Сегодня, 00:00

«Спартак» победит ЦСКА, а «Краснодар» сыграет вничью с «Локо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Александр Мостовой и Юрий Давыдов сделали прогнозы на матчи 16-го тура РПЛ
Александр Абустин
корреспондент
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой и музыкант, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов.

«Акрон» — «Сочи»

Александр Мостовой — 2:1. У «Акрона» сейчас идет хорошая серия. Думаю, он ее продлит.

Юрий Давыдов — 2:1. «Акрон» идет очень ровно, у него наметился подъем. На крыльях победы в прошлом туре он может снова выиграть.

«Оренбург» — «Балтика»

Александр Мостовой — 2:2. «Оренбург» цепляется за очки всеми правдами и неправдами. Домашнее поле должно ему помочь в этой встрече.

Юрий Давыдов — 0:1. Мне очень симпатична команда Талалаева, жду ее победы.

«Спартак» — ЦСКА

Александр Мостовой — 2:1. Спартаковцы играют на своем поле, на нем они обязаны добыть победу.

Юрий Давыдов — 2:1. Футболистам «Спартака» после ухода Станковича нужно снова доказывать свою состоятельность. Считаю, что они должны выиграть.

«Рубин» — «Ахмат»

Александр Мостовой — 2:2. Похожие друг на друга команды, должна быть ничья.

Юрий Давыдов — 1:1. Обе команды будут стремиться к победе, однако они находятся в довольно комфортной зоне, чтобы побеждать через не могу.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Александр Мостовой — 1:1. Тоже одинаковые команды, жду ничью.

Юрий Давыдов — 2:0. «Крылья» должны поверить в себя после ничьей с «Зенитом» в прошлом туре и выиграть этот матч.

«Пари НН» — «Зенит»

Александр Мостовой — 0:2. В последнее время «Зениту» тяжело играть на выезде. Но победить он все равно обязан.

Юрий Давыдов — 1:1. При всем плачевном положении «Пари НН» матч против «Зенита» — это шанс заявить о себе. Но на победу мастерства не хватит.

«Динамо» — «Динамо» Мх

Александр Мостовой — 2:1. После ухода Карпина москвичам нужно победить и сбросить груз с плеч.

Юрий Давыдов — 2:0. Для Ролана Гусева и его команды крайне необходима эта победа.

«Локомотив» — «Краснодар»

Александр Мостовой — 1:1. «Локомотив» вроде неплох, но у него периодически случаются осечки. Думаю, нас ждет ничья.

Юрий Давыдов — 2:2. Обе команды сейчас на лидирующих позициях, и никто из них не захочет уступать.

8

  • Saiga-спринтер

    Футбол. РПЛ. 16 тур. "Акрон" - "Сочи" 1:1, "Оренбург" - "Балтика" 2:1, "Спартак" - ЦСКА 0:3, "Рубин" - "Ахмат" 2:0, "Крылья Советов" - "Ростов 2:2, "Нижний Новгород" - "Зенит" 1:3, "Динамо" М. - "Динамо" Мх. 2:1, "Локомотив" - "Краснодар" 2:3.

    21.11.2025

  • Sinaron

    Два "специалиста" потыкали пальцем в небо.

    21.11.2025

  • Cool-ебяка

    А я по глубине анализа и изяществу слога на первое место поставил бы вот это: "Эти команды одинаковые, поэтому будет ничья. Эти тоже одинаковые, тоже ничья".

    21.11.2025

  • Павел Леонидович

    да не победят ваши позорники, не мечтайте

    21.11.2025

  • Max Stch

    а где крупный счет ?

    21.11.2025

  • Топотун

    Топа ждет прогноз от Спирта - лизателя вялых писюнов, выходи, Лизун !

    21.11.2025

  • Hitman

    Что-то скомороха спирта не видно. Видать забухал дед. Ну пусть отдохнет.

    21.11.2025

  • blue-white!

    Пояснения, почему матч должен завершиться именно так, просто поражают: должен, обязан... Ответы дилетантов...

    21.11.2025

