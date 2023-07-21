«Зениту» осталось одно чемпионство, чтобы догнать «Спартак». Но если уйдут Малком и Вендел, его царство прервется. А выиграет тогда «Локомотив»

Сегодня матчем «Динамо» — «Краснодар» стартует чемпионат России-2023/24. Обозреватель «СЭ» называет вероятных фаворитов и аутсайдеров.

Мнение

Невское доминирование

Российский футбольный ландшафт сейчас напоминает год эдак 2000-2001-й — с одним царем. Тогда — «Спартаком», теперь — «Зенитом». Красно-белые брали золото шесть лет подряд, сине-бело-голубые — уже пять. Всего же счет пока в России — 10:9. И это тоже — одна из главнейших интриг первенства. Догонят? Нет?

Никогда доминирование одного клуба, как на этих двух этапах российской футбольной истории, не было так велико. И никогда болельщикам всех остальных это не надоедало так сильно.

Другое дело, что никогда «Спартак» — по крайней мере, на мой взгляд — не вел себя с таким торжествующим цинизмом на трансферном рынке, как сегодня это делает «Зенит». В стиле: «Не съем, так понадкусываю». Нужен «Локомотиву» Александр Коваленко — его перехватывает «Зенит». Нужен ЦСКА Марио Фернандес — ищите его в Удельной. Нужен «Спартаку» Страхиня Эракович — адрес вы знаете. Причем совершенно не факт, что самому «Зениту» сейчас жизненно необходим хоть кто-то из этих троих (Коваленко и Эракович, возможно, пригодятся позже). Главное — не позволить им перейти к потенциальным конкурентам.

В 90-е — начале нулевых такие вещи в российском футболе были невозможны в принципе, потому что легионеров еще почти не было, а значительная часть ведущих игроков страны выступала в Европе. Более того, Олег Романцев как президент «Спартака» терпеть не мог участвовать в аукционах и не то что никогда не шел на повышение требований со стороны игроков (про агентов он в ту пору вообще не подозревал), а любое упоминание о деньгах вызывало у него мощное раздражение. Теперь же «Зенит» удваивает ставки по щелчку пальцев. Что ж, раз может, раз ненасытен — почему нет?..

Означает ли это, что шестой год подряд чемпион очевиден? Тем более что никакого Андрея Червиченко, в считаные годы развалившего «Спартак», на подходе к «Зениту» и близко не просматривается.

На парадоксе — не думаю. У любого клуба-доминатора в какой-то момент невольно, незаметно наступает момент расслабления. Уверенности, что уж теперь все точно будет в порядке. Если раньше было, то почему сейчас не должно?

Но сейчас в любой момент из команды могут уйти три ведущих бразильца. Вернее, один де-факто уже ушел — Вендел, чего и Сергей Семак не стал скрывать после Суперкубка в Казани. Ушел и небразилец — Далер Кузяев, игравший, как и Вендел, для «Зенита» очень большую роль в средней линии. То есть полузащиту придется во многом переформатировать, хотя ключевая фигура в ней осталась — Вильмар Барриос. Благодаря ему петербуржцы и не пропустили в самой концовке Суперкубка от Чалова — колумбиец выскочил из-за его спины, уже когда тот занес ногу для удара. Но ведь и Барриос не молодеет, и в этом матче он был далек от совершенства.

Вильмар Барриос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А если еще и Малком, как о том говорят все настойчивее, катапультируется в Саудовскую Аравию, а Клаудиньо — в Бразилию? Кем тогда играть «Зениту»? Центр обороны ведь тоже далеко не таков, о каком говорят, что матчи выигрывает атака, а турниры — защита. Нет, понятно, что за деньгами на покупку новых классных бразильцев в Санкт-Петербурге не заржавеет. Но пока нового центрального защитника возьмешь, пока его в игру команды встроишь, пока понимать партнеров научишь — времени пройдет навалом. А Родригао после операции подоспеет вряд ли раньше октября.

Да и приход атакующих футболистов тоже редко дает моментальный эффект. Вспомните, сколько времени потребовалось Малкому, чтобы стать лидером атаки «Зенита». При том что его покупали из «Барселоны», и за такие деньги, которые это самое моментальное лидерство предусматривали.

