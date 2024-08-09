Судей РПЛ «наказывают» отправкой в ВАР-центр. На матч «Зенита» с «Динамо» снова назначены Иванов и Кукуян

В 3-м туре чемпионата России наибольший резонанс с точки зрения судейства вызвала игра в Махачкале. Однако и в Казани, если верить решениям ЭСК РФС, была допущена серьезная ошибка, но на дальнейшую судьбу арбитра она не повлияла.

Эксперт «СЭ» — об особенностях назначений судей в РПЛ и «ужасах нашего городка».

Бобровский и Шафеев

Громкий скандал после игры «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1). Но, если исходить из решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), у судьи Яна Бобровского всего одна ключевая ошибка — ошибочное назначение пенальти. Ничего сверхъестественного, получается, не случилось. И еще он ошибочно не назначил штрафной удар в опасной близости от ворот «Пари НН». У видеоарбитра (ВАР) Рафаэля Шафеева «библиотека» моментов богаче. Он ошибся и в кубковом матче «Зенит» — «Факел».

В иной ситуации Бобровского могли бы отстранить на один-два тура и скоро вернуть. Шафеев в любом случае «сидел» бы дольше него. Но с учетом реакции на судейство в Махачкале можно предположить, что оба оставшуюся часть августа будут «отдыхать». Возможно, Шафеева вернут позже Бобровского. Плохой год у волгоградца...

Кстати, при обсуждении работы бригады Бобровского мало кто вспоминает тех, кто назначил их вместе с Шафеевым на этот матч. И тех, кто в последние месяцы почему-то лишил волгоградца нормальной практики работы в ВАР-центре.

Рафаэль Шафеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

До этого в чемпионате России Шафеев в последний раз выполнял обязанности ВАР 22 октября прошлого года («Спартак» — «Пари НН»). 9 марта этого года он работал как АВАР (у этого рефери несколько иные функции) на игре «Урал» — «Зенит». И еще раз его назначили как АВАР на встречу «Динамо» — «Локомотив», состоявшуюся 27 июля.

За все эти месяцы (с 22 октября) у Шафеева в качестве ВАР был еще кубковый матч — 4 апреля («Ахмат» — «Оренбург»). Неудачный.

Кстати, отсутствие нормальной практики не помешало отправить в ВАР-центр и Алексея Лунева. Он не работал там со 2 декабря прошлого года. А в 3-м туре был АВАР на игре «Рубин» — «Химки».

Кукуян

После его матча тоже было что обсудить. Казанцы обратились в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с неудалением игрока «Химок» Неманьи Анджелковича на 33-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Рубина» на 81-й минуте матча. Вердикт: Анджелкович ошибочно не удален.

То есть, как и у Бобровского, одна серьезная ошибка судьи. Он наказан и отстранен? Да, Кукуян «наказан» — отправкой в ВАР-центр на два дня. Он будет работать в роли ВАР на игре «Зенит» — «Динамо» и АВАР — на матче «Крылья Советов» — «Факел». Очень строгое наказание. Как известно, судьи работают не за спасибо, а за вознаграждения, чтобы содержать себя и семью. Гонорар ВАР сегодня составляет 100 тысяч рублей, АВАР — 50 тысяч.

Любопытно, что такое «наказание» применено не впервые.

В прошлом году в ноябрьском матче Кубка России «Динамо» — «Зенит» Кукуян ошибочно вынес второе предупреждение динамовцу Хорхе Карраскалю и удалил его.

После той игры рефери из Сочи был серьезно «наказан» и отправлен в ВАР-центр: там он работал два дня подряд в роли АВАР и ВАР на играх чемпионата России.

Сейчас Кукуян ошибочно не удалил Анджелковича в матче «Рубин» — «Химки».

После этой игры рефери из Сочи был серьезно «наказан» и отправлен в ВАР-центр: там он будет работать два дня подряд в роли ВАР и АВАР.

Тенденция, однако. Но логику действий этих «назначальников» не понять.

Иванов и Кукуян

Как не понять и то, что происходит с назначениями на игры «Зенита» и, в частности, его матчи с «Динамо». Словно нет в РПЛ квалифицированных судей, помимо Кукуяна и Сергея Иванова, к которым еще добавляют Сергея Карасева.

Чтобы было понятнее, приведу список матчей сине-бело-голубых, на которых с апреля прошлого года работала связка Иванов — Кукуян:

29 апреля 2023 — 10 августа 2024

«Крылья Советов» — «Зенит». Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)

«Зенит» — «Спартак». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)

«Зенит» — «Крылья Советов». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)

«Динамо» — «Зенит». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)

«Пари НН» — «Зенит». Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)

«Динамо» — «Зенит». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)

«Зенит» — ЦСКА. Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)

«Зенит» — «Динамо». Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)

Павел Кукуян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как это сочетается с принципом неповторяемости, который до недавних пор всегда учитывался при назначениях судей?

