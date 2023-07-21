РПЛ оттолкнулась от дна?

Новый сезон всегда ожидаешь с надеждой. На то, что мы увидим яркую борьбу за золото до последнего тура. На то, что Кубок страны подарит сумасшедшую интригу. На то, что не гегемон «Зенит» станет слабее, а конкуренты к нему подтянутся.

Повод-то есть. «Спартак» усиливается, взяв двух серьезных игроков — и не собирается снижать темп на трансферном рынке. «Локомотив», который и так выдал классную весну, тоже укрепляет состав, не поставив точку в покупках. «Динамо» пригласило Личку, вернуло Бальбуэну и твердо намерено найти еще парочку опытных мастеров. ЦСКА, потерявший Медину, точно приобретет минимум двух новичков.

Несмотря на все разговоры о скорых отъездах Малкома, Вендела и Захаряна, РПЛ по факту потеряла пока из числа исполнителей первого плана только Кузяева. Остальные звезды на месте, при этом чемпионат уже пополнили Бонгонда, Марио Фернандес, Ду Кейрос, Бальбуэна. А сколько еще на подходе... Да и на перспективу работа идет — «Зенит» ждет защитника сборной Сербии Эраковича и юного Педро (зимой), который в свои 17 лет провел уже 8 матчей за сборную Бразилии U-20, считаясь одним из главных талантов страны.

Надеемся на серьезную борьбу за тройку, но и внизу таблицы должно быть жарко. Пожалуй, только «Балтика» выглядит аутсайдером, а больше и подумать не на кого. «Нижний» с Юраном? «Факел» с Евсеевым? «Крылья» с Осинькиным? «Урал» с Гончаренко? Крепкий «Оренбург»? Трудно сейчас поверить в их вылет.

В любом случае есть ощущение, что низшая точка падения нашего футбола осталась позади. Прошел первый шок от международного бана: кто хотел уехать — уехал, движение началось в обратную сторону. С проблемами и антироссийской риторикой наши клубы, понятно, сталкиваются до сих пор, но уже не в столь острой форме, как год назад. И даже деньги из Англии за чеха Крала доходят до «Спартака».

Вороха проблем это не отменяет, об уровне зрелища восьми-десятилетней давности пока только остается мечтать. Но мы все равно продолжаем любить нашу РПЛ. Какой бы неказистой она порой не была.

Другой все равно нет.