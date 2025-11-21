«Спартак» победит ЦСКА, а «Краснодар» сыграет вничью с «Локо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Сегодня, 00:00
Александр Мостовой — 2:1. У «Акрона» сейчас идет хорошая серия. Думаю, он ее продлит.
Юрий Давыдов — 2:1. «Акрон» идет очень ровно, у него наметился подъем. На крыльях победы в прошлом туре он может снова выиграть.
Александр Мостовой — 2:2. «Оренбург» цепляется за очки всеми правдами и неправдами. Домашнее поле должно ему помочь в этой встрече.
Юрий Давыдов — 0:1. Мне очень симпатична команда Талалаева, жду ее победы.
Александр Мостовой — 2:1. Спартаковцы играют на своем поле, на нем они обязаны добыть победу.
Юрий Давыдов — 2:1. Футболистам «Спартака» после ухода Станковича нужно снова доказывать свою состоятельность. Считаю, что они должны выиграть.
Александр Мостовой — 2:2. Похожие друг на друга команды, должна быть ничья.
Юрий Давыдов — 1:1. Обе команды будут стремиться к победе, однако они находятся в довольно комфортной зоне, чтобы побеждать через не могу.
Александр Мостовой — 1:1. Тоже одинаковые команды, жду ничью.
Юрий Давыдов — 2:0. «Крылья» должны поверить в себя после ничьей с «Зенитом» в прошлом туре и выиграть этот матч.
Александр Мостовой — 0:2. В последнее время «Зениту» тяжело играть на выезде. Но победить он все равно обязан.
Юрий Давыдов — 1:1. При всем плачевном положении «Пари НН» матч против «Зенита» — это шанс заявить о себе. Но на победу мастерства не хватит.
Александр Мостовой — 2:1. После ухода Карпина москвичам нужно победить и сбросить груз с плеч.
Юрий Давыдов — 2:0. Для Ролана Гусева и его команды крайне необходима эта победа.
Александр Мостовой — 1:1. «Локомотив» вроде неплох, но у него периодически случаются осечки. Думаю, нас ждет ничья.
Юрий Давыдов — 2:2. Обе команды сейчас на лидирующих позициях, и никто из них не захочет уступать.
Футбол. РПЛ. 16 тур. "Акрон" - "Сочи" 1:1, "Оренбург" - "Балтика" 2:1, "Спартак" - ЦСКА 0:3, "Рубин" - "Ахмат" 2:0, "Крылья Советов" - "Ростов 2:2, "Нижний Новгород" - "Зенит" 1:3, "Динамо" М. - "Динамо" Мх. 2:1, "Локомотив" - "Краснодар" 2:3.
21.11.2025
Sinaron
Два "специалиста" потыкали пальцем в небо.
21.11.2025
Cool-ебяка
А я по глубине анализа и изяществу слога на первое место поставил бы вот это: "Эти команды одинаковые, поэтому будет ничья. Эти тоже одинаковые, тоже ничья".
21.11.2025
Павел Леонидович
да не победят ваши позорники, не мечтайте
21.11.2025
Max Stch
а где крупный счет ?
21.11.2025
Топотун
Топа ждет прогноз от Спирта - лизателя вялых писюнов, выходи, Лизун !
21.11.2025
Hitman
Что-то скомороха спирта не видно. Видать забухал дед. Ну пусть отдохнет.
21.11.2025
blue-white!
Пояснения, почему матч должен завершиться именно так, просто поражают: должен, обязан... Ответы дилетантов...
21.11.2025