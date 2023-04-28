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«Зенит» ждет победы «Спартака»: красно-белые могут организовать себе выезд на золотой матч Питера

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Ростовчане Данил Глебов (слева) и Максим Осипенко против спартаковца Александра Соболева: кто выиграет в субботу?
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Расклады перед 25-м туром для лидеров и аутсайдеров.

«Зенит» и гонка за серебром

«Зенит» в двух победах от чемпионства. Золотой матч Питера против «Спартака» остается надежным ориентиром. Для этого в субботу зенитовцам необходимо обыграть «Крылья» в гостях и получить помощь красно-белых — победу москвичей против «Ростова».

Команде Семака может хватить и ничьей в Самаре, но тогда нужно будет ждать двух осечек ростовчан — ничьей в Москве и поражения от «Факела» на своем поле. Главное условие: сине-бело-голубым требуется в двух ближайших турах набрать минимум на три очка больше «Ростова» и на два — «Спартака».

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Пятое подряд золото и вторая звезда «Зенита» были и остаются вопросом времени. Обыграть принципиального соперника из Москвы и получить чемпионский кубок — идеальный расклад для питерцев.

«Ростов» пару туров назад не отпустил фаворита с победой (0:0) и упрямо идет вторым. При этом Карпин не скрывал и не скрывает: он не считает свою команду претендентом на медали, главным было набрать 30 очков и убежать от зоны вылета, порох у дончан закончился давно, но они как-то играют и продолжают идти высоко.

«Спартак» переживает весенний спад и остался на минимальной дистанции от ростовчан после сумасшедшей игры с «Краснодаром» в Москве (4:3). Победа над следующим гостем с юга очень нужна вне зависимости от раскладов перед выездом в Санкт-Петербург.

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ЦСКА притормозил в гонке за серебром после обидного завершения победной серии из пяти матчей в чемпионате — ничьей с «Локомотивом» (1:1). У армейцев впереди будут встречи с обоими конкурентами, непростой график дополняют решающие игры Кубка. И сначала красно-синим нужно постараться добиться результата против другого соседа по таблице на выезде в Грозный.

«Ахмат», «Динамо» и «Краснодар» сейчас остаются вне игры за медали, но грозненцы и «быки» способны оказать влияние на их распределение.

Стыки и вылет

«Локомотив» до спасенной ничьей с ЦСКА собрал пять побед при одном поражении от «Зенита» и присоединился в середине таблицы к «Сочи» и «Оренбургу». Похоже, железнодорожники уже решили основную задачу на весну — дистанцировались от борьбы за невылет.

«Урал» и «Крылья» от «Нижнего Новгорода» и зоны стыков отделяет всего одна победа. Уральцы не проигрывали в чемпионате с октября по середину марта, но потом свалились в серию из пяти поражений и параллельно продолжают биться в Кубке. Самарцы потерпели скандальное поражение в Нижнем, этот результат лишил их в том числе преимущества по личным встречам.

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«Нижний» и «Химки» после первых побед с новыми тренерами — Юраном и Талалаевым — теперь попробуют выбраться выше стыков и прямого вылета соответственно. У химчан число выигранных матчей в этом чемпионате сейчас уступает количеству работавших с ними тренеров, но против «Торпедо» (4:2) они серьезно снизили шансы на спасение одного из конкурентов.

У всех команд из нижней части таблицы, кроме торпедовцев, остается по два-три матча с соседями. И у всех дополнительный уровень сложности концовки сезона из-за игр с разными лидерами. Борьба на границе зоны стыков выглядит такой же увлекательной, как гонка за серебром за спиной «Зенита».

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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