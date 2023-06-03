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РПЛ

Сегодня, 08:00

Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Максим Мухин (справа) и Роман Тугарев: ЦСКА и «Ростов» играют в Москве в последнем туре.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Расклады борьбы за серебро и непопадание в стыковые матчи РПЛ с первой лигой.

Гонка за вторым местом

Перед последним туром на серебро и бронзу — три претендента. В борьбе остаются ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

Армейцы и спартаковцы на прошлой неделе друг за другом сыграли нулевые ничьи. Красно-белые на своем поле не смогли победить «Пари НН» и обойти красно-синих после их гостевого матча с «Краснодаром». Ростовчане прервали неудачную серию и одержали важную победу. В качельной игре с «Ахматом» (3:2) команда Карпина приблизилась к двум московским конкурентам и оставила грозненцев вне борьбы за медали.

Перед последним туром с матчами ЦСКА — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Спартак» в гонке за серебром расклад такой:

— ЦСКА станет вторым, если победит «Ростов» или сыграет вничью, а «Спартак» не победит «Крылья».

— «Спартак» станет вторым, если победит «Крылья», а ЦСКА не выиграет у «Ростова».

— «Ростов» станет вторым, если победит ЦСКА, а «Спартак» не выиграет у «Крыльев».

Итоговое равенство очков между двумя командами в этой тройке будет означать, что они уступили третьей в борьбе за серебро и делят бронзу. Первыми при равенстве очков учитываются результаты матчей между собой, в этом показателе «Спартак» имеет преимущество над ЦСКА (2:2, 2:1), «Ростов» — над «Спартаком» (4:2, 1:1).

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Борьба за непопадание в стыковые матчи

Перед последним туром на последнее место над зоной стыков — три претендента. В гонке остаются «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».

«Урал» гарантировал себе 11-е место после разгрома «Химок» на выезде (3:0), команда из Екатеринбурга останется выше «Факела» даже при равенстве очков с учетом результатов игр между собой (0:0, 2:0). При этом воронежцы после «Пари НН» взяли верх над другим конкурентом — «Крыльями» (2:1), четвертая победа в пяти турах перед финишем вернула их на 12-ю строчку.

Перед последним туром с матчами «Зенит» — «Факел», «Крылья Советов» — «Спартак» и «Пари НН» — «Химки» в гонке за место над зоной стыков расклад такой:

— «Факел» избежит стыков, если победит «Зенит» или сыграет вничью, а «Крылья» не победят «Спартак».

— «Факел» также не попадет в стыки, если уступит «Зениту», а «Крылья» и «Пари НН» не выиграют свои матчи или «Крылья» сыграют вничью со «Спартаком», а «Пари НН» победит «Химки».

— «Крылья Советов» избегут стыков, если победят «Спартак», а «Факел» не выиграет у «Зенита».

— «Пари НН» избежит стыков, если победит «Химки», а «Факел» и «Крылья Советов» потерпят поражения.

При равенстве очков между «Факелом» и «Крыльями» преимущество по личным матчам у воронежцев (1:1, 2:1). Также «Факел» останется выше при итоговом равенстве с «Крыльями» и «Пари НН»: у воронежцев в закрутке трех команд — семь очков, у нижегородцев — шесть, у самарцев — четыре. При равенстве очков между «Пари НН» и «Факелом» преимущество у нижегородцев (3:1, 0:1).

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Какие еще интриги перед последним туром

— Матч за 5-е место «Ахмат» — «Краснодар», в котором «быков» устроит только победа.

— Матч за 7-е место «Оренбург» — «Динамо», в котором хозяев устроит только победа, при этом бело-голубые при положительном для себя исходе могут подняться выше «Краснодара», а их самих в случае поражения — обойти еще и «Локомотив» (после обмена в дерби 3:1 и 2:4 в расчет после общего числа побед пойдет разность мячей).

Все матчи 30-го тура РПЛ запланированы на субботу, 3 июня (начало 17.00).

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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