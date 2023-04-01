Новый рекордсмен сборной в Нижнем, «Зенит» снова без Барриоса, у Акинфеева — 20 лет в основе ЦСКА. Рабинер — о РПЛ после паузы на сборные

Обозреватель «СЭ» — перед 21-м туром РПЛ.

Тикнизяна сразу приняли армянские болельщики. Он вернулся из сборной в «Локо» на мощном позитиве

Еще не так давно в дни матчей национальных сборных вся РПЛ разъезжалась. Денег в лиге было намного больше, мастеров — соответственно, тоже, и никаким сборным не приходило в голову «банить» игроков, выступающих в России. Но времена меняются, и, допустим, приезжая на матч Грузия — Норвегия, я общаюсь с норвежскими журналистами не о том, как играет и прогрессирует в их сборной ростовчанин Матиас Норманн, а о его отчислении из нее в момент приезда в «Динамо». И тот же вопрос задаю главному тренеру скандинавов Столе Сольбаккену, получая прямой и моментальный ответ: шансов на возвращение, пока он играет в РПЛ, у Норманна нет.

Я съездил на два отборочных матча сборных в Ереван и Батуми — и кое-кого в деле все-таки увидел. Сборная Грузии вызвала двоих молодых игроков «Динамо», 21-летнего защитника Сабу Сазонова и 20-летнего полузащитника Луку Гагнидзе, и в товарищеском матче с Монголией, выигранном грузинами 6:1, оба сыграли по 90 минут. Вот только выступал там второй состав, а на календарную встречу Евро-2024 с Норвегией вышли совершенно другие люди во главе с Хвичей Кварацхелией.

Гагнидзе хотя бы появился на поле на последних минутах — и, хорошо сыграв в паре эпизодов, видимо, слишком поверил в себя и на последней добавленной минуте сделал обрез в центре поля, который едва не привел к фатальным последствиям. Норвегия вылетела в контратаку, которую грузинские защитники с трудом перевели на угловой, но ВАР довольно долго смотрел эпизод — не было ли игры рукой. И Грузии, и лично Гагнидзе повезло, латвийская бригада арбитров не стала прибивать хозяев. А для талантливого хавбека, который, по словам грузинских коллег, блестяще выглядел против монголов, будет хороший урок.

Сазонов же на поле вообще не появился. Я видел его и в микст-зоне, и потом в отеле, где жила грузинская команда — он был явно расстроен. От интервью обычно общительный футболист отказался: мол, о чем ему, запасному, говорить? Понять его было можно. Впрочем, всему свое время, и если Саба будет продолжать расти и играть в стартовом составе бело-голубых, то основа команды Вилли Саньоля от него никуда не денется. А спортивная злость у парня явно присутствует, и это очень хорошо, что одного вызова в сборную ему недостаточно.

В конце концов, французский тренер, подобно его коллеге из ЦСКА Владимиру Федотову, постоянно играет по схеме с тремя центральными защитниками, что его шансы увеличивает. Как и то, что двоим из них за 30 — капитану Гураму Кашии из братиславского «Слована» 35, а прекрасно нам знакомому чемпиону России в составе «Локомотива» Соломону Кверквелии, теперь играющему за бакинский «Нефтчи», — 31. Третий помоложе, и это тоже наш знакомец, — 27-летний экс-защитник «Уфы» Джемал Табидзе. 30 уже и конкуренту Гагнидзе — Нике Квеквескири из польского «Леха».

Наир Тикнизян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Зато у сборной Армении с использованием игроков РПЛ не было никаких проблем — и это при экс главном тренере сборной Украины Александре Петракове. В домашнем матче со сборной Турции (1:2) по 90 минут провели сразу трое — Эдуард Сперцян из «Краснодара» и два дебютанта — Наир Тикнизян из «Локомотива» и 18-летний Георгий Арутюнян из «Краснодара-2». Причем оба новичка, несмотря на поражение, сыграли отлично и были одними из лучших. Активности и агрессии добавил и вышедший на замену в самом начале второго тайма Хорен Байрамян из «Ростова». Кстати, капитан и безоговорочный вожак армянской команды — бывший защитник «Урала» Вараздат Ароян.

