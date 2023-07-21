«Зениту» осталось одно чемпионство, чтобы догнать «Спартак». Но если уйдут Малком и Вендел, его царство прервется. А выиграет тогда «Локомотив»

Мнение
Российский футбольный ландшафт сейчас напоминает год эдак 2000-2001-й — с одним царем. Тогда — «Спартаком», теперь — «Зенитом». Красно-белые брали золото шесть лет подряд, сине-бело-голубые — уже пять. Всего же счет пока в России — 10:9. И это тоже — одна из главнейших интриг первенства. Догонят? Нет?
Никогда доминирование одного клуба, как на этих двух этапах российской футбольной истории, не было так велико. И никогда болельщикам всех остальных это не надоедало так сильно.
Другое дело, что никогда «Спартак» — по крайней мере, на мой взгляд — не вел себя с таким торжествующим цинизмом на трансферном рынке, как сегодня это делает «Зенит». В стиле: «Не съем, так понадкусываю». Нужен «Локомотиву» Александр Коваленко — его перехватывает «Зенит». Нужен ЦСКА Марио Фернандес — ищите его в Удельной. Нужен «Спартаку» Страхиня Эракович — адрес вы знаете. Причем совершенно не факт, что самому «Зениту» сейчас жизненно необходим хоть кто-то из этих троих (Коваленко и Эракович, возможно, пригодятся позже). Главное — не позволить им перейти к потенциальным конкурентам.
В 90-е — начале нулевых такие вещи в российском футболе были невозможны в принципе, потому что легионеров еще почти не было, а значительная часть ведущих игроков страны выступала в Европе. Более того, Олег Романцев как президент «Спартака» терпеть не мог участвовать в аукционах и не то что никогда не шел на повышение требований со стороны игроков (про агентов он в ту пору вообще не подозревал), а любое упоминание о деньгах вызывало у него мощное раздражение. Теперь же «Зенит» удваивает ставки по щелчку пальцев. Что ж, раз может, раз ненасытен — почему нет?..
Означает ли это, что шестой год подряд чемпион очевиден? Тем более что никакого Андрея Червиченко, в считаные годы развалившего «Спартак», на подходе к «Зениту» и близко не просматривается.
На парадоксе — не думаю. У любого клуба-доминатора в какой-то момент невольно, незаметно наступает момент расслабления. Уверенности, что уж теперь все точно будет в порядке. Если раньше было, то почему сейчас не должно?
Но сейчас в любой момент из команды могут уйти три ведущих бразильца. Вернее, один де-факто уже ушел — Вендел, чего и Сергей Семак не стал скрывать после Суперкубка в Казани. Ушел и небразилец — Далер Кузяев, игравший, как и Вендел, для «Зенита» очень большую роль в средней линии. То есть полузащиту придется во многом переформатировать, хотя ключевая фигура в ней осталась — Вильмар Барриос. Благодаря ему петербуржцы и не пропустили в самой концовке Суперкубка от Чалова — колумбиец выскочил из-за его спины, уже когда тот занес ногу для удара. Но ведь и Барриос не молодеет, и в этом матче он был далек от совершенства.
А если еще и Малком, как о том говорят все настойчивее, катапультируется в Саудовскую Аравию, а Клаудиньо — в Бразилию? Кем тогда играть «Зениту»? Центр обороны ведь тоже далеко не таков, о каком говорят, что матчи выигрывает атака, а турниры — защита. Нет, понятно, что за деньгами на покупку новых классных бразильцев в Санкт-Петербурге не заржавеет. Но пока нового центрального защитника возьмешь, пока его в игру команды встроишь, пока понимать партнеров научишь — времени пройдет навалом. А Родригао после операции подоспеет вряд ли раньше октября.
Да и приход атакующих футболистов тоже редко дает моментальный эффект. Вспомните, сколько времени потребовалось Малкому, чтобы стать лидером атаки «Зенита». При том что его покупали из «Барселоны», и за такие деньги, которые это самое моментальное лидерство предусматривали.
