints даже «Динамо» ставит выше, хотя в реальности команды разделяют аж 13 баллов. Галактионов и его ребята заслуживают всевозможных комплиментов, но вдолгую подобный метод к чемпионству вряд ли приведет. Чересчур авантюрно и развязно. А предпосылок для перемен не наблюдается. Наверное, надо наслаждаться регулярными захватывающими спектаклями и не завышать ожидания. «Локомотив» обречен на регрессию к среднему, к сожалению для его болельщиков. Ну, как и в прошлом сезоне, впрочем. Весна, скорее всего, вернет железнодорожникам контакт с реальностью.

Гол Николая Комличенко с&nbsp;пенальти принес &laquo;Локомотиву&raquo; победу над &laquo;Оренбургом&raquo;.«Локо» справляется без Батракова с Воробьевым. После неудач с «Зенитом» и «Спартаком» одержана важная победа

«Балтика»

Кандидат от народа, попытка создания русского «Лестера». Сначала аудитория снисходительно похваливала «Балтику», потом натурально восхищалась ее результатами, а теперь калининградцев уже боятся. Серьезно, никто не хочет пересекаться с командой Талалаева, достается каждому без разбора.

Действующий победитель Первой лиги проиграл один матч в первом круге. Один! И тот лишь из-за гола Дивеева на 90+5-й минуте. Ни «Локомотив», ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Динамо» — никто не справился с бойцами из Калининграда. А самое интересное, что, в отличие от некоторых других лидеров, они имеют ровно то, на что наиграли. Даже чуть меньше.

«Балтика» замыкает пятерку с 28 очками. Да, есть небольшой перебор — по xPoints должно быть на 1,60 балла поменьше. Но место должно быть выше — третье. Сразу за «Краснодаром» и «Зенитом» с существенным отрывом от столичного квартета в лице ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». Естественно, в калининградское золото верит разве что Талалаев. Но столь прекрасным сезоном со множеством рекордов эта команда уже вошла в историю. А полпроцентика на чудо заложить все-таки хочется. Сказки же все любят, правда?

140

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Такие расклады СЭкс начинает писать уже после первого тура:joy::joy::joy:

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Еще команде откровенно мешают различные сплетни._______ Так вы же сами эти сплетни про Зенит сочиняете, а потом обсасываете неделями.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    Все эти измышления сейчас слишком рановато. Нужно посмотреть на трансферы команд зимой, кто кого потеряет или приобретёт. А ещё нагляднее картина будет после первых 2-3-х весенних туров. По статье: Краснодар, Зенит и ЦСКА явно будут в борьбе за чемпионство. Но Зенит не станет чемпионом, пока объявляет псевдоюбилеи. Локо я бы тоже не сбрасывал со счетов, надеюсь Бориска за полгода не успеет ничего испортить. Балтика, надеюсь, сохранит тренера и состав, интересно будет за ней понаблюдать. Спартак с новым тренером на подъёме тоже может подняться выше, если будет хороший мотиватор в качестве тренера, состав в принципе неплохой. Вообщем, будет интересно и непредсказуемо

    15.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Балбес ты, FCSMка...

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ходил Бесков лесными дорожками , горными тропами , пустынями жаркими , водопадами бурными . Все ребят неизвестных искал. Зря все таки мы , русские , молдаван писать научили.(( Пишут и пишут . Лучше бы штукатурили.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    От Краснодара в других матчах играют, настоящих.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    Не факт. Хотя Зырянов более благоразумный, чем Медведев. Но не факт, что он что-то решает.

    15.11.2025

  • RobertH

    Поскольку ничего путного, кроме купи - продай, барыги - манагеры большинства команд РПЛ делать не в состоянии, после паузы будут играть уже другие команды и чемпионат фактически начнётся с начала с учётом очков, набранных другими составами. Прикалывает, как тренеры команд важно сообщают о том, что им бы 3 - 4 - 5 хороших трансферов и они бы горы свернули. А сделать, как Бесков, который искал и нашел по всей стране никому неизвестных ребят, научил их играть, вывел их в Высшую Лигу и сделал чемпионами, не судьба?