Психологически у «Зенита» нынешняя ситуация немного напоминает 2012 год — с поправкой на то, что тогда команда Лучано Спаллетти выиграла два чемпионата подряд, а сейчас футболисты Сергея Семака — аж пять. Но тогда победы были красивыми и убедительными, а в летнее трансферное окно 2012-го сине-бело-голубых пополнили Халк и Витсель. Первая мысль была: теперь «Зенит» вообще непобедим. Вот как сейчас примерно — только при том, совершенно ином уровне конкуренции.

А вышло все совсем иначе — зарплаты новичков взорвали команду изнутри. Сейчас такое вряд ли возможно, и Семак по натуре гораздо менее эмоционален, чем его бывший босс Спаллетти, у которого он брал первые тренерские уроки. Поэтому сейчас речь скорее идет о достаточно большой смене состава и демотивации тех, кто в нем остался.

Потому что стимулов для прогресса нет. Чемпионат и так выигрывается уже пять лет подряд. Лиги чемпионов, которая раньше и встряхивала всех без исключения, для России на какое-то время не существует — она есть только в телевизионном формате. Тут, кстати, «Спартак» 1990-х явно переигрывает «Зенит» 2020-х — Романцев доходил до полуфиналов всех трех еврокубков и дважды выходил из группы Лиги чемпионов, а Семак пока ничем подобным похвастать не может. Он имеет полное право говорить, что до него «Зенит» три года подряд не выигрывал золото, и будет абсолютно прав. Но в Европе пока достижений не было никаких, и неизвестно, когда дадут следующий шанс.

Когда-то «Зенит» должен дать слабину. И скорее это произойдет в момент, когда этого никто не ждет, — как сейчас.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главным конкурентом «Зенита» вижу «Локомотив», а уже дальше — «Спартак» и ЦСКА

А кто же тогда взойдет на трон? Те, кто занял два места в таблице вслед за «Зенитом», — ЦСКА и «Спартак»?

Опять же на парадоксе — не думаю. У армейцев, хоть они и сыграли лучше «Зенита» в матче за Суперкубок, для борьбы за золото явно недоукомплектован состав. Владимир Федотов и его штаб делают отличную работу, но они сильно ограничены то ли имеющимися возможностями, то ли качеством работы менеджмента. А тут еще тревожные вести по поводу травмы Игоря Дивеева, которая, по словам второго тренера Олега Фоменко, может привести к операции. Мы помним эффект повреждения этого же защитника в первом круге прошлого чемпионата.

«Спартак» латает прошлогодние дыры на ходу, а чемпионские команды так не строятся. Вот почти одновременно сорвались переговоры по двум защитникам — Эраковичу из «Црвены Звезды» и Рожерио из «Сассуоло», каждый из которых, как грезилось многим, был уже одной ногой у красно-белых. Но вдруг оказалось, что у «Зенита» в силу спонсорских отношений «Црвены Звезды» с «Газпромом» есть право первоочередного выкупа Эраковича, и петербуржцы им со смаком воспользовались.

А вдруг возникшее объяснение, что «Сассуоло» отказался продавать Рожерио в «Спартак» по политическим причинам, вызывает вопросы — сразу-то почему их не обозначили? Не открывали бы тогда переговоров — и все. Но ведь шли же они, и далеко не один день. Теперь концентрация пошла на работе по Дэвинсону Санчесу из «Тоттенхэма». Но он дорогой и по трансферу, и по зарплате. Да и каково это будет для человека — переходить из АПЛ с ее полными стадионами и мировым топ-уровнем в РПЛ времен Fan ID... Ну, даже перейдет и первые месяцы будет на голову выше всех. А потом пустые трибуны начнут вызывать у Санчеса тоску, и он погрузится в сладости московской жизни.

Плюс никто не знает, каким будет развитие ситуации по Квинси Промесу. И даже если никто его в руки нидерландского правосудия сдавать не будет — не загонится ли он сам в связи со всем происходящим вокруг него? И не начнет ли в конце концов сказываться возраст, как это в случаях с игроками группы атаки происходит нередко? Да, Промес после возвращения в Россию уже проявил себя намного лучше, чем от него ждали. Но не может же это продолжаться всегда.