Психологически у «Зенита» нынешняя ситуация немного напоминает 2012 год — с поправкой на то, что тогда команда Лучано Спаллетти выиграла два чемпионата подряд, а сейчас футболисты Сергея Семака — аж пять. Но тогда победы были красивыми и убедительными, а в летнее трансферное окно 2012-го сине-бело-голубых пополнили Халк и Витсель. Первая мысль была: теперь «Зенит» вообще непобедим. Вот как сейчас примерно — только при том, совершенно ином уровне конкуренции.
А вышло все совсем иначе — зарплаты новичков взорвали команду изнутри. Сейчас такое вряд ли возможно, и Семак по натуре гораздо менее эмоционален, чем его бывший босс Спаллетти, у которого он брал первые тренерские уроки. Поэтому сейчас речь скорее идет о достаточно большой смене состава и демотивации тех, кто в нем остался.
Потому что стимулов для прогресса нет. Чемпионат и так выигрывается уже пять лет подряд. Лиги чемпионов, которая раньше и встряхивала всех без исключения, для России на какое-то время не существует — она есть только в телевизионном формате. Тут, кстати, «Спартак» 1990-х явно переигрывает «Зенит» 2020-х — Романцев доходил до полуфиналов всех трех еврокубков и дважды выходил из группы Лиги чемпионов, а Семак пока ничем подобным похвастать не может. Он имеет полное право говорить, что до него «Зенит» три года подряд не выигрывал золото, и будет абсолютно прав. Но в Европе пока достижений не было никаких, и неизвестно, когда дадут следующий шанс.
Когда-то «Зенит» должен дать слабину. И скорее это произойдет в момент, когда этого никто не ждет, — как сейчас.
А кто же тогда взойдет на трон? Те, кто занял два места в таблице вслед за «Зенитом», — ЦСКА и «Спартак»?
Опять же на парадоксе — не думаю. У армейцев, хоть они и сыграли лучше «Зенита» в матче за Суперкубок, для борьбы за золото явно недоукомплектован состав. Владимир Федотов и его штаб делают отличную работу, но они сильно ограничены то ли имеющимися возможностями, то ли качеством работы менеджмента. А тут еще тревожные вести по поводу травмы Игоря Дивеева, которая, по словам второго тренера Олега Фоменко, может привести к операции. Мы помним эффект повреждения этого же защитника в первом круге прошлого чемпионата.
«Спартак» латает прошлогодние дыры на ходу, а чемпионские команды так не строятся. Вот почти одновременно сорвались переговоры по двум защитникам — Эраковичу из «Црвены Звезды» и Рожерио из «Сассуоло», каждый из которых, как грезилось многим, был уже одной ногой у красно-белых. Но вдруг оказалось, что у «Зенита» в силу спонсорских отношений «Црвены Звезды» с «Газпромом» есть право первоочередного выкупа Эраковича, и петербуржцы им со смаком воспользовались.
А вдруг возникшее объяснение, что «Сассуоло» отказался продавать Рожерио в «Спартак» по политическим причинам, вызывает вопросы — сразу-то почему их не обозначили? Не открывали бы тогда переговоров — и все. Но ведь шли же они, и далеко не один день. Теперь концентрация пошла на работе по Дэвинсону Санчесу из «Тоттенхэма». Но он дорогой и по трансферу, и по зарплате. Да и каково это будет для человека — переходить из АПЛ с ее полными стадионами и мировым топ-уровнем в РПЛ времен Fan ID... Ну, даже перейдет и первые месяцы будет на голову выше всех. А потом пустые трибуны начнут вызывать у Санчеса тоску, и он погрузится в сладости московской жизни.
Плюс никто не знает, каким будет развитие ситуации по Квинси Промесу. И даже если никто его в руки нидерландского правосудия сдавать не будет — не загонится ли он сам в связи со всем происходящим вокруг него? И не начнет ли в конце концов сказываться возраст, как это в случаях с игроками группы атаки происходит нередко? Да, Промес после возвращения в Россию уже проявил себя намного лучше, чем от него ждали. Но не может же это продолжаться всегда.
