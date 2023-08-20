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Сегодня, 12:00

«Спартак» должен схватить «Зенит» за горло, если хочет стать чемпионом. Когда, если не сейчас?

«Спартак» примет «Зенит» в матче 5 тура РПЛ
Игорь Рабинер
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Игорь Рабинер — о предстоящем противостоянии.

«Распределение себя в пространстве»

Давно уже не припомню матча, когда «Спартаку» в соответствии с турнирной ситуацией была ТАК нужна победа над «Зенитом». Нет, нужна-то она, понятно, всегда, но сейчас, как когда-то сказал молодой актер студент Евгений Евстигнеев своему соученику по школе-студии МХАТ, будущему спортивному писателю Александру Нилину, «сейчас же идет распределение себя в пространстве».

Вот сейчас, в начале нового сезона, и идет это самое распределение. И если во всех предыдущих пяти сезонах «Зенита» времен Сергея Семака клуб из Санкт-Петербурга сразу властно распределялся на все пространство наверху таблицы, всякий раз захватывая лидерство, то теперь что-то засбоило. Как у «Спартака» 90-х в первом круге чемпионата России 1995 года, проигранного в итоге «Спартаку-Алании» из Владикавказа. Во втором круге-то красно-белые укрепятся Сергеем Юраном, Василием Кульковым, Валерием Шмаровым и Станиславом Черчесовым — и бросятся в погоню. Но такой состав блестяще сработает в Лиге чемпионов, одержав шесть побед из шести в группе, а вот в чемпионате будет уже поздно. В нем «Спартак» не просто не победит — единственный раз в российских первенствах 90-х, — а станет лишь третьим.

13&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ираклий Квеквескири и&nbsp;Клаудиньо. «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

Сейчас «Зенит» — после ухода Малкома и Далера Кузяева и с травмой Родригао — тоже начал сезон скомканно. Причем речь не только о результате, но и об игре. В Суперкубке с ЦСКА чемпион играл хуже обладателя кубка — и с нереализацией моментов у последнего, и с победой в серии пенальти ему повезло. В стартовом матче в Нижнем Новгороде тайм была равная игра, все изменилось только после удаления у хозяев. Победа над «Факелом» тоже была далека от уверенной.

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Пока «Зенит» комфортно ощущает себя только в Кубке России. И так низко при Семаке он раньше в таблице не оказывался. Когда конкурентам хватать его за жабры, если не сейчас? А «Спартаку» нужно сделать это еще и для того, чтобы ощутить настоящую уверенность, что он способен бороться за чемпионство. И матч — домашний. Для него все сейчас вовремя.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Хорошо, что «братское дерби» — не в тот же день

Перед пятым туром мне было искренне жаль «братское дерби» ЦСКА и «Динамо», которое обещало получиться замечательным, но в итоге уйдет в тень двух магических слов — «Спартак» — «Зенит». Хорошо еще, что эти два матча разнесли на разные дни, и сперва у болельщиков будет возможность посмаковать классическое еще с 40-х годов прошлого века соперничество двух столичных клубов. Членов Клуба Льва Яшина Игоря Акинфеева и Антона Шунина, который в прошлом туре провел сотый сухой матч в РПЛ, лучших снайперов чемпионата Федора Чалова и Константина Тюкавина и т. д.

Владимиру Федотову удается стабильно набирать очки и после прошлого тура даже вытеснить красно-белых из тройки, несмотря на изрядные проблемы с кадрами. А игроки «Динамо» все лучше понимают, чего от них хочет Марцел Личка. Был уверен, что это окажется качественная игра, а не то медийно-тренировочное шоу (именно в таком порядке), которое мы увидели незадолго до старта сезона. Теперь все сосредоточились на футболе, и он обещал быть содержательным.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над &laquo;Зенитом&raquo;. «Динамо» в Питере: дубль неудержимого Тюкавина, трансформация от Лички

А что нас ждет на «Открытие Арене» — даже предположить невозможно. Особенно после проигрыша «Спартака» в прошлом туре в Екатеринбурге, когда еще на 89-й минуте спартаковцы вели 2:1. Но затем их «прославленная» оборона показала себя во всей красе, и победная серия из пяти матчей во всех турнирах прервалась даже не ничьей, а поражением. Что, впрочем, на поле отличного в начале сезона «Урала», цельного и спаянного, можно было ожидать. Уральцы, кстати, в этом туре сыграют в гостях с «Балтикой», и если у двух команд, пляшущих от надежной обороны, будет 0:0, то это совершенно меня не удивит.

«Зенит» теперь отстает от красно-белых не на пять, а на два очка. Но у «Спартака» хотя бы все в порядке с атакой, чего о чемпионе не скажешь. «Факел» на выезде вполне мог санктпетербуржцам не проиграть, по крайней мере если исходить из второго тайма. И той критики, которую Вадим Евсеев и его команда неожиданно получили от своего же гендиректора Романа Асхабадзе, они за конкретный матч не заслуживали. В такие моменты, если к тренеру есть доверие, акцент делается на поддержке. А вот если нет...