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хорошо, что Гильермо Абаскалю дали второй шанс, который он полностью заслужил, — но рядом с ним нет такого спортивного директора, которому верил бы и сам испанец, и болельщики красно-белых. Те считают Пола Эшуорта рыбой, которая никогда не говорит, и на фоне его предшественника, очень общительного (и с командой, и с публикой) Луки Каттани, англичанин выглядит проигрышно.

О новом гендиректоре Олеге Малышеве я слышал от знакомых, которые в курсе его деятельности в консалтинговой компании PriceWaterHouse, только хорошее. Но опять же ему потребуется время для адаптации и полного понимания, куда он попал. Все эти факторы в совокупности говорят о том, что «Спартак» пока только готовится к большому прыжку. Хоть председатель совета директоров Александр Матыцын и озвучил высшие цели — чемпионство и Кубок (тоже ведь лишнее давление на команду), мне кажется, пока рано.

По всем этим причинам, думаю, главный конкурент «Зенита» — «Локомотив». Вся подготовительная работа была проделана красно-зелеными во второй части прошлого сезона, когда туда наконец-то пришел дельный менеджмент во главе с Юрием Нагорных, чего исстрадавшиеся болельщики после сериалов имени Василия Кикнадзе/Анатолия Мещерякова и Александра Плутника (можно и Ольгу Смородскую тут вспомнить), пожалуй, заслужили. Приходы главного тренера Михаила Галактионова, новичков — Ильи Лантратова, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Артема Дзюбы — попали в точку на сто процентов. Потому сейчас «Локомотиву» оставалось только точечно доукомплектоваться, что посредством крайних защитников Ильи Самошникова и Александра Сильянова, а также резервного, по всей видимости, форварда Владислава Сарвели и удалось сделать.

Когда команда занимает восьмое место, мало кто рассматривает ее как кандидата в чемпионы — и, если ей удается резво стартовать, конкуренты долго оглядываются по сторонам и непредсказуемого претендента могут упустить. Что-то мне подсказывает, что в «Локомотиве» сложился полный комплект, который может выстрелить. И в прогнозе «СЭ» я рискнул и поставил «Локо» на первое место. Вполне допускаю, что после сезона вы за это надо мной посмеетесь. Но интуиция подсказывает мне именно это, и спорить с ней я не хочу.

Галактионов же производит впечатление «голодного» тренера, который уже набрался мастерства и опыта, чтобы перейти на следующий уровень. Найти общий язык с тем же Дзюбой — задача не самая простая, но главному тренеру российской молодежки, привыкшему общаться с футболистами лет на 13-15 моложе Артема, сделать это удалось. Правда, поддерживать в Дзюбе этот огонь — цель еще более сложная. Иначе он превратится из созидательной силы в разрушительную, и сможет ли Галактионов справиться с подобным поворотом событий? Остается надеяться, что он, этот поворот, не случится.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Теневые герои

Жду достаточно серьезного прогресса от «Динамо». Возвращение ключевого защитника Бальбуэны, с большой долей вероятности — приход серьезного полузащитника Чавеса из Мексики наряду с появлением остроатакующего и выстраивающего теплые внутрикомандные отношения главного тренера Марцела Лички — то, что может дать нужный эффект. На фоне меланхоличного Славиши Йокановича открытый и легкий по характеру чех, уверен, легко сможет влюбить в себя команду, а то уже и сделал это.

Опять же — конечно, постановка игры (причем очень сильно отличающейся от той, что практиковал Йоканович) требует от нового тренера времени. Перед Личкой стоит задача попасть в пятерку, и она, безусловно, выполнима. А за предстоящий сезон должна быть подготовлена почва для прыжка на следующий уровень. Тут важно, чтобы начальство не заторопилось и не потребовало от чеха «выполнить пятилетку на три года», ведь однолетний контракт не показывает, что ему по-настоящему доверяют.

Но руководство у «Динамо» вменяемое, и уверен, что доверие к Личке у всей вертикали (Соловьев — Гафин — Пивоваров — Бувач) будет расти сообразно наблюдениям за его работой. Он приходил ноунеймом в брестское «Динамо» и сделал его чемпионом Белоруссии. Он перешел оттуда в «Оренбург» — и дважды подряд выходил с ним в РПЛ (однажды не позволил неготовый стадион), а затем повторил рекорд клуба — седьмое место. Да еще и со зрелищной и результативной игрой. Болельщиков на свою сторону Личка, уверен, привлечет быстро. Важно, чтобы и с боссами было то же самое.