Хорошо, что Гильермо Абаскалю дали второй шанс, который он полностью заслужил, — но рядом с ним нет такого спортивного директора, которому верил бы и сам испанец, и болельщики красно-белых. Те считают Пола Эшуорта рыбой, которая никогда не говорит, и на фоне его предшественника, очень общительного (и с командой, и с публикой) Луки Каттани, англичанин выглядит проигрышно.
О новом гендиректоре Олеге Малышеве я слышал от знакомых, которые в курсе его деятельности в консалтинговой компании PriceWaterHouse, только хорошее. Но опять же ему потребуется время для адаптации и полного понимания, куда он попал. Все эти факторы в совокупности говорят о том, что «Спартак» пока только готовится к большому прыжку. Хоть председатель совета директоров Александр Матыцын и озвучил высшие цели — чемпионство и Кубок (тоже ведь лишнее давление на команду), мне кажется, пока рано.
По всем этим причинам, думаю, главный конкурент «Зенита» — «Локомотив». Вся подготовительная работа была проделана красно-зелеными во второй части прошлого сезона, когда туда наконец-то пришел дельный менеджмент во главе с Юрием Нагорных, чего исстрадавшиеся болельщики после сериалов имени Василия Кикнадзе/Анатолия Мещерякова и Александра Плутника (можно и Ольгу Смородскую тут вспомнить), пожалуй, заслужили. Приходы главного тренера Михаила Галактионова, новичков — Ильи Лантратова, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Артема Дзюбы — попали в точку на сто процентов. Потому сейчас «Локомотиву» оставалось только точечно доукомплектоваться, что посредством крайних защитников Ильи Самошникова и Александра Сильянова, а также резервного, по всей видимости, форварда Владислава Сарвели и удалось сделать.
Когда команда занимает восьмое место, мало кто рассматривает ее как кандидата в чемпионы — и, если ей удается резво стартовать, конкуренты долго оглядываются по сторонам и непредсказуемого претендента могут упустить. Что-то мне подсказывает, что в «Локомотиве» сложился полный комплект, который может выстрелить. И в прогнозе «СЭ» я рискнул и поставил «Локо» на первое место. Вполне допускаю, что после сезона вы за это надо мной посмеетесь. Но интуиция подсказывает мне именно это, и спорить с ней я не хочу.
Галактионов же производит впечатление «голодного» тренера, который уже набрался мастерства и опыта, чтобы перейти на следующий уровень. Найти общий язык с тем же Дзюбой — задача не самая простая, но главному тренеру российской молодежки, привыкшему общаться с футболистами лет на 13-15 моложе Артема, сделать это удалось. Правда, поддерживать в Дзюбе этот огонь — цель еще более сложная. Иначе он превратится из созидательной силы в разрушительную, и сможет ли Галактионов справиться с подобным поворотом событий? Остается надеяться, что он, этот поворот, не случится.
Жду достаточно серьезного прогресса от «Динамо». Возвращение ключевого защитника Бальбуэны, с большой долей вероятности — приход серьезного полузащитника Чавеса из Мексики наряду с появлением остроатакующего и выстраивающего теплые внутрикомандные отношения главного тренера Марцела Лички — то, что может дать нужный эффект. На фоне меланхоличного Славиши Йокановича открытый и легкий по характеру чех, уверен, легко сможет влюбить в себя команду, а то уже и сделал это.
Опять же — конечно, постановка игры (причем очень сильно отличающейся от той, что практиковал Йоканович) требует от нового тренера времени. Перед Личкой стоит задача попасть в пятерку, и она, безусловно, выполнима. А за предстоящий сезон должна быть подготовлена почва для прыжка на следующий уровень. Тут важно, чтобы начальство не заторопилось и не потребовало от чеха «выполнить пятилетку на три года», ведь однолетний контракт не показывает, что ему по-настоящему доверяют.
Но руководство у «Динамо» вменяемое, и уверен, что доверие к Личке у всей вертикали (Соловьев — Гафин — Пивоваров — Бувач) будет расти сообразно наблюдениям за его работой. Он приходил ноунеймом в брестское «Динамо» и сделал его чемпионом Белоруссии. Он перешел оттуда в «Оренбург» — и дважды подряд выходил с ним в РПЛ (однажды не позволил неготовый стадион), а затем повторил рекорд клуба — седьмое место. Да еще и со зрелищной и результативной игрой. Болельщиков на свою сторону Личка, уверен, привлечет быстро. Важно, чтобы и с боссами было то же самое.