    15.11.2025

  • Илья858

    Такая же ложь (как и про Балтику) и про места Краснодара и Зенита. Все авторы СЭ кроме Львова перед сезоном поставили на первое место Зенит. Никаких ожиданий первым Краснодара и вторым Зенита не было. Все эти идиосткие данные по чьим-то ожиданиям напоминают "суперкомпьютер" Опта, который свои прогнозы и ожидания меняет в зависимости от текущего положения команд.

    15.11.2025

  • Илья858

    По поводу выдуманных ожиданий автора в отношении третьего места Балтики. Вот какие места прогнозировали авторы СЭ Балтике: Короткин - 11 Алланазаров - 12 Алексеев - 13 Волотко - 12 Бессонов - 16 Чернов - 13 Рабинер - 8 Никитин - 11 Львов - 9 Кузичев - 10 Кольцов - 12 Белинин - 12 Вот здесь прогноз авторов СЭ перед началом сезона: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kto-vyigraet-zoloto-rpl-i-kto-stanet-luchshim-bombardirom-v-sezon-2025-26-prognozy-2343574/

    15.11.2025

  • Илья858

    на фото

    15.11.2025

  • Илья858

    Это интрига))

    15.11.2025

  • Dron56

    Запой был качественный ..

    15.11.2025

  • Dron56

    Понаписали тут, после зимней паузы неизвестно что будет, команды могут изменится до неузнаваемости, причин очень много. Предсказать сложно.

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • muob

    "А самое интересное, что, в отличие от некоторых других лидеров, они имеют ровно то, на что наиграли. Даже чуть меньше." А автор понял что он написал? То есть Балтика набрала меньше, чем она наиграла. Смотрим в таблицу, видим...

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тушинский колхозчи - то фиг пассива Лукойла!

    15.11.2025

  • Ратель

    Если будет так, то это выйдет в пользу Зенита.

    15.11.2025

  • Jackson 57

    Камрад, вот ты, например, слегка задвинут на своём Спартаке - и ничего, это простительно, да и пользуется пониманием в болельщицком сообществе. Некоторые - и не немного:)) Так почему бы определённой болельщицкой прослойке не быть прозенитовской? Тем более, что Игорёк приводит объективные цифры. В отличие, к примеру, от локомобильного бреда того же Ховы:))

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Лучше машина без тормозов - чем неуправляемый СЭкс

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Ни того - ни другого

    15.11.2025

  • Топотун

    Еще раз. У тебя есть гей-программист ?

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    СЭкс как-то странно работает - что там у вас происходит?

    15.11.2025

  • igor1972

    Локомотив обречен на регрессию к среднему... Что это за бред)). Аффтор жжот)).

    15.11.2025

  • см1955

    Про сплетни, как главную причину неудачи Зенита, - позабавило. Хотят быть равными Спартаку - пусть привыкают.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Ну и Балтика, если будет на кураже как первом круге , то тоже всё может бы , у Динамо в прошлом году тоже могло всё быть .....но не произошло, а чемпионом стал ка краз тот, кто реально претендовал.

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Лучший интриган - станет Чемпионом

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Солари душою Армеец! Присмотрись к нему повнимательнее!

    15.11.2025

  • см1955

    Думаю, провернут реформу, отменят смену года. Назовут новый год - 2025Z

    15.11.2025

  • PronoMaster

    Зенитий станет первым после 16 тура. 101-летние бомжики.

    15.11.2025

  • Степочкин

    Кто меньше всех будет в сборную ездить , тот и станет. Сейчас Валера выпустит 5 армейцев на матч с Чили чтобы зае ....сь перед Спартаком. Что так же было перед матчем с Локо, точно так же поступил , только там 6 или 7 армейцев выпустил. Какое уж тут чемпионство? А от Краснодара никого, чемпионы отдыхают перед важным матчем тура РПЛ.