Сперцян и Тикнизян вышли в основе и на товарищеский матч с Кипром (2:2), причем краснодарец второй раз подряд провел полный матч. К Владимиру Ивичу он вернется в отличных игровых кондициях, но, возможно, уставшим. Тикнизяна во втором матче заменили, но то, что он возвратится к Михаилу Галактионову на большом эмоциональном подъеме, сомнению не подлежит. У него сразу наладился контакт с болельщиками, которые с восторгом восприняли то, что после замены с Кипром он отдал футболку фанатам. Еще одну получил от Наира маленький племянник моего коллеги Арарата Мамбреяна, для которого это вообще был подарок мечты.

Интереснее всего, как Ивич и руководство «быков» поступят с Арутюняном, который еще даже ни разу не тренировался с основой «Краснодара», но уже более чем достойно сыграл против Хакана Чалханоглу и Ко. В клубе все делается постепенно и в соответствии с возрастом игроков, но понятно, что любой молодой футболист, удостоверившийся в своих способностях на таком уровне, будет ждать, что это заметят и по месту постоянной работы. Тем более что на матче в Ереване были генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и коммерческий директор, а также директор академии Арам Фундукян. Не удивлюсь, если как минимум тренироваться 189-сантиметрового защитника позовут с первой командой, хотя играть он, скорее всего, продолжит за «Краснодар-2» (он и за него-то провел пока всего семь матчей). Но если тот же Кайо продолжит так же ошибаться, как в матче минувшего тура с «Локомотивом», то его будет кем заменить.

Игрок ротации «Ростова» Александр Селява провел полную игру, а полузащитник «Оренбурга», автор гола «Спартаку» Юрий Ковалев — 85 минут в проигранном их сборной Белоруссии гостевом матче с румынами (1:2), а хавбек «Торпедо» Роман Юзепчук вышел на весь второй тайм. Днями раньше в разгроме 0:5 от Швейцарии 80 минут участвовал Селява, первые 33 — Юзепчук (его заменили при 0:3) и первый тайм — Ковалев.

Капитан сборной Израиля Эли Даса из «Динамо» (бело-голубых, как видите, в разные сборные поуезжало, как лучшие времена) отыграл по 90 минут с Косово (1:1) и Швейцарией (0:3), а торпедовец Михаил Каймаков из сборной Молдавии — ничейные игры с Фарерскими островами (1:1) и с Чехией (0:0). Спартаковец Кристофер Мартинс из сборной Люксембурга сначала провел весь матч в сенсационной ничьей в Словакии (0:0), а затем дома попал дома под Криштиану Роналду и его португальский поезд (0:6), отыграв 82 минуты.

Бактиер Зайнутдинов. Футболист Александр Федоров, Фото «СЭ»

Получит ли Зайнутдинов место в составе ЦСКА после суперсенсации с Данией?

Ну и, конечно, главный хит матчей сборных — 3:2 во встрече Казахстана и Дании после 0:2 к 72-й минуте. Там под руководством российского тренера Магомеда Адиева 90 минут отыграл зенитовец Нуралы Алип, а 79 — восстановившийся после травмы игрок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, с чьего реализованного пенальти и начался эпический камбэк сборной Казахстана. На замену еще на 34-й минуте вышел защитник «Химок» Лев Скворцов. Состоявшийся ранее домашний матч со Словенией (1:2) на таком фоне все уже забыли, а там 79 минут играл Марат Быстров из «Ахмата», а Зайнутдинов вышел на последние полчаса. 110 минут за два матча в течение нескольких дней показали, что Бактиер, наигрывавшийся на предсезонке в основе, но получивший травму, уже готов играть. Матч Казахстан — Дания был 26 марта, и ясно, что 28-го игрок уже мог тренироваться с ЦСКА. Времени до 2 апреля, когда армейцы сыграют с «Факелом», более чем достаточно. Поэтому не удивлюсь, если эмоционально заряженного Зайнутдинова мы увидим даже с первых минут.