Впрочем, о «Факеле» — как-нибудь в другой раз. Сегодня — о «Спартак» — «Зенит».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В чемпионате пока Абаскаль Семаку только проигрывал, во всех турнирах — 1-1-3

Гильермо Абаскаль и Сергей Семак за год с небольшим совместной работы в РПЛ уже успели сыграть пять матчей. И, если бы не один из них, я сказал бы, что в их динамике прослеживается определенная логика.

Сперва в Суперкубке «Зенит» выиграл — 4:0, и «Спартак» там хорошо сыграл первые полчаса, после чего получил первый гол и рассыпался. Далее был ужасающий по качеству для красно-белых домашний матч первого круга чемпионата, несмотря на внешне презентабельный счет — 1:2. Там одна только статистика ударов чего стоит: 4 (3) — 16 (8). Спартаковцы были переиграны вчистую.

Далее настало время группового турнира Кубка России — и лучшего матча Абаскаля против Семака. Домашние 3:0 с дублем Квинси Промеса! Вот эта игра и выпадает из «линейки», согласно которой «Спартак» против «Зенита» в прошлом сезоне оттолкнулся от дна, а дальше понемножку играл все лучше и лучше. По данной логике эти 3:0 должны были быть последними.

Ведь затем случились кубковые 0:0 на «Газпром Арене» со знаменитой массовой дракой и шестью длительными дисквалификациями — и, наконец, золотой матч в 26-м туре, когда при обоюдоострой, равной и результативной игре при 2:2 на 90-й минуте Иван Сергеев забил мяч, сделавший «Зенит» чемпионом в пятый раз подряд. И вот тут уже по ударам было 8 (5) — 9 (2), а по угловым — и вовсе 5-11 в пользу «Спартака».

Гильермо Абаскаль, Сергей Семак. Провалы в обороне — главная проблема «Зенита» и «Спартака» на старте сезона. Как ее решают Семак и Абаскаль

Так или иначе, два худших своих матча против «Зенита» команда Абаскаля сыграла в самом начале. Потом — приспособилась. В трех последних на сегодня очных встречах у «Спартака» одно поражение и ноль провалов. Оптимист из красно-белого лагеря может посмотреть на ситуацию именно так. Оптимист же из лагеря сине-бело-голубого ему возразит: два матча в чемпионате — две победы «Зенита», и вообще в целом — три зенитовских выигрыша при одной ничьей и одном поражении.

Все так. Но важен следующий нюанс: с тех пор как «Зенит» дважды уверенно обыграл «Спартак», он потерял четырех участников, допустим, матча первого круга прошлого чемпионата — Малкома, Далера Кузяева и Деяна Ловрена безвозвратно, Родригао на время. У красно-белых же все в строю и есть существенные усиления калибра Тео Бонгонды, отмечающегося результативными действиями во всех матчах с момента прихода в «Спартак». Олега Рябчука после матчей «Олимпиакоса» с «Панатинаикосом» тоже ничем не удивишь. А Хесус Медина в РПЛ уже обвыкся и в составе ЦСКА обыгрывал «Зенит» в чемпионате.

Когда в прошлогоднем первом круге «Зенит» «возил» «Спартак» в Москве, пару центральных защитников у него составляли Родригао и Ловрен. В это воскресенье их не будет, а Роберт Ренан заигрывается с мячом и «привозит» моменты в каждом матче. С другой стороны, а разве у «Спартака» с обороной не еще больший пожар? Вот поэтому и говорю, что предположить что-то — невозможно.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Барриос не дисквалифицирован. Единственный раз «Спартак» при Абаскале обыграл «Зенит» без него

Считаю, что «Спартаку» и его болельщикам абсолютно нечего пенять на то, что Вильмара Барриоса после его прямой красной карточки на исходе матча с «Динамо» дисквалифицировали не на два (что не позволило бы стержневому колумбийцу сыграть с красно-белыми), а на один матч. Красная карточка, как бы ни спорил с этим «Зенит», там была однозначная, но фол был хоть грубым, но едва ли заслуживающим дополнительного наказания. Тем более что Денис Макаров, против которого Барриос нарушил правила, травму не получил и забил в следующем туре.

На чужих проблемах своего счастья не добудешь. Одно дело, если бы по всем регламентным нормам это была дисквалификация больше чем на игру, — тогда был бы повод рассуждать о «телефонном праве» и т. д. Но это не тот случай. Конечно, без Барриоса «Спартаку» было бы легче выиграть, чем с ним, — достаточно вспомнить, что кубковые 3:0 в пользу красно-белых были при Малкоме, но без Барриоса. Однако, когда нет стопроцентных причин для более жесткого наказания, оно и не требуется. Выигрывать надо самим.