    15.11.2025

  • mgsermat@gmail.com

    Что за бред - ожидаемые очки! Кем ожидаемые? Такими же специалистами, как автор статьи?

    15.11.2025

  • см1955

    Как же пригнорирован, а фото Салари во весь рост ? Как будто он - главное открытие первого круга. Спартак проигнорировать нельзя, он - флаг нашего футбола.

    15.11.2025

  • см1955

    Хотелось бы, чтобы чемпионами стала Балтика. Это было бы полезно для нашего футбола. Показало бы, что не деньги решают все.

    15.11.2025

  • planet-satgate

    Согласен. В Колхоз Лиге возможны и цырковые номера тренеров и их смена по 2,3 за сезон.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Присмотрись повнимательнее к поведению и не обманывайся формой, парень всей душой и сердцем мечтает играть в ЦСКА!

    15.11.2025

  • planet-satgate

    Челестини на фото кричит: Куда Вы бежите кони?

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вы заметили главную странность в статье?! Спартак был проигнорирован. Я такого никогда в СЭ не видел.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Нет милый, это вы там в дремучей России до сих пор ещё баб е....те! Мi Европа, У нас во Львiве Прайд!

    15.11.2025

  • Кот

    Автор: "...команде /"Зениту"/ откровенно мешают различные сплетни." ------------------------- ...самокритичный, вы, наш, Трофим Гондюреев ! Теперь расскажите о сплетнях коллегам по "С-Э" и всем СМИ...

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Настоящий футболист спит - с мячом

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Страна РПЛ - превратилась в деревню

    15.11.2025

  • Топотун

    Езжай к Грэгу !

    15.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    ...желательно с девушками?...

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Почитал - есть цыплята негры

    15.11.2025

  • VD44

    Команды шумною толпой По РПЛии кочуют. Они сегодня меж собою Про второй круг уже толкуют. Как вольность, весел их порыв Но пьедестал лишь для троих...

    15.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    А гонорар?!...

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Менi каже шо ты наш хлопец вiд Бердiчева!

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Пора бить в набат - спортсмены мимо ОИ летят

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Читаю и понимаю, шо ты украинский гей!

    15.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Не дай бог, но второй раз столетие Зенита переносить не будут...

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый Грегори! Звонил Топа, он выехал. Е...ть тебя будет нещадно!

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Хочу полежать в гостишке и расслабиться...

    15.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Статья про первую пятерку, а на фото рядом с таблицей футболист из шестого клуба. К чему бы это?

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Интересно, кто первым забьёт - на интригу?

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А ГДЕ ПРА СПАРТАК?!

    15.11.2025

  • 36

    Я проснулся утром рано Глядь-Интрига у экрана!

    15.11.2025

  • 36

    Когда весна придет?Не знаю Пройдут дожди,пройдут снега Но ты мне,лига дорогая И в непогоду дорога

    15.11.2025

  • Millwall82

    цыплят по весне считают.

    15.11.2025

  • Топотун

    У тебя есть гей-программист ?

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Звёзд нет, тренеров нет, номального руководства нет, сборной нет, Кубков нет - есть интриги, плохое судейство и прочий околофутбол. Это наша внутренняя участь.

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Смотрю сериал Таламаска - можно глянуть

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Дно стремительно приближалось . Журналист в ужасе закрыл глаза не в силах остановить падение. ББББбэээмммссс , сознание покинуло Гондюреева , и тьма поглотила его.

    15.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Выступлю в защиту Гондюреева. Тут некоторые форумчане сделали замечание, что - де материал запоздал на пятеро суток. Так не пролезть! Станковича сняли, всем дай высказаться, на скальп Карпина началась охота, опять партер весь занят, сборная, ей, пару строк уделить и опять же на Карпине оттоптаться надобно. Далее в Спартаке теперь замену все ищут, куда тут пробьёшься. Опять же Овечкин в пустые забросил, надо поздравить. Вот появилась небольшая брешь, смог протиснуться. Ну долгое ожидание качества материалу не добавило, хотя можно было и по другому его провести.

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Золото - не волк . От Зенита не убежит.))