Когда происходят такие чудеса — узнаешь новые для себя фамилии. Просто бесподобен был дальний удар капитана Асхата Тагыбергена на 86-й минуте, которым он сравнял счет. К РПЛ этот человек отношения не имеет и никогда не имел, но захотелось узнать о нем поподробнее. 32 года, вся карьера — в Казахстане, большая ее часть — в среднем клубе «Кайсар» из его родной Кызылорды. Сейчас он в «Ордабасы» из Шымкента (в советские времена Чимкента) — тоже не суперклуб даже по казахстанским меркам.

А главное — НОЛЬ голов за сборную. В 32 года. Хотя, как мне рассказали, в клубном футболе издали забивает нередко. И тут — Касперу Шмейхелю с тридцати метров в «девятину»! Бывает же такое озарение. И не только у него, а у всей команды. Но оно происходит только в тех случаях, когда команда к нему готова психологически и физически. Потому что сейчас, во времена пяти замен, скамейка — априори большое преимущество фаворита.

И поэтому — аплодисменты Магомеду Адиеву. Помните, как этот искренний и открытый человек воспламенил уже нищий «Анжи», где не платили денег и которому только и оставалось, что играть на этой тренерской эмоции? Видимо, умеет Адиев воздействовать на людей, они верят ему и начинают верить в невозможное. И получаются такие чудеса, как в матче Казахстан — Дания.

Ну и датчане, неожиданно провалившие ЧМ-2022 (и это, пожалуй, самый труднообъяснимый из провалов, потому что там был состав блестящих полуфиналистов Евро плюс поправившийся Кристиан Эриксен), продолжили падение. Но только датчане и скучные люди после такого матча сделают акцент на проигрыше.

Надо восхищаться сборной Казахстана, которая этого более чем заслужила. Виват, Тагыберген! Звучит, а?

О Казахстане заговорила буквально вся Европа. О нем у нас заходил разговор и с норвежскими журналистами, которые сочли пример датчан уроком для всех сборных-фаворитов, и с Хореном Байрамяном, который назвал подвиг казахстанцев примером для всех сборных того же статуса. А я добавлю — и для клубов тоже.

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не загубить Пиняева!

Все это — только официальные матчи. Было еще много товарищеских, и о тех, что интересуют российских болельщиков в первую очередь, — 1:1 России с Ираном и 2:0 с Ираком — вы и так уже все знаете.

Писал я после матча с Ираном про не вышедшего тогда Сергея Пиняева, возмущался тем, что Валерий Карпин не дал ему ни минуты в Тегеране, и сборная даже не пыталась получать удовольствие от футбола. Уже после Ирака осведомленные люди в личной переписке расскажут, что юноша из «Локомотива» в Иране планировался в основу и не сыграл только из-за мышечного дискомфорта.

Но спустя несколько дней Пиняев вышел на «Газпром Арену» против Ирака и незадолго до собственной замены сотворил шедевр, став в свои 18 лет, 4 месяца и 24 дня самым молодым автором гола сборной России. Он, как все знают, опередил Дмитрия Сычева — и, как не все знают, в июне сделать этого уже не смог бы, став старше того возраста, в котором спартаковец в 2002 году забил свой первый мяч за национальную команду.

Но для меня главное даже — не факт гола, а КАК он это сделал. Легко, красиво, обыграв нескольких соперников.

Нет, конечно, это Ирак, я все понимаю, и уровень сопротивления — в первую очередь. Однако во времена, когда футбол у нас по всем направлениям тускнеет, сквозь всю эту тьму пробивается луч.

Не загубите этого парня. И, главное, ты, Сергей, не загуби себя сам. Как загубил Александр Кокорин, как начинает, по рассказам посвященных людей, идти не той дорожкой Арсен Захарян.

В наших сегодняшних условиях сохранить себя — очень сложно. Не знаю, надо ли для этого как можно быстрее уезжать — это вопрос индивидуальный. Но как же нам нужен тот Пиняев, которого мы сейчас видим! И даже еще более сильный.