Вильмар Барриос. Барриос сыграет со «Спартаком». КДК встал на сторону «Зенита»

За счет чего? Разнообразия в атаке, конечно. Промес слева, Бонгонда справа, Соболев в центре — не знаешь, откуда в первую очередь ждать угрозы, тогда как раньше с правого края опасность приходила редко (недаром из пяти спартаковских голов «Зениту» в том сезоне по два забили Квинси и Соболев). Активнее в атаке стали работать и фланги обороны, где у Абаскаля теперь выбор между Рябчуком, Хлусевичем и Денисовым.

На мой взгляд, центр поля следует укрепить Литвиновым, неудачно сыгравшим в Екатеринбурге. Место опорного — его «натуральная» позиция, и оттуда «Спартаку» без него не хватает креатива. С Георгием Джикией вполне можно использовать прогрессирующего и не ошибающегося в этом сезоне так, как в прошлом, Алексиса Дуарте. Напомню, что его удалили в Санкт-Петербурге — есть, что называется, за что «отмазываться».

Есть у «Спартака» и кем усиливаться со скамейки — взять хотя бы Михаила Игнатова, очень хорошо (за исключением Екатеринбурга) играющего на старте этого сезона. Если раньше скамейка была за «Зенитом», то теперь точно и не скажешь. Две главные проблемы, которые хозяевам надо будет решать, — это преодоление «барьера Барриоса» в опорной зоне петербуржцев и пара бразильских полузащитников Клаудиньо — Вендел. Без Малкома с ними, конечно, проще, но по меркам РПЛ это все равно очень сильные и к тому же сыгранные мастера. Вендел быстро преодолел разочарование от неперехода во «Фламенго» и сейчас выглядит почти так же, как в последние пару сезонов. Может, чтобы насытить пространство на подступах к своей штрафной, Абаскалю лучше сыграть с двумя «шестыми номерами» — Литвиновым и Умяровым?

Арбитр Сергей Карасев.
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карасев не испугается. И у него есть новая мотивация

Абсолютно адекватный выбор арбитра матча — Сергей Карасев. В прошлом сезоне, кстати, ни одного из пяти матчей «Спартака» с «Зенитом» он не обслуживал. Дважды (оба раза в чемпионате) судил сочинец Павел Кукуян, дважды (оба раза в Питере — в Суперкубке и в Кубке с дракой) — воронежец Владимир Москалев, а 3:0 в пользу «Спартака» в Кубке — Виталий Мешков из Дмитрова.

Да, у Карасева, самого известного и титулованного (по количеству важных матчей и турниров) современного российского рефери, ошибки тоже бывают, как и у любого живого человека. Но держать удар в плане давления и ответственности лучше в стране сейчас не способен никто. Когда человек работал на чемпионатах мира и Европы, судил Суперкубок УЕФА и в плей-офф Лиги чемпионов, «Спартак» с «Зенитом» вряд ли могут его напугать и вызвать дрожь в коленках.

А все остальное — вопрос качества взаимодействия внутри бригады и бесперебойности работы техники. Но матч все-таки на «Открытие Арене», а не на «Ахмат Арене», как в день памятного прокола Владислава Безбородова и Сергея Иванова в матче «Ахмат» — ЦСКА. Кстати, Безбородов третий тур подряд назначений не получил, и это о чем-то, да говорит. Иванов же будет возвращаться в судейство через первую лигу.

Игроки ЦСКА возмущаются действиями арбитра Владислава Безбородова в&nbsp;матче против &laquo;Ахмата&raquo;. Безбородов подарил в Грозном один из самых лихих сюжетов в истории РПЛ. Но такие матчи не идут на пользу лиге

Думаю, что Карасев отсудит хорошо еще и по той причине, что его пригласили на сентябрьский сбор судей УЕФА в Швейцарии. Это означает, что есть шанс на возобновление его международной карьеры, приостановленной по известным неспортивным причинам, которые не позволили ему поехать на чемпионат мира в Катар, а также поучаствовать в прошлой Лиге чемпионов. Это даст Сергею новую мотивацию, несколько утерянную в последние полтора года, и я очень рад за Карасева, яркую личность и отличного рефери.

Не знаю, насколько внимательно сейчас в УЕФА отслеживают чемпионат России, но думаю, что совсем проигнорировать вывеску «Спартак» — «Зенит» не должны. Это еще один стимул для арбитра провести матч с уверенностью и без сомнительных моментов. Хотя тут уже как повезет, потому что бывают в футболе матчи «черно-белые», где эпизоды невозможно трактовать иначе, а случаются и «пятьдесят оттенков серого». Второе для судьи — самое сложное, а для болельщиков — вызывающее наибольшие эмоции. Так что желаю Карасеву матча первой из этих категорий.

И, конечно, хотелось бы такой же первой категории — но по зрелищу и драме. Ведь командам, принципиальным соперникам, самое время «распределять себя в пространстве» нового чемпионата. Матч на «Открытии» может стать в этом процессе одним из решающих.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом игры с «Зенитом». На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Успех cине-бело-голубых предложен за 2.70 (37%), ничья — за 3.65 (22%). Кто же окажется сильнее?

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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