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И когда в качестве живца- Спартак.

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    1. не переманят. 2. Игроки Зенита в принципе не умеют играть в футбол Талалаева . 3 . А жаль.))

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Локомотив получил мощную поддержку админ. ресурса , в лице Ротенберга. Хова может быть спокоен.))

    15.11.2025

  • андрей андреев

    Я так понял, что статья в поддержку Карпина и Динамо, дескать, не везет. Но везет тому, кто везет. Отнесение Балтики к претендентам на титул - это уж слишком. Ей бы в шестерке сохраниться. В отношении ЦСКА и Локо, думаю, мысли верные.

    15.11.2025

  • 36

    Балтика может и прибавить еще по весне.Имея опыт подготовки,Талалаев зря три месяца сидеть не будет,раз это дает результат.Натаскает терминаторов.Возможно и усилятся зимой.

    15.11.2025

  • Алекс Крот

    Зинит будет первым ()

    15.11.2025

  • Топотун

    Армейцев дрюкнет Великий Спартак в ближайшее время !

    15.11.2025

  • Ратель

    На чемпиона вариантов только 2. Ибо Балтика ну не потянет точно, Локомотив без Сёмина тоже. Против Краснодара статистика. Так что, дерзайте, армейцы.

    15.11.2025

  • Топотун

    Мои яйца греются у тебя а беззубом рту.

    15.11.2025

  • lenin.vowa2018

    Зенит стал чемпионом не от того что встроил Аршавина и Кержакова. Петржела сказал же - Зенит никогда не будет первым! И тогда руководство ГП поняло, что нужно просто отнять у Гинера право покупки всех в РПЛ. И тут им начало везти! :rofl:

    15.11.2025

  • александр н мах

    чё то я не припоминаю что бы балтике прогнозировали место в первой пятёрке... если удержится хотя бы в восьмёрке -это будет номер) от локо я лично с тревогой ожидаю продолжения. а то будет как в прошлый раз)) цска краснодар зенит-эти я думаю будут в работе до конца. может и спартачи проснуться. но очень уж нервная команда.

    15.11.2025

  • lenin.vowa2018

    всех - это Батраков и Воробьев? Кто там ещё лучший? Возьмут в жесткий оборот Батракова, перестанет забивать Воробьев, и повторится прошлогодняя история. Ценность очков как обычно к концу чемпионата возрастет и лидеров всех команд начнут контролировать гораздо внимательнее, чем по осени.

    15.11.2025

  • Топотун

    Ещё и борьба за зону еврокубков...но какой пас вчера отдал Роберт, ватке и не снилось !

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Олизывай свой на пол-шестого .. не виляй яйцами

    15.11.2025

  • Топотун

    Спиртик, накажи его своим вялым.

    15.11.2025

  • lenin.vowa2018

    ты чесслово свихнулся на Спартаке! В Питере не хватает видимо психушек для переболельщиков Зенита, вот ты и на свободе. Спартак что, в прошлом сезоне был претендентом на чемпионство, конкурентом Зенита? За много туров до конца стало понятно что нет, даже несмотря на игру с Зенитом. Поэтому вообще не важно, больше или меньше Спартака Зенит пробил пенальти. Кстати, если на то пошло - именно потому Зенит и не стал чемпионом, что не атаковал так активно, чтобы вынуждать соперника нарушать правила. А Спартак вынуждал, но бардак в обороне приводил к потерям очков.

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Смог дочитать до полной ахинеи в исполнении некоего Гондюрея .. безумно конкурентный .. Дальше читать опус этого горе-спецурика было безсмысленно.

    15.11.2025

  • Владимир Соколов

    Как знатно "загондюренил"-то! все сразу понятно, что ничего еще не ясно...

    15.11.2025

  • lenin.vowa2018

    нет стимула к развитию в виде еврокубков. Когда они были, многие хотели себя проявить в них и уехать в Европу. Или поднять на этом фоне себе зарплату в своих клубах. Сейчас замечают только бомбардиров, а те кто делает незаметную но важную работу в середине и в обороне - остаются неотмеченнными. В еврокубках в противостоянии с зарубежными звездами их роль не заметить было невозможно.

