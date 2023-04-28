«Зенит» ждет победы «Спартака»: красно-белые могут организовать себе выезд на золотой матч Питера

Расклады перед 25-м туром для лидеров и аутсайдеров.

«Зенит» и гонка за серебром

«Зенит» в двух победах от чемпионства. Золотой матч Питера против «Спартака» остается надежным ориентиром. Для этого в субботу зенитовцам необходимо обыграть «Крылья» в гостях и получить помощь красно-белых — победу москвичей против «Ростова».

Команде Семака может хватить и ничьей в Самаре, но тогда нужно будет ждать двух осечек ростовчан — ничьей в Москве и поражения от «Факела» на своем поле. Главное условие: сине-бело-голубым требуется в двух ближайших турах набрать минимум на три очка больше «Ростова» и на два — «Спартака».

Пятое подряд золото и вторая звезда «Зенита» были и остаются вопросом времени. Обыграть принципиального соперника из Москвы и получить чемпионский кубок — идеальный расклад для питерцев.

«Ростов» пару туров назад не отпустил фаворита с победой (0:0) и упрямо идет вторым. При этом Карпин не скрывал и не скрывает: он не считает свою команду претендентом на медали, главным было набрать 30 очков и убежать от зоны вылета, порох у дончан закончился давно, но они как-то играют и продолжают идти высоко.

«Спартак» переживает весенний спад и остался на минимальной дистанции от ростовчан после сумасшедшей игры с «Краснодаром» в Москве (4:3). Победа над следующим гостем с юга очень нужна вне зависимости от раскладов перед выездом в Санкт-Петербург.

ЦСКА притормозил в гонке за серебром после обидного завершения победной серии из пяти матчей в чемпионате — ничьей с «Локомотивом» (1:1). У армейцев впереди будут встречи с обоими конкурентами, непростой график дополняют решающие игры Кубка. И сначала красно-синим нужно постараться добиться результата против другого соседа по таблице на выезде в Грозный.

«Ахмат», «Динамо» и «Краснодар» сейчас остаются вне игры за медали, но грозненцы и «быки» способны оказать влияние на их распределение.

Стыки и вылет

«Локомотив» до спасенной ничьей с ЦСКА собрал пять побед при одном поражении от «Зенита» и присоединился в середине таблицы к «Сочи» и «Оренбургу». Похоже, железнодорожники уже решили основную задачу на весну — дистанцировались от борьбы за невылет.

«Урал» и «Крылья» от «Нижнего Новгорода» и зоны стыков отделяет всего одна победа. Уральцы не проигрывали в чемпионате с октября по середину марта, но потом свалились в серию из пяти поражений и параллельно продолжают биться в Кубке. Самарцы потерпели скандальное поражение в Нижнем, этот результат лишил их в том числе преимущества по личным встречам.

«Нижний» и «Химки» после первых побед с новыми тренерами — Юраном и Талалаевым — теперь попробуют выбраться выше стыков и прямого вылета соответственно. У химчан число выигранных матчей в этом чемпионате сейчас уступает количеству работавших с ними тренеров, но против «Торпедо» (4:2) они серьезно снизили шансы на спасение одного из конкурентов.

У всех команд из нижней части таблицы, кроме торпедовцев, остается по два-три матча с соседями. И у всех дополнительный уровень сложности концовки сезона из-за игр с разными лидерами. Борьба на границе зоны стыков выглядит такой же увлекательной, как гонка за серебром за спиной «Зенита».