Желаю Личке большого успеха на новом уровне — и буду смотреть матчи «Динамо» гораздо чаще, чем это было при Йокановиче. Оно точно будет того стоить — как и при Сандро Шварце!
Вторая часть прошлого сезона показала, что прогресса можно ожидать и от «Краснодара», остановившегося на серии пенальти от своего первого трофея. Владимир Ивич освоился в РПЛ, и «быки» в том же суперфинале Кубка России ни в чем ЦСКА не уступали. И если им удастся не потерять Эдуарда Сперцяна, то борьбу за тройку я в их исполнении представляю легко.
К сегменту борьбы за места с третьего по шестое отнесу и «Ростов». Есть ощущение, что команда Валерия Карпина в прошлом сезоне прыгнула выше головы, но это же позволило и закалиться, и развиться целой группе молодых футболистов. Сумеют ли они удержаться на том уровне борьбы за медали — большой вопрос. Тут надежда скорее на опыт главного тренера и его помощников — Виктора Онопко, Виталия Кафанова...
Обретя «Динамо» с Личкой, не хотелось бы потерять «Оренбург» — команду со своим лицом, ярким и симпатичным. Что покажет в роли тренера Иржи Ярошик, пока неведомо никому — опыта-то у бывшего игрока ЦСКА нет. Не стал бы исключать, что команда рухнет на дно и будет бороться за выживание. В отличие, допустим, от крепкого середняка «Урала». Впрочем, возможно, Личка со своими южноамериканцами сделал тот задел, который поможет оренбуржцам еще какое-то время продержаться на прежнем уровне. А тем временем и Ярошик опыта поднакопит.
Едва ли удастся вырваться в середину таблицы «Крыльям Советов», где Игорю Осинькину приходится только посочувствовать — новичков нет, играть особо некому. «Пари НН», «Факел», долгожданный новичок «Балтика» наверняка также будут биться за выживание. Вопрос по «Рубину» — с одной стороны, Рашид Рахимов блестяще закончил прошлый сезон. Да и вообще этот клуб и его возможности не калибра борцов за выживание. С другой стороны, в Казани настолько нетерпеливое руководство, что нескольких осечек на старте может ему и не простить. Поэтому надо брать быка за рога сразу.
Не удивлюсь, если свалится в зону вылета «Сочи». Прошлогодние пертурбации во главе команды после ухода в ЦСКА Владимира Федотова начали потихоньку понижать планку ожиданий от «барсов». У Бориса Ротенберга не обнаружилось стратегического мышления, иначе он точно не стал бы менять Вадима Гаранина на Курбана Бердыева, да и тому давать проработать лишь считаные туры. Дмитрий Хохлов ситуацию абсолютно не улучшил, но и не довел до цугундера. Но в его способности работать у Ротенберга долго и успешно есть некоторые сомнения, и буду только рад, если Хохлов сумеет их развеять.
С вечера среды над ним, как считают многие, нависает грозовая туча в лице Станислава Черчесова, освободившегося от обязательств перед «Ференцварошем» после крупного проигрыша 0:3 фарерскому «КИ Клаксвик». Мол, Станислав Саламович хорошо работал с Ротенбергом в «Динамо», Хохлов не тяжеловес и приход Черчесова туда напрашивается. Но это слишком логично, чтобы быть правдой в российском футболе, который логике поддается крайне редко. Да и сам Черчесов не замечен в том, чтобы бросаться на первую попавшуюся работу.
Лично мне было бы интереснее посмотреть на него, единственного сейчас тренера, востребованного в Европе, допустим, в «полуродном» для него чемпионате Австрии, где он когда-то начинал как тренер. До РПЛ четвертьфиналист ЧМ-2018 всегда доехать успеет, а вот интерес к себе в Европе, который после двух чемпионств, золотого дубля и первого за 48 лет выхода венгерского клуба в евровесну, несомненно, есть, упустить можно.
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