«Локомотив» в субботу сыграет в Нижнем Новгороде, и за Сергеем будут наблюдать еще внимательнее, чем раньше. Я уже писал о том, что присутствие Пиняева заставляет даже нейтральных болельщиков смотреть матчи команды, за которую он играет, будь то раньше «Крылья», а теперь «Локо». При прочих равных, уверен, они будут выбирать трансляцию с ним — ведь он из тех, на кого ходят.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Зенит» без Барриоса, «Урал» с Гончаренко на трибуне и Карпин после сборной

Самый интересный по вывеске матч тура, — «Зенит» — «Урал». Пусть команда Виктора Гончаренко и проиграла на последних минутах матч предыдущего тура с «Динамо», прервав 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, екатеринбуржцы все равно хороши. Белорусскому тренеру, удаленному со скамейки в игре с «Динамо», придется посмотреть матч с трибуны «Газпром Арены», но вряд ли это окажет сильное воздействие на его команду. По мне — отсутствие Вильмара Барриоса, который так пока и не поправился, способно ударить по «Зениту» гораздо больше. Без колумбийца команда Сергея Семака вылетела из Кубка России дома с «Динамо» и проиграла в чемпионате ЦСКА. Отрыв, конечно, у нее изрядный, но продолжать терять очки и дальше для лидера — не комильфо.

«Ростов» Валерия Карпина, вышедший в прошлом туре на второе место, в воскресенье сыграет дома с «Торпедо», которое неожиданно возглавил каталонец Пеп Клотет. Этот матч — из тех, где, казалось бы, фавориту три очка гарантированы. Но такой подход может легко расслабить футболистов, как это было в весенних домашних матчах «Спартака» с «Факелом» и «Зенита» с «Химками». Тем более есть опасность после перерыва на сборные, которые Карпин, Виктор Онопко и Виталий Кафанов провели с игроками национальной команды.

Вокруг Карпина и его высказываний в эти дни ходило много разговоров — большей частью, как мне кажется, надуманных. Их жесткая заочная пикировка с министром спорта Олегом Матыциным — вещь для российского спорта необычная, и я в ней на стороне Карпина. Он, возможно, в своем знаменитом «за место не держусь» не совсем четко сформулировал свою мысль, но чиновник, прежде чем публично обвинять тренера в безразличии, на мой взгляд, должен был связаться с самим Карпиным и понять его позицию лично. Этого сделано не было. Но нужно совсем не знать этого тренера, чтобы бросить ему упрек в равнодушии. Карпин и это слово — вещи полярные.

Другое дело, что можно задаться иным вопросом. 5 ноября 2022 года Карпин продлил контракт с РФС. В чем при этом заключалась его мотивация, учитывая, что у него одновременно есть работа с «Ростовом», которая спорится, и клуб добивается того, на что по идее у него нет возможностей и ресурсов? Одновременно у Валерия Георгиевича было предложение от сборной Армении, которая, в отличие от российской, играет во всех международных турнирах. Но он предпочел остаться в России.

Правда, довелось слышать, что к армянскому предложению якобы негативно отнеслись в «Ростове» — и вот на такое совмещение в клубе готовы уже не были. А Карпин, в свою очередь, не был готов расстаться с клубом. Тем не менее его решение уже в текущих обстоятельствах продлить отношения со сборной России снимают вопрос сочувствия к его ситуации, когда команда нигде не играет. То, что этому не видно конца и края, пока, увы, очевидно. И Карпину, который все это прекрасно знал, не надо было делать никаких резких движений — достаточно было не продлить контракт. У него есть «Ростов», ему есть где увлеченно работать и получать зарплату.

Тренеров же, для которых сборная стала бы единственным местом работы, в России достаточно. Сейчас, когда контракт переподписан и работа идет, говорить о какой-либо отставке, — ерунда. Но у Карпина был выбор, и раз он оказался именно таким, то требовать от него в национальной команде нужно по максимуму. При всем понимании естественной ситуации — игроки никак, нигде и никогда не могут относиться к товарищеским матчам так же, как к официальным.

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Двадцать лет Акинфеева в основе ЦСКА

На этой неделе, а именно в среду, исполнилось ровно 20 лет с того дня, как 16-летний Игорь Акинфеев провел первый официальный матч за ЦСКА — на Кубок премьер-лиги в гостях против «Зенита». Отыграл второй тайм и не пропустил. 8 апреля 2003-го ему исполнилось 17, а 31 мая Игорь, о котором еще никто не знал, что он Владимирович, впервые сыграл в чемпионате — с «сухарем» в Самаре и взятым пенальти от Каряки.

