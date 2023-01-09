«Зенит» — в Катаре, «Спартак» — в ОАЭ, «Торпедо» — в Тамбове. И никакой Европы

Где клубы РПЛ проведут сборы.

Турция — самая популярная

По всем известным причинам летняя предсезонная подготовка оказалась скомканной для всех российских клубов. За рубежом сборы проводил лишь «Оренбург», а остальные 15 команд РПЛ готовились к старту чемпионата в России. Тогда крупных проблем не возникло: разве что нашим клубам пришлось играть друг с другом да и австрийского высокогорья кому-то не хватало. Но летом хотя бы погода позволяла не выезжать за границу, а зимой подходящих вариантов в России у клубов РПЛ почти нет. Поэтому нынешняя карта сборов во многом похожа на привычную.

Почти всегда все команды элитной лиги зимой выезжают за рубеж. Этот сезон не исключение: каждый клуб проведет хотя бы один зимний сбор за границей. Однако если раньше наши регулярно ездили в Европу (например, в Испанию или Португалию), то сейчас — никто. Почти все будут тренироваться либо в Турции, либо в ОАЭ, и только «Зенит» разнообразит карту Катаром — там лидер лиги проведет первый сбор.

Турцию выбирают большинство: сразу 11 клубов пробудут там хотя бы пару недель, а почти половина из них собираются просидеть в этой стране целых полтора месяца.

Фото Global Look Press

У ЦСКА прервалась серия

В Турции проживание дешевле, поэтому середняки и аутсайдеры РПЛ в основном предпочитают ее. Топ-клубы собираются провести минимум один сбор в Эмиратах: в Абу-Даби или Дубай отправятся «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и другие клубы РПЛ. Многие там уже были — к примеру, год назад в ОАЭ зимовали сразу четыре команды.

Но в другой реальности некоторые клубы выбрали бы другие места. В частности, ЦСКА: красно-синие 13 лет подряд проводили зимние сборы исключительно в испанском Кампоаморе, но сейчас в их календаре — Абу-Даби и турецкая Анталья. Похожая ситуация у «Локомотива», который постоянно готовился к возобновлению сезона в испанской Марбелье, а сейчас все три его сбора примут ОАЭ. В Эмиратах безвылазно пробудут также «Краснодар», «Ростов» и «Урал».

«Динамо» и «Спартак» часть зимней подготовки проведут в Турции, часть — в ОАЭ. «Зенит» начнет в катарской Дохе, затем переедет в Дубай, а 17 февраля на пару дней заглянет в Иран — там у сине-бело-голубых запланирована встреча с местным «Сепаханом».

Только две команды проведут целый сбор в России. «Сочи», как и прошлой зимой, первые недели после отпуска будет тренироваться на своей базе, а «Торпедо» уже несколько дней занимается в Тамбове, но не на морозе, а в манеже. Главный тренер черно-белых Андрей Талалаев объяснил столь необычный выбор локации логистикой: «В Москве мы потратили бы на дорогу от 2 до 3 часов ежедневно. Поэтому решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте».

Соперники — сербы, болгары и даже малайзийцы

Летом российским клубам было невероятно тяжело искать иностранных соперников, так как мало кто хотел проводить товарищеские матчи в нашей стране. Исключением стал «Зенит», игравший в Сочи с «Црвеной Звездой».

Сейчас с выбором зарубежных оппонентов дела обстоят проще, хотя все равно заметно значительное число уже подтвержденных матчей между российскими клубами. Но иностранных противников тоже хватает. К примеру, «Динамо» встретится с командами из Боснии, Болгарии и ОАЭ, ЦСКА — с сербским «Партизаном» и датским «Вайле». У «Спартака» тоже будут оппоненты из Болгарии: «Ботев» и «Левски». А «Зенит», помимо «Сепахана», сыграет с малайзийским клубом «Джохор», а также с лидером чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько. Но это точно еще не весь список, так что хотя бы на сборах российские болельщики смогут понаблюдать за матчами наших с не нашими.