Вот перечень встреч чемпионата России с участием «Зенита», которые за 12 с половиной месяцев обслуживал Иванов:

22 июля. «Пари НН» — «Зенит». Судья

17 сентября. «Рубин» — «Зенит». ВАР

30 сентября. «Оренбург» — «Зенит». Судья

9 декабря. «Зенит» — «Пари НН». Судья

30 марта. «Крылья Советов» — «Зенит». ВАР

13 апреля. «Краснодар» — «Зенит». Судья

28 апреля. «Динамо» — «Зенит». ВАР

11 мая. «Зенит» — ЦСКА. Судья

20 июля. «Крылья Советов» — «Зенит». Судья

10 августа. «Зенит» — «Динамо». Судья

Вот перечень матчей чемпионата России с участием «Динамо», который за 5 месяцев обслуживал Иванов:

9 марта. «Динамо» — «Ахмат». ВАР

7 апреля. «Динамо» — «Спартак». ВАР

28 апреля. «Динамо» — «Зенит». ВАР

18 мая. «Динамо» — «Крылья Советов». ВАР

10 августа. «Зенит» — «Динамо». Судья

Почему такой выбор с такой частотой? Зачем? Разве это нормально?

Географический принцип и конфликт интересов

Виталий Мешков назначен арбитром матча 4-го тура РПЛ «Пари НН» — «Химки». Он впервые в своей карьере будет судить игру чемпионата России с участием этой подмосковной команды. Такому факту есть простое объяснение: Мешков — житель Подмосковья и один из руководителей Федерации футбола Московской области. Он давно занимает пост ее вице-президента. И никогда ранее в чемпионате не судил матч «Химок».

В связи с этим возникает вопрос, нет ли тут конфликта интересов, не нарушает ли такое назначение «Правила делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа»? Несколько лет назад этот документ был утвержден судейским комитетом.

И еще. Если Мешкову теперь можно судить матч с участием «Химок», почему тогда воронежца Владимира Москалева не назначают на игры «Факела», а ростовчанина Иванова — на встречи «Ростова»?

«Двойники»

В 4-м туре ни одного (ноль!) назначений ассистентов судьи в качестве АВАР. Тоже тенденция. Делали исключения для помощников из бригады Карасева — Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Лунева. В кубке то же самое — обязанности АВАР доверяют арбитрам, а не ассистентам. Тем самым их (помощников) лишают источника дохода, на который влияет и огромное число ассистентов в РПЛ, и, соответственно, не слишком высокая загрузка.

При этом в туре много двойных назначений. Если не ошибаюсь, это повторение рекорда — шесть «двойников». И по-прежнему не судит в поле, но постоянно отправляется в ВАР-центр Андрей Фисенко. Сейчас такому факту есть объяснение — говорят, у него травма. Но тогда почему так было и в прошлом сезоне?

Вот перечень двойных назначений в 4-м туре РПЛ:

Андрей Фисенко. «Локомотив» — «Динамо» Мх (АВАР), «Спартак» — «Ахмат» (ВАР)

Артур Федоров. «Пари НН» — «Химки» (ВАР), «Спартак» — «Ахмат» (АВАР)

Артем Чистяков. «Пари НН» — «Химки» (АВАР), «Оренбург» — «Акрон» (ВАР)

Василий Казарцев. «Ростов» — «Рубин» (ВАР), «Краснодар» — ЦСКА (АВАР)

Павел Кукуян. «Зенит» — «Динамо» (ВАР), «Крылья Советов» — «Факел» (АВАР)

Евгений Турбин. «Зенит» — «Динамо (АВАР), «Крылья Советов» — «Факел» (ВАР)

Роман Сафьян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вечный дежурный по аэродрому

Роман Сафьян очень давно не получает назначений арбитром на матчи чемпионата России, хотя входит в список судей РПЛ. После 6 ноября прошлого года он выполняет обязанности резервного. Сейчас его серия составляет девять игр: с 26-го по 30-й тур прошлого чемпионата и с 1-го по 4-й тур в этом розыгрыше.

Ковалев сидит за Кукуляка

После матча 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) судья Евгений Кукуляк не понес никакого наказания за ошибочное вынесение второго предупреждения и последовавшее за ним удаление самарца Романа Евгеньева. Он благополучно пересидел 3-й тур в ВАР-центре (помните, выше я говорил о тенденции?) и продолжает судить — в 4-м туре ему дали игру «Локомотив» — «Динамо» Мх.

За него отбывает наказание помощник Максим Ковалев (уже пропустил один тур кубка и два тура чемпионата). Любопытно, что этот ассистент не впервые наказан таким образом в матче, который судил Кукуляк. В марте во встрече 22-го тура предыдущего чемпионата «Балтика» — «Пари НН» (2:0) рефери из Калуги ошибочно не удалил Кирилла Гоцука, который совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Нижегородец избежал бы наказания, если бы не ВАР. Ковалева тогда наказали, а Кукуляка поощрили новым назначением.

У Евгения в целом много игр в роли судьи в чемпионате России-2023/24. С 16 матчами он поделил второе место с Кириллом Левниковым и Кукуяном. Вот только они вместе с Карасевым составили тройку лучших в прошлом сезоне по версии РФС (согласно оценкам инспекторов, с учетом решений ЭСК). А вот Кукуляк не попал даже в первую десятку. Тогда почему у него столько матчей?