Двадцать лет в ведущей команде топ-дивизиона страны, и все время, когда здоров — в основе. Это невероятный показатель — тем более с учетом двух разрывов крестообразных связок на одном колене.

В 17 из 19 полных сезонов он провел в чемпионате страны от 26 до 30 матчей — то есть все или почти все. В первом в карьере — 13, еще в одном с «крестами» — 10. И в этом не пропустил ни матча. То есть играет почти всегда.

Даже Лев Яшин, вдова которого Валентина Тимофеевна Игоря очень уважала и неоднократно его поддерживала, провел за «Динамо» меньше сезонов — 19 (дебютировав двумя матчами в 1950-м, следующие два сезона он пропустил). Но у Черного Паука были чемпионаты с 2, 6, 8, 12, 13 (дважды) матчами. Яшин, по сравнению с которым Акинфеев считает себя никем, всего провел за «Динамо» 358 матчей, Акинфеев за ЦСКА — 725. Уже больше чем вдвое больше. На 36 (по другим данным — 37) матчей больше он сыграл и за сборную.

Я их не сравниваю. Глупо сравнивать кого-либо из вратарей страны с человеком, который выигрывал Евро, Олимпиаду и брал «Золотой мяч», которого больше не выиграл ни один голкипер. Глупо сравнивать с человеком, в честь которого ФИФА назвала ежегодный приз лучшему вратарю мира. Просто этими цифрами я показываю, какая же феноменальная карьера у Акинфеева, если он сыграл вдвое больше Яшина, считавшегося величайшим футбольным долгожителем.

Они оба — символы своих клубов. Акинфеев пришел в ЦСКА в четыре с половиной года. Меньше чем через две недели ему исполнится 37. То есть уже 32 с половиной года в одном клубе. Покажите мне хотя бы одного болельщика любого клуба мира, который не мечтал бы о ТАКОМ капитане. Таком преданном, таком цельном.

Он выигрывал Кубок УЕФА и шесть чемпионатов страны (притом что его клуб никогда не представлял собой монополию и совсем недолго был самым богатым в стране), выходил в полуфинал чемпионата Европы и четвертьфинал чемпионата мира. Причем двумя сейвами в серии пенальти с Испанией сборную туда и выводил.

Он прошел через неудачи, травмы и удары, чтобы стать еще сильнее. Это ведь и есть суть большого спортсмена. В нашем недавнем интервью он говорил: «Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу. И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо — пусть так считают! Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю ее, меня в первый раз привели в манеж ЦСКА. Когда у тебя колоссальная любовь к болельщикам ЦСКА, к клубу и с их стороны такое же внимание ко мне, то не считаю, что это — зона комфорта. Это — работа. Я люблю эту команду с детства, никогда ее не предавал и не предам. Когда я был маленький, у меня была мечта попасть в основной состав. Но с годами, когда ты выигрываешь трофеи и титулы, конечно, осознаешь: да, провести в ЦСКА всю карьеру — это моя мечта. Надеюсь, еще попылим!»

И я надеюсь. Потому что нет в спорте заслуживающего большее уважения фактора, чем долголетие. Поэтому пусть великих мировых достижений у Акинфеева нет, его отлично знает и тепло отзывается Буффон. И нет серьезного футбольного журналиста в мире, которому было бы незнакомо его имя. И глумятся над его серией с пропущенными голами в ЛЧ только у нас. А вот о том, что Игорь каждый год в этом турнире играл, не пропускал ни одного в двух матчах с праймовым «Арсеналом» Венгера и с «Реалом», — помнят: на ЧМ-2022 общался с английскими коллегами уровня Джонатана Уилсона и знаю что говорю.

До тысячи матчей Акинфееву осталось 165. Это пять с половиной сезонов, а ему уже вот-вот 37. Так что мегарубеж взять ему будет очень сложно.

Или Акинфеев будет играть всегда?..