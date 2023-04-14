Обновленные цены футболистов РПЛ. Кто подорожал и подешевел больше всех

Пиняев и Ренан котируются все выше, Фомин и Карраскаль теряют в стоимости на Transfermarkt.

5 самых подорожавших футболистов РПЛ

Роберт Ренан, «Зенит»

Бразилец — пожалуй, самое крутое приобретение питерцев по соотношению цена-качество. Учитывая, что центральный защитник перешел бесплатно в рамках обмена Юри Альберто (на которого потратили около 25 миллионов евро), то, как он раскрывается уже сейчас, — подарок.

Во-первых, 19-лентий Ренан с ходу занял место в основе и сыграл 540 минут из 630 возможных. Во-вторых, пока решался вопрос с его переходом в «Зенит», успел выиграть чемпионат Южной Америки до 20 лет с юношеской сборной Бразилии. В-третьих, уже и взрослая сборная не за горами — в начале марта Ренана вызывали на сборы основной команды. Правда, на поле он так и не вышел.

Все эти факты — внимание пентакампеонов, трофей с молодежной сборной и стабильная игра за сильнейший клуб России — привели к солидному подорожанию более чем в два раза.

Прежняя цена: 3 миллиона*

Новая цена: 7 миллионов

Разница: +4 миллиона

* Все суммы — в евро

Сергей Пиняев, «Локомотив»

Сергей Пиняев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

С ноябрьского обновления стоимости (тогда Сергей подорожал в два раза — до 3.5 миллиона) в карьере вингера многое изменилось. Он перешел в топ-клуб («Локомотив» заплатил за него порядка 3 миллионов евро), стабильно там играет (больше 600 минут за 8 матчей). Со сборной тоже полный порядок — Валерий Карпин доверяет юному таланту, а сам Пиняев уже стал самым молодым автором гола в истории российской национальной команды. Сергей не провалился на высоком уровне, доказывает свою состоятельность в сборной — в общем, оправдывает ожидания. Потому и рост цены в два раза — до 7 миллионов евро — был вполне ожидаем.

Прежняя цена: 3.5 миллиона

Новая цена: 7 миллионов

Разница: +3.5 миллиона

Малком, «Зенит»

Бразилец остается самым дорогим игроком РПЛ. Более того, он продолжает расти в цене. В ноябре он подорожал на 2 миллиона евро, сейчас — еще на 3. Правда, почему именно в апреле его цена выросла сильнее, чем несколько месяцев назад, неизвестно — весной бразилец не особо феерил. Хотя осеннюю форму будто бы и не растерял, все так же активен на поле и регулярно забивает. А еще зимой его заманивал «ПСЖ», что уже о чем-то говорит.

Прежняя цена: 24 миллиона

Новая цена: 27 миллионов

Разница: +3 миллиона

Кади Боржес, «Краснодар»

Кади Боржес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кади — безусловно, яркое приобретение для РПЛ. Он не только шустро бегает и напрягает защитников, но и крайне полезен в завершении — за девять матчей в составе «быков» отличился уже три раза и отдал одну голевую передачу. Понятно, что до сборной бразильцу еще несколько световых лет, но тот факт, что в топовый российский клуб он встроился без проблем и сразу принес пользу, привел к повышению стоимость Боржеса более чем в два раза.

Прежняя цена: 1.2 миллиона

Новая цена: 3 миллиона

Разница: +1.8 миллиона

Федор Чалов, ЦСКА

Чалов переживает ренессанс — конечно, до пиковых 16 миллионов евро ему еще далеко, но нынешняя цена лучше июньских 6 миллионов. Федор заслужил подобный подъем — он в топе бомбардиров РПЛ, при этом весной не сбавил обороты и забил в трех матчах подряд, включая победный гол «Зениту». В Кубке России Чалов тоже полезен, его мячи помогли армейцам пройти «Краснодар» и «Крылья» и дойти до финала Пути РПЛ. Стабильное выступление = гарантированное повышение рыночной стоимости.

Прежняя цена: 8.5 миллиона

Новая цена: 10 миллионов

Разница: +1.5 миллиона

5 самых подешевевших футболистов РПЛ

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Понятно, что на снижение цены Баринова во многом повлияла ситуация в клубе. «Локомотив», несмотря на солидное улучшение результатов, все еще далек от полноценного возрождения: последовательный вылет из Кубка России от «Акрона» тому пример. Игра Дмитрия тоже не сильно впечатляет, хоть и стала более стабильной в последние месяцы. По крайней мере, кризисом это точно уже назвать сложно. Если Баринов продолжит держать нынешний уровень, а результаты «Локомотива» продолжат улучшаться, Дмитрий должен вернуть себе прежний ценник на Transfermarkt.

Прежняя цена: 9 миллионов

Новая цена: 8 миллионов

Разница: -1 миллион

Хорхе Карраскаль, ЦСКА

После осеннего повышения стоимости (тогда колумбиец подорожал до 9 миллионов) Хорхе ничего не показал — если раньше голы чередовались с передачами практически каждый тур, то с ноября у него один гол во всех турнирах. На весеннем этапе сезона Карраскаль и вовсе прилип к скамейке запасных и получает мало игрового времени, так что снижение цены на рынке вполне объяснимо.

Прежняя цена: 9 миллионов

Новая цена: 8 миллионов

Разница: -1 миллион

Даниил Фомин, «Динамо»

Даниил Фомин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как и все «Динамо», Даниил Фомин пребывает в какой-то печали. Ранее считавшийся убийцей на пенальти, полузащитник теперь чаще мажет с точек, чем забивает. Ну и в целом у капитана москвичей игра не пошла что осенью, что весной — да и в сборной он себя никак не показал. Сейчас у Фомина появился еще один небольшой повод для грусти — цена на рынке на него упала на миллион евро.

Прежняя цена: 9 миллионов

Новая цена: 8 миллионов

Разница: -1 миллион

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

В случае с Жемалетдиновым негативный шлейф «Локомотива» не при делах — Рифат весь жуткий отрезок железнодорожников провел в лазарете. Вернулся как раз к приходу Галактионова, но Рифата к основе подводят осторожно — он играет в среднем около 45 минут за матч. Такое исчезновение с радаров — главная причина падения цены на рынке, но, как и Баринов, Рифат имеет все шансы отыграть его назад. Особенно когда начнет стабильно играть в основе.

Прежняя цена: 7 миллионов

Новая цена: 6 миллионов

Разница: — 1 миллион

Дмитрий Иванисеня, «Крылья Советов»

Дмитрий Иванисеня. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В случае с полузащитником «Крыльев» Иванисеней даже гадать не нужно — можно посмотреть в сам Transfermarkt. Из 22 возможных игр Дмитрий появился на поле дважды — на старте, а большую часть сезона залечивал травмы. Когда Иванисеня не травмирован, он сидит в запасе — в общем, такое приличное снижение абсолютно объяснимо. Футболист перестал играть и логичным образом потерял в цене.

Прежняя цена: 1.8 миллиона

Новая цена: 1.2 миллиона

Разница: — 600 тысяч