    15.11.2025

  • lenin.vowa2018

    если ЦСКА будет так же везти как везло в первом круге - все может быть. В нескольких играх они выиграли, хотя по игре были даже хуже. Особенно яркими были два гола Кругового, ставших победными, хотя по всем параметрам должны были проиграть. Забивать вроде в команде некому, но голы каким-то чудом залетают! А вот при Николиче наоборот часто теряли очки там где по игре уверенно выигрывали.

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Троллинг — это метод рыбной ловли с движущегося моторизованного плавсредства (лодки или катера). Особо эффективный троллинг - это ловня на интригу, клюёт всегда

    15.11.2025

  • Сергей С.

    Всё это так, интрига, усиливающаяся конкуренция между клубами... Но есть одно но: это резкое падение уровня мастерства команд. И это видно невооружённым взглядом даже непрофессионалам. Про сборную вообще промолчу.

    15.11.2025

  • esheg

    "Это вообще максимально свойственно Фабио — в сжатые сроки делать все вокруг лучше. Работало почти во всех его предыдущих клубах, сработало и в России". Вот это вот "работало в предыдущих клубах, сработало и в России"... Как бы никого не обидеть... Ну, пока ещё ничего не сработало, 15 матчей впереди. Но, когда нам летом представляли Челестини, то рассказывали, что второй сезон у него провальный... Как бы вот это вот не сработало!

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    В ноябре станы БРИКС создадут - Антидопинговый глуб. Охренительно. Напомню. В 2019 году WADA лишила РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу. Интересно, РУСАДА примут в Клуб без соответствия?

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Не Довыдов, Морозов.

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Позволь довести до тебя открытую информацию, как арбитры работали на Зенит в прошлом сезоне. Итак, к 30у туру прошлого сезона Спартак пробил 11 пенальти, Зенит - 2, соперники Спартака получили 12 красных карточек, соперники Зенита - 6.

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    МОК разрешил представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте, аккредитоваться на Олимпиаду-2026. Хорошо, что СЭкс отошёл от спорта

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Поставь квартиру.

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Еще команде (Зениту) откровенно мешают различные сплетни.______ Грёбаные гомосексуалисты! Так это ж вы, СЭ, эти слухи зачастую и изобретаете!

    15.11.2025

  • +79287203681

    Какие к черту баллы? Читаешь и спотыкаешься об этот термин. В футболе команды набирают очки! А баллы это то, что судьи выставляют в таких видах, как гимнастика или фигурное катание

    15.11.2025

  • Abellardo

    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом? - спрашивает у нас господин Гондюреев. Кто больше игр весной выиграет тот и станет. А тут получается как в "Напарнике" из "Операции "Ы" после танца Пуговкина и пробуждения Смирнова: интрига - :thumbsup:, а писанина ваша - до лампочки!

    15.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сравнение с Лестером неуместно . С Кайзерслаутерном надо сравнивать

    15.11.2025

  • Андрей

    интрига .ее нет все в курсе кто победит

    15.11.2025

  • FCSM

    Чемпионом станет Спартак.

    15.11.2025

  • KlimA

    Да что сейчас гадать.. В РПЛ весной как обычно будет другой турнир..там может перевернуться всё с ног на голову..

    15.11.2025

  • Грег Хаус

    Журналист атакует - дно интригует

    15.11.2025

  • 36

    Есть мнение,что чемпионом станет та команда,которая наберет больше очков по итогам 30 тура.Но это мнение-не более

    15.11.2025

  • alexb2025personal

    А у вас тестеры есть. на right-clik пустые поля. Так увольте к чертовой матери таких тестеров, да и программистам дайте по башке. Менеджеру, который за это отвечает, платите н 10 тыс, а по вертикали на 10 больше. Ну это запрограммировать раз плюнуть

