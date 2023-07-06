ЦСКА и «Спартак» — лидеры по числу травм в РПЛ. Но больше всех от них пострадал «Урал»

Исследование «СЭ» по итогам прошлого сезона.

В футболе на результат влияет масса вещей — от высоты газона до выбора бригады арбитров на матч. А один из важнейших факторов — состояние здоровья ключевых футболистов. Если у команды в лазарете всего пара игроков, то это не столь критично, а если десяток, то это уже серьезная проблема.

В прошлом сезоне футболисты основной обоймы клубов российской премьер-лиги в совокупности получили больше 250 травм — в среднем по 16 на команду. Много ли это? В АПЛ, например, в сезоне-2022/23 реже всего страдали «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» — у них по 19 повреждений на каждого. А чаще всего проблемы со здоровьем испытывали игроки «Челси» — 48. Но чемпионат Англии — более интенсивный и долгий турнир, так что подобная разница с РПЛ объяснима.

У нас, если верить открытым данным Transfermarkt, чаще всех повреждения получали футболисты двух московских грандов: у ЦСКА было зафиксировано 29 травм, а у «Спартака» на одну меньше.

Игроки армейцев и красно-белых лидируют не только в командном рейтинге по этому показателю, но и в индивидуальном. Если верить новостям, капитан «Спартака» Георгий Джикия выпадал из строя пять раз, а защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов — четырежды. При этом лидер обороны красно-белых в сумме пропустил не так много — всего 53 дня, а казахский универсал находился в лазарете в два раза дольше.

Хватало травм и у динамовцев, причем часто вне игры оставались лидеры команды — Шунин, Смолов, Захарян, Фернандес. Слегка удивляет четвертое место «Зенита», но у сине-бело-голубых как раз потерь ключевых футболистов было мало — только на отрезке, когда Барриос лечил плечо, чемпионам пришлось особенно туго. Малком, к примеру, весь сезон был здоров.

В подвале таблицы находятся «Факел» и «Оренбург». У уральцев вообще известно лишь о четырех травмах, а у воронежцев только один из семи футболистов пропустил больше месяца — Денис Шепилов, который еще прошлым летом серьезно повредил надколенник и выбыл на год. Очевидно, что малое количество травм — одна из основных причин того, почему «Оренбург» и «Факел» выступили лучше ожидаемого. В минувшем сезоне у новичков лиги не было проблем с заполнением заявки.

Однако количество травм не всегда отражает суть вещей. Можно иметь всего семь-восемь выбывших за сезон, но если у каждого из них разрыв ахилла или крестообразных связок колена, то это громадный удар по команде. Яркий пример — «Зенит»: команда Сергея Семака находится в четверке по суммарному числу повреждений, но на третьем месте с конца по количеству пропущенных футболистами дней. В среднем игроки сине-бело-голубых в прошлом сезоне находились в ауте всего 22 дня.

Эти графики гораздо лучше опишут картину. Здесь тоже победа за «Оренбургом», чьи игроки в совокупности пропустили всего 39 матчей и 254 дня. Все остальные клубы перевалили как минимум за один год. Обратите внимание и на то, что вместе с «Зенитом» и «Оренбургом» в числе везунчиков оказались все четыре аутсайдера прошлого сезона.

А вот от кого удача отвернулась, так это от «Урала». У екатеринбуржцев 18 повреждений и печальное лидерство по количеству как пропущенных матчей, так и минут. Здесь все портят Олег Шатов (голеностоп), Игорь Коновалов (ахилл) и юный Лука Цулукидзе («кресты»). Но и у других важных для «шмелей» футболистов в прошлом сезоне хватало повреждений, выводивших их из игры на месяц-полтора.

На втором месте по числу пропущенных матчей — «Крылья Советов», а по числу пропущенных минут — «Спартак». Гильермо Абаскаль все время кого-то недосчитывался, особенно долго не было Наиля Умярова (249 дней, перелом плюсневой кости), Виктора Мозеса (205 дней, повреждение ахиллова сухожилия) и Кристофера Мартинса (125 дней, отрыв приводящей мышцы).

«Локомотив» тоже очень высоко, но тут большую половину из 894 пропущенных дней взяли на себя Лукас Фассон (304 дня, «кресты») и Рифат Жемалетдинов (222 дня, ахилл).

Корреляция между результатами и доступностью футболистов заметна и тут — при иной доле везения «Урал» с «Крыльями» наверняка находились бы выше, а «Оренбург» ниже. Может быть, и чемпионская гонка в лиге не умерла бы так рано, получи «Зенит» больше травмированных игроков, а «Спартак» — меньше. С другой стороны, малое количество повреждений может свидетельствовать о наличии качественного медицинского штаба, чьи заслуги в командных успехах часто незаслуженно игнорируются.