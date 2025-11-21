В РПЛ грядут два суперматча.

«Спартак» — ЦСКА: Романов пойдет по тропе Клоппа?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

В начале матча первого круга между этими командами творилось настоящее безумие — уже к 21-й минуте на табло «ВЭБ Арены» горел счет 3:1. Казалось, что «Спартак» близок к масштабному провалу, который должен был окончиться увольнением Деяна Станковича. В итоге поражение с минимальным счетом можно даже считать успехом для красно-белых, которые смотрелись явно хуже принципиального соперника. Сербскому тренеру дали поработать еще, но с каждой встречей становилось все более очевидно — Деян выгорел и хочет домой.

Ожидаемые многими болельщиками изменения произошли накануне паузы на матчи сборных. Широкой публике вряд ли хорошо известен получивший приставку и.о. Вадим Романов, кто-то уже глядит в сторону Черчесова, Ивича или даже Николича. Но давайте не торопить события — есть основания полагать, что молодой тренер сможет показать себя. Выводы же будут сделаны по итогам первой части сезона.

Ожидать ли изменения в игре «Спартака», и если да, то насколько фундаментальные? Это, пожалуй, самый интригующий вопрос, который повис в воздухе в преддверии дерби. Знакомые с Романовым люди характеризуют его как сильного тактика, который любит схему 4-3-3 и восхищается «Ливерпулем» Юргена Клоппа. При Станковиче долгое время было непонятно, в какой футбол собирается играть «Спартак», казалось, будто многие процессы пущены на самотек. Сейчас же есть шанс увидеть на поле воплощение какой-то идеи. Понятно, что очертания будут мутными, Романов только приступил к самостоятельной работе, но первые наброски, вероятно, удастся разглядеть.

Что касается ЦСКА, то тут все стабильно. Главная интрига — в какой форме будет Обляков, у которого защемило нерв в недавнем матче сборной России против Чили? Стоит ли говорить, что на пару с Кисляком Иван — фундаментальный игрок в системе армейцев? ЦСКА с Обляковым и без него — две разные команды, и умение полузащитника развить быструю атаку или сделать нацеленную передачу в штрафную точно пригодятся красно-синим. Особенно учитывая то, что «Спартак» на правах хозяина поля наверняка постарается прибрать мяч себе.

В общем, предсказуемо стабильный ЦСКА против расшатанного, но эмоционально перезаряженного «Спартака». Что еще надо, чтобы обещать зрителю захватывающее зрелище?

Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» — «Краснодар»: реванш или еще один удар по чемпиону?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Лидеру турнирной таблицы есть за что поквитаться с одним из главных конкурентов по чемпионской гонке. В матче второго тура «Локо» одержал гостевую победу над «Краснодаром», тогда казавшуюся чуть ли не сенсационной. Но «быки» с того времени потерпели всего одно поражение в РПЛ (от «Зенита») и сейчас показывают самый стабильный и сбалансированный футбол. Тем не менее в серьезный отрыв уйти не удается — у ЦСКА то же число очков, преимущество только по разности мячей. Вот и в предыдущем туре чемпион потерял очки, нанеся всего два удара в створ ворот «Балтики» (1:1). Хотя тут многое можно объяснить отсутствием Кордобы, схватившего очередную дисквалификацию.

Интересно, в каком состоянии к матчу подойдут сборники, коих в обеих командах предостаточно. Первые встречи после международной паузы — всегда испытание для любого тренера, а тут еще один из ключевых моментов сезона, когда надо обыгрывать конкурента. С другой стороны, ничья не станет трагедией ни для тех, ни для других. Особенно с учетом того, что ЦСКА тоже вполне может оступиться в гостях у «Спартака».

Также интригует, какой план на матч выберет Михаил Галактионов. «Локо» старается играть от себя, много владея мячом и организовывая давление в прессинге. «Краснодар» выступает в том же стиле, так что битва за центр поля должна стать решающей. И тут у красно-зеленых есть проблемы — из-за дисквалификации встречу пропустит Баринов, мотор и лидер команды, который проводит один из самых сильных сезонов в своей карьере. В наличии есть ветеран Тимофеев и молодой Годяев, но, понятное дело, ни один из этих вариантов не является оптимальным.

Так что придется рассчитывать в первую очередь на атакующую связку Батракова и Воробьева, Дмитрий как раз должен был успеть набрать форму после травмы. Лидеры обязаны тащить именно в такие моменты.

Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» — «Зенит»: кто будет забивать?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

У «Зенита» постепенно вырисовывается одна проблема — отсутствие забивного нападающего. Ни Кассьерра, ни Лусиано с Соболевым точно не могут похвастаться выступлениями в этом сезоне РПЛ, никто из них не смог забить более четырех голов. Удручающая статистика для форвардов, которые как минимум по классу считаются одними из лучших в лиге.

Сергей Семак активно экспериментирует — в последнее время на острие все чаще появляется Луис Энрике. И это кажется интересным ходом, так как бразилец хорош с мячом в ногах, может сваливаться на фланги и легко обыграть один в один. Да, с результативностью пока беда (всего 1+1 в чемпионате), но с бразильцем в роли форварда «Зенит» явно стал более разнообразным и непредсказуемым. В роли наконечника вполне могут выступить и Педро, и Глушенков, и Жерсон. Вероятно, мы видим вектор, по которому команда будет развиваться дальше: ртутная атака со сменой ролей. В таком случае с кем-то из нападающих ближайшей зимой точно стоит расстаться чисто из экономических соображений.

Кто это будет — вопрос открытый, и потому для Соболева, Лусиано и Кассьерры сейчас наступает важный этап сезона. «Пари НН» — подходящий соперник для того, чтобы забить несколько голов и укрепить свои позиции в команде. Нижегородцы в последних трех турах сумели дважды сгонять нули (с «Балтикой» и «Рубином»), но вряд ли это можно назвать фундаментальным прогрессом. Для «Зенита» же это отличный шанс как минимум вплотную приблизиться к первой строчке, а как максимум (в случае победы и параллельного поражения «Краснодара») — выйти на чистое первое место.

Ролан Гусев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» — «Динамо» Мх: новый шанс для Гусева

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

Московское «Динамо» по понятным причинам главный поставщик новостей в последние дни. Вряд ли решение Карпина сосредоточиться на работе в сборной можно назвать полноценной сенсацией. В «Динамо» у Валерия Георгиевича откровенно не пошло, как кажется, это решение станет наилучшим для всех сторон.

Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев, который уже занимал эту должность в самой концовке прошлого сезона. Тогда «Динамо», кстати, провело очень бодрый отрезок: три победы подряд и претензии на то, чтобы помешать «Краснодару» завоевать первое в истории чемпионство в последнем туре. Не получилось, но в целом работа Гусева заслуживала положительных оценок. Сейчас — новый шанс. Бело-голубые не станут спешить с назначением нового тренера до зимней паузы. Значит, у Ролана Александровича будет как минимум четыре матча, чтобы показать себя. Махачкалинское «Динамо» традиционно сильно выступает дома, но на выезде набрало всего два очка. У Гусева есть хорошая возможность начать на позитивной ноте.