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    И лишь потом, весною... В 45-м. Он прошептал мне тихо, "на ушко": "Ты был моим Послушником. Солдатом. И твой Покой уже недалеко!" Иосиф Сталин (Джугашвили), январь 1953

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я буду чемпионом :) И вот он: Послушник (Великая Отечественная война) Поговорим о Вечности с тобою?.. Конечно, я во многом виноват... Но Кто-то правил и моей судьбою - Я ощущал тот Вездесущий Взгляд. Он не давал ни сна мне, ни покоя, Он жил во мне и правил свыше мной. И я, как раб Вселенского Настроя Железной волей управлял страной. Кем был мой тайный Высший Повелитель? Чего хотел Он, управляя мной? Я, словно раб, судья и исполнитель Был всем над этой нищею страной. И было всё тогда непостижимо: Откуда брались сила, воля, власть?.. Моя душа, как колесо машины, Переминала миллионов страсть... И лишь потом, весною... В 45-м. Он прошептал мне тихо, "на ушко": "Ты был моим Послушником. Солдатом. И твой Покой уже недалеко!" Иосиф Сталин (Джугашвили), январь 1953

    15.11.2025

  • Sемён Sемёныч

    Суперкомпьютер "NePIZDIT" вообще прогнозирует, что Динамо не вылетит, а Спартак под руководством хрен пойми кого не попадёт в стыки

    15.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Это ещё что, вы подождите зимы! Еженедельно ИгрьЯклич с Волотко будут соревноваться, мол у кого гадания лучше! Дальше в дело пустят обряды на кофейной гуще, потом привороты от бабули. Закончится это всё картами Таро и спиритическим сеансом. А вы думали, журналисты опытные астрологи

    15.11.2025

  • alexb2025personal

    По-серьезному. Надо вспомнить слова Алаева (руководителя РПЛ) год назад: "Нам нужен новый чемпион". Алаев - московский болельщик (Спартака). Что касается Балтики -то нет. Да и бывший тренер Тамбова, Химок (дважды), Ахмата, Торпедо- это не тот человек, на которого ставить. "Нам нужен новый чемпион" - тут не подходит ни Зенит (тут и арбитры работают), ни Краснодар (к которому уже не так благосклонны арбитры, как в прошлом году). И остаются ЦСКА, Локомотив и Спартак (все хотят, чтобы выиграл последний).Там сейчас "большие мужи" решают, надо ли, чтобы Спартак проиграл ЦСКА в следующем туре и выключился из борьбы, или все-таки: 1) пусть будет честная борьба, 2) Спартак побеждает и остается в гонке.

    15.11.2025

  • alexb2025personal

    Еще недавно писали: Талалаев-Юран-Ташуев. А теперь Талалаев уже почему-то уже не Юран и не Ташуев? Талалаев провалит второй круг (возможно), и станет Талалаев-Юран-Ташуев. Не провалит, так будет следующий сезон, и не появится ли "Талалаев-Юран-Ташуев" посередине сезона. Ничего против Талалаева не имею, но столько против него было грязи вылето до Балтики. Переманивать пока нечего (ни в Зенит, ни в Спартак, как пишут).

    15.11.2025

  • alexb2025personal

    А ведь Яшин в ЕК не играл. И тем не менее играл.

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Не-а. Я видел фанов Спартака. Они всегда чуть-чуть слегка... И видел я ещё иных болел - везде и всюду молодых, чёрнт его знАет, зачем мы все нужны, и кому :)

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Не.Шанхай. Там девочки. Взрослые.

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Конечно, я. Я был, есть и всегда буду чемпи... всё время забываю это слово, трень-брень через коромысло красное вино :) Все время буду торпедо :)

    15.11.2025

  • nampoo

    Согласно модели ожидаемых очков больше всего очков реальных не добрало махачкалинское Динамо. Я же точно все правильно понял?

    15.11.2025

  • ALEXEY959595

    журналюга видимо долго из запоя выходил

    15.11.2025

  • SP2

    я стану чемпионом!

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ни нада бредить

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А где анализ-то? Если только анализы гондюреевского, прости Господи, кала.

