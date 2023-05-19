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Сегодня, 00:10

«Спартак» не обыграет ЦСКА, а «Ростов» не победит «Краснодар». Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Бактиер Зайнутдинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев
Бактиер Зайнутдинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший вратарь «Спартака», «Динамо» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Локомотив» — «Факел»

Дмитрий Тяпушкин — 1:1. У «Факела» три победы подряд, психологическое состояние у команды хорошее. «Локомотив» тоже набрал ход этой весной. Поэтому думаю, что будет ничья.

Камил Гаджиев — 1:0. Команды находятся рядом в турнирной таблице, играют хорошо. Если Дзюба пропустит матч, то счет будет минимальным.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

«Торпедо» — «Динамо»

Дмитрий Тяпушкин — 1:1. Смена главного тренера и последние игры показывают, что в «Динамо» не все хорошо. «Торпедо» уже вылетело, но оно старается биться до конца.

Камил Гаджиев — 1:2. К динамовцам должно прийти вдохновение с новым тренером. «Торпедо» уже вылетело, но будет бороться.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Динамо

«Оренбург» — «Зенит»

Дмитрий Тяпушкин — 1:2. «Зенит» все свои вопросы решил. Думаю, что у него будет большая ротация. Есть игроки, которым есть что доказывать, они выложатся по максимуму.

Камил Гаджиев — 1:1. «Зенит» уже чемпион, ему ничего не нужно. Между командами колоссальная разница, но «Оренбург» дома точно станет цепляться за очки.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

«Ахмат» — «Химки»

Дмитрий Тяпушкин — 2:1. «Ахмат» по окончании сезона может без проблем оказаться в пятерке. «Химки», конечно, бескомпромиссная команда, но часто меняет состав и тренеров.

Камил Гаджиев — 2:0. «Ахмат» играет дома, близок к тому, чтобы закрепиться в топ-5. А «Химки» находятся в зоне вылета.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Химки

«Крылья Советов» — «Урал»

Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Будет борьба, обе команды решают свои турнирные задачи. Но «Крыльям» нужно выбираться из зоны стыковых матчей, поэтому они победят.

Камил Гаджиев — 2:1. Команды находятся рядом в турнирной таблице, уровень у них одинаковый. Но родные стены должны помочь «Крыльям».

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Урал

«Спартак» — ЦСКА

Дмитрий Тяпушкин — 1:2. У ЦСКА больше шансов на победу. Армейцы выбрали тактику, которая приносит результат. Очень качественно играют подопечные Федотова.

Камил Гаджиев — 2:2. Будет жаркий матч. «Спартак» постарается догнать ЦСКА, а красно-синие побьются, чтобы оформить себе место в тройке.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

«Краснодар» — «Ростов»

Дмитрий Тяпушкин — 2:1. В этом дерби точно будут голы. Учитывая форму «Ростова» в последних матчах, поставлю на «Краснодар».

Камил Гаджиев — 1:1. «Ростов» идет в лидерах, но и «Краснодар» выглядит интересно. Больше нравятся ростовчане, но «быки» дома не отдадут три очка.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

«Пари НН» — «Сочи»

Дмитрий Тяпушкин — 2:2. Нижегородцам необходимо спасать ситуацию. «Сочи» и Хохлову тоже нужна победа. В атаку играть будут и те и другие.

Камил Гаджиев — 1:1. «Пари НН» борется за выживание, это слабая команда. Но и «Сочи» сейчас не в идеальном состоянии.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
22 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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