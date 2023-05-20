Дерби за серебро «Спартак» — ЦСКА и другие интриги РПЛ: кто станет вторым и что происходит в подвале таблицы

Расклады перед 28-м туром для лидеров и аутсайдеров.

Гонка за серебром

ЦСКА сейчас можно назвать главным фаворитом в борьбе за второе место. Армейцы на четыре очка опережают «Спартак» и «Ростов», с которыми сыграют в ближайшем и последнем турах. Между матчами с прямыми конкурентами в календаре стоит непростой выезд в Краснодар к сопернику по июньскому финалу Кубка России. Но в любом случае теперь даже есть возможность допустить одну осечку. И если удастся завершить дерби на позитиве, первые с 2018 года медали для красно-синих и второе подряд серебро для экс-тренера «Сочи» Федотова окажутся в зоне ближайшей досягаемости.

ЦСКА после 10 туров весны — лучшая команда РПЛ по набранным очкам (25), после прошлых выходных у «Зенита» и «Локомотива» на два меньше. «Спартак» за то же время после зимней паузы из главного преследователя питерцев превратился в очень хаотичную команду. В матче красно-белых с «Химками» игра и судейство снова выглядели одинаково плохо. Но дерби — каждый раз своя история. И если у команды Абаскаля получится удивить принципиального соперника, календарь на финише располагает к борьбе за серебро. В первом круге ЦСКА и «Спартак» выдали эмоциональный матч, в воскресенье от соперников и их тренеров можно ждать чего-то похожего.

«Ростов» в первой половине весны при всех известных ограничениях и трудностях убеждал стабильными результатами, дело явно было не только в часто назначаемых в его пользу пенальти. Но команда Карпина после вылета из Кубка в начале апреля выиграла в чемпионате только один матч из шести, а после упущенной победы над «Спартаком» в Москве потеряла много эмоций и потерпела два сухих поражения. Ростовчан ждет непростой финиш: новый выезд к «Краснодару», визит «Ахмата» и поездка к ЦСКА. Грозненцы опять подтянулись к топ-4 и пока математически даже претендуют на серебро.

Борьба за выживание

«Урал» после победы над «Оренбургом» удержался выше зоны стыковых матчей. За полгода с середины сентября екатеринбуржцы собрали впечатляющую серию без поражений, а с середины марта не могли выиграть в семи турах при всего двух ничьих. Теперь команду Гончаренко после окончательного прощания с Кубком ждет определяющий выезд — в Самару.

«Крылья» после ничьей с «Локомотивом» опустились в зону стыков. Сейчас волжане могут вытащить себя сами: в двух турах сыграют с соседями по подвалу таблицы — после «Урала» отправятся в Воронеж. Для спасения в непростой ситуации пора начинать побеждать, чего не удавалось с начала апреля в пяти турах подряд.

«Факел» выбрался выше зоны стыков после трех сухих побед подряд. Команда показывает умение запрыгивать выше уровня ожиданий, а Евсеев уже проверил на прочность стол раздевалки на арене в Ростове-на-Дону и не стал рисковать после домашней игры с «Нижним». Не исключено, для воронежцев многое решится на своем поле против «Крыльев», до и после их ждут матчи в почти родном для тренера Черкизове и Санкт-Петербурге.

«Нижний Новгород» после поражения в Воронеже отдалился от зоны стыков. Чтобы обойти «Факел» и «Крылья», команде Юрана может не хватить даже сенсации против «Сочи» или «Спартака». С другой стороны, нижегородцы на пять очков опережают «Химки», которые примут в последнем туре. Пусть химчане еще с Юраном в первом круге разгромили «Пари НН» и имеют равенство по личным встречам с «Крыльями», они уже в этом туре рискуют лишиться теоретического шанса подняться выше 15-го места. Перед поездкой к «Ахмату» в Грозный подмосковный клуб, сыгравший в этом сезоне под руководством пяти тренеров, ближе к другой команде Талалаева — «Торпедо». Автозаводцы со всеми своими перестановками неделю назад вылетели из РПЛ.