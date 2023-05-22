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Сегодня, 17:50

ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Флаг России и логотип ФИФА
ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Теперь уезжать бесплатно смогут не все.

ФИФА официально объявила решение по поводу контрактов легионеров с российскими клубами на следующий сезон. Оно получилось ожидаемым — иностранным футболистам вновь разрешено приостанавливать соглашения на один год, бесплатно переходя в любой зарубежный клуб.

Но есть важный нюанс. Если год назад речь шла обо всех легионерах без исключения, то теперь появилась оговорка: возможность приостанавливать контракт есть только у тех, кто это сделал в текущем сезоне. Все, кто остался, а также футболисты, перебравшиеся в российские клубы после 7 марта 2022 года, не получают права уехать бесплатно.

Логотип ФИФА и флаг России
Фото Global Look Press

И тут типичная история пессимиста и оптимиста, наполовину пустого и полного стакана. С одной стороны, грабеж среди бела дня продолжается. Наш футбол снова будет терять огромные деньги, не имея возможности реализовывать свои активы. Скажем, динамовец Шиманьски провел шикарный сезон в «Фейеноорде». Понятно, что в Польше его бы прибили за игру в российском клубе, уж точно перекрыв доступ в сборную, так что шансы выступать за бело-голубых стремились к нулю. Но легко можно было бы выручить за полузащитника те 14 миллионов евро, в которые игрока оценивает Transfermarkt. А кто сейчас будет платить много за того, кто доступен бесплатно?

Александер Чеферин. Новое заявление Чеферина о бане России в УЕФА. Когда с наших сборных и клубов снимут санкции?

Оптимист же возразит: за год позиция ФИФА в отношении российских клубов потеплела. Да, есть «потерянные» легионеры, которых не вернешь. Но мы за год уже привыкли к отсутствию Эджуке, Бальбуэны и других. Зато новых беглецов не предвидится. Клубы спокойно могут планировать свое будущее и приобретать новичков, не опасаясь ударов в спину с внезапными отъездами в любой момент. Это уже серьезный шаг к нормализации футбольной работы.

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