Желаю Личке большого успеха на новом уровне — и буду смотреть матчи «Динамо» гораздо чаще, чем это было при Йокановиче. Оно точно будет того стоить — как и при Сандро Шварце!

Вторая часть прошлого сезона показала, что прогресса можно ожидать и от «Краснодара», остановившегося на серии пенальти от своего первого трофея. Владимир Ивич освоился в РПЛ, и «быки» в том же суперфинале Кубка России ни в чем ЦСКА не уступали. И если им удастся не потерять Эдуарда Сперцяна, то борьбу за тройку я в их исполнении представляю легко.

К сегменту борьбы за места с третьего по шестое отнесу и «Ростов». Есть ощущение, что команда Валерия Карпина в прошлом сезоне прыгнула выше головы, но это же позволило и закалиться, и развиться целой группе молодых футболистов. Сумеют ли они удержаться на том уровне борьбы за медали — большой вопрос. Тут надежда скорее на опыт главного тренера и его помощников — Виктора Онопко, Виталия Кафанова...

Футболисты «Ростова». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Черчесов в «Сочи» — это слишком логично, чтобы быть правдой

Обретя «Динамо» с Личкой, не хотелось бы потерять «Оренбург» — команду со своим лицом, ярким и симпатичным. Что покажет в роли тренера Иржи Ярошик, пока неведомо никому — опыта-то у бывшего игрока ЦСКА нет. Не стал бы исключать, что команда рухнет на дно и будет бороться за выживание. В отличие, допустим, от крепкого середняка «Урала». Впрочем, возможно, Личка со своими южноамериканцами сделал тот задел, который поможет оренбуржцам еще какое-то время продержаться на прежнем уровне. А тем временем и Ярошик опыта поднакопит.

Едва ли удастся вырваться в середину таблицы «Крыльям Советов», где Игорю Осинькину приходится только посочувствовать — новичков нет, играть особо некому. «Пари НН», «Факел», долгожданный новичок «Балтика» наверняка также будут биться за выживание. Вопрос по «Рубину» — с одной стороны, Рашид Рахимов блестяще закончил прошлый сезон. Да и вообще этот клуб и его возможности не калибра борцов за выживание. С другой стороны, в Казани настолько нетерпеливое руководство, что нескольких осечек на старте может ему и не простить. Поэтому надо брать быка за рога сразу.

Не удивлюсь, если свалится в зону вылета «Сочи». Прошлогодние пертурбации во главе команды после ухода в ЦСКА Владимира Федотова начали потихоньку понижать планку ожиданий от «барсов». У Бориса Ротенберга не обнаружилось стратегического мышления, иначе он точно не стал бы менять Вадима Гаранина на Курбана Бердыева, да и тому давать проработать лишь считаные туры. Дмитрий Хохлов ситуацию абсолютно не улучшил, но и не довел до цугундера. Но в его способности работать у Ротенберга долго и успешно есть некоторые сомнения, и буду только рад, если Хохлов сумеет их развеять.

С вечера среды над ним, как считают многие, нависает грозовая туча в лице Станислава Черчесова, освободившегося от обязательств перед «Ференцварошем» после крупного проигрыша 0:3 фарерскому «КИ Клаксвик». Мол, Станислав Саламович хорошо работал с Ротенбергом в «Динамо», Хохлов не тяжеловес и приход Черчесова туда напрашивается. Но это слишком логично, чтобы быть правдой в российском футболе, который логике поддается крайне редко. Да и сам Черчесов не замечен в том, чтобы бросаться на первую попавшуюся работу.

Лично мне было бы интереснее посмотреть на него, единственного сейчас тренера, востребованного в Европе, допустим, в «полуродном» для него чемпионате Австрии, где он когда-то начинал как тренер. До РПЛ четвертьфиналист ЧМ-2018 всегда доехать успеет, а вот интерес к себе в Европе, который после двух чемпионств, золотого дубля и первого за 48 лет выхода венгерского клуба в евровесну, несомненно, есть, упустить можно.

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