    15.11.2025

  • МачоМэн

    без побед над прямыми конкурентами золота нам не видать

    15.11.2025

  • Dolphin75

    Парадоксально: Николич обещал, что армейцы будут бороться за золото. И армейцы действительно борются. Но без Марко. ____________________________________________ Удачно подколол)

    15.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Вновь в высшей лиге плетут интриги Без "Спартака"... Хватив по ходу ковш мурцалыги, Сказал: "Пока!"- Лихой Стаканыч с телегой денег И укатил: Не идиотик, не неврастеник, Не имбецил - Артист, проныра (при всём при этом И озорник) Оставил лиге с большим приветом Мешок интриг. И это значит, что не назначат До февраля - Такого стресса для "Спорт-Экспресса" Не вспомню, мля!..

    15.11.2025

  • ValeraK

    А победитель в группу ЛЧ или через квалификацию? =)))

    15.11.2025

  • ValeraK

    Ага, пять дней обдумывал))

    15.11.2025

  • ValeraK

    Гондюреев бухал что ли долго? Это 5 дней назад можно было написать!)

    15.11.2025

  • SuperDennis

    Опять какая-то загадочная табличка с xPoints - ожидаемыми очками. Кем они ожидались и когда? Все ожидали, что Балтика будет бороться за выживание, а она в пятерке! А по ожидаемым очкам Трофимом Гордюреевым Балтика вообще в тройке? Ну хрень же несусветная! Зачем такое публиковать?

    15.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Локомотив за зимнюю паузу продаст всех лучших и падёт в середину, такова потенция клуба. Осер русский. Чемпионом станет Зенит. Семак выгонит всех даунов и встроит молодёжь, как когда то Давыдов Аршавина и Кержакова. Краснодар будет вторым, Спартак третьим.

    15.11.2025

  • Vladimir Svolode

    ну если Балтике удастся победить Оренбург в гостях. Спартак то точно обыграют. точно еще тяжелая будет с крыльями до паузы, то вполне можно и за первое побороться

    15.11.2025

  • Vladimir Svolode

    к сожалению ему места не хватило(

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Балалайка до Балтики тренеровал клубы ,откуда такой оптимизм?

    15.11.2025

  • igost

    Суперкомпьютер YOPTA говорит что Бавария

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Искусственная эта борьба между 6 за золото ...в реальности за золото борются только Краснодар и Зенит , всё , остальные постепенно отцепятся сами собой, у них не хватит ресурса, как обычно .... но помечтать и порассуждать можно конечно, за это денег не берут , как известно.

    15.11.2025

  • Vyacheslav

    Реально Краснодар и Зенит.

    15.11.2025

  • Сказо4ник

    Балтика это Талалаев, а Зенит вроде как нет)) Поэтому не понятно, почему Зенит сТалалаевым должен непременно стать чемпионом)

    15.11.2025

  • Сказо4ник

    Ни разу такого не было и вот опять))) Проснулся журналист поздним вечером и решил, что у нас интрига есть))) Спасибо, что подсказал_)))

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    уверен?

    15.11.2025

  • Топотун

    Спартак !

    15.11.2025

  • PeterMunch

    Очень увлекательное первенство водокачки

    15.11.2025

  • shabl

    Не думаю, что это произойдёт. Причём не только в этом сезоне, а вообще в ближайшие два года. В силу разных причин не дадут этого сделать. Поэтому как бы в Зените этого ни хотели или Спартаке, но этот тренер останется в Балтике...

    14.11.2025

  • Александр Кудинов

    "Балтика" - это Талалаев! Если его переманят в "Зенит" (вместо Семака) в зимний перерыв, то весной "Зенит" однозначно порвет всех и станет чемпионом с большим отрывом.

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Балтика
    ФК Зенит
    ФК Краснодар
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
    КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
    КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Канчельскис об отставке Станковича: «Надо было раньше его увольнять — еще в прошлом году»
    Акинфеев о составе ЦСКА: «Как ни крути, а зимой надо усиливаться»
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя