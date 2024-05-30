Главные победы и разочарования РПЛ. От восхитительного старта «Спартака» до огненного финиша трех клубов

11 наблюдений по чемпионату.

Сезон РПЛ подарил яркую развязку. Впервые за десять лет за чемпионство в последнем туре рубились сразу три команды. Но помимо этого, шестнадцать клубов лиги подарили массу интересного.

Отсчитываем одиннадцать мыслей о главном футбольном турнире страны.

1. «Спартак» выдал восхитительный старт. Пять из пяти побед во всех турнирах. Команда Абаскаля пожирала соперников в электрических контратаках и зажгла сердца поклонников надеждой на чемпионство. Казалось, «Спартак» вообще невозможно остановить. Но затем все сломалось. И есть ощущение, что случилось это в Екатеринбурге, где красно-белые в четвертом туре проиграли, ведя на 89-й минуте 2:1. Тогда Абаскаль обвинил в третьем пропущенном голе Литвинова и посадил Руслана в следующих матчах на скамейку. Решение как минимум спорное.

Плюс в перерыве этой встречи («Спартак» проигрывал — 0:1) Гильермо на установке просил играть в одно-два касания и низом. Но красно-белые забивали совершенно наоборот: сначала Бонгонда отправил мяч в сетку головой после верховой подачи, а затем Соболев совершил проход и забил Помазуну, сделав явно больше пары касаний. Такая мини-зарисовка демонстрирует, насколько идеи Абаскаля и команда резонировали друг другу. Дальнейшие ссылки в запас половины состава только утвердили разрыв и плачевный итог сезона для красно-белых. Хотя вступление на красно-белый престол Владимира Слишковича немного разбавило горькое впечатление. Кстати, есть ощущение, что если бы менеджмент красно-белых уволил Абаскаля зимой, то весной «Спартак» тоже боролся бы за чемпионство.

Вендел и Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2. От «Спартака» — к «Зениту». Команда из Санкт-Петербурга, начиная с 2010-го, сделала свой второй худший результат по набранным очкам (57). Меньше за этот период было только в сезоне-2017/18. Тогда сине-бело-голубые положили в копилку жалкие 53 балла, а чемпионом оказался «Локомотив» маэстро Семина. У «Зенита» — экзистенциальный кризис системы. Ушедшему Малкому в атаке так и не нашлось адекватной замены, а соперники, особенно на «Газпром Арене», выстраивали жесткую оборону. Это привело к очень слабому результату в домашних играх: только одна победа над командой из топ-8 в Санкт-Петербурге (в последнем туре выиграли у «Ростова» — 2:1). Причина — постепенное усреднение состава атаки трансферами вроде Ильзата Ахметова, которые не оказались действенными. Хотя кто ждал этого от экс-краснодарца?

Из закупки, связанной с экстренным уходом Юри Альберто, остался только Мантуан (и зимой приехал Педро), все остальные уже ушли (Ду Кейрос, Иван, Ренан) и команде ничего не дали. Хотя руководство «Зенита» подавало размен Альберто выгодной сделкой. Лидеры команды, очевидно, пресытились победами и прежнее качество не дают, а влияние Клаудиньо и Вендела в атаке ослабло. Летом сине-бело-голубым необходимо усиливать состав и добавлять свежести. И здесь главный вопрос: продолжать вкладывать в игроков из Южной Америки или приложить сверхусилия для приобретения активов из РПЛ. В любом случае команда Семака сделала все, чтобы проиграть чемпионат, просто преследователи оказались не готовы этим воспользоваться.

3. Сезон «Динамо» можно считать разочарованием, но об этом мы говорим сейчас, в контексте результата последнего тура. На самом же деле менеджмент команды показал разумный подход, даже когда результат не получался. Марцел Личка придумывал интересные тактические решения. Например, выдвинул Лаксальта на позицию опорного, где уругваец, который до этого не впечатлял на фланге обороны, идеально разрушал атаки и начинал собственные. У «Динамо» случилось два кризиса, которые и помешали выиграть чемпионат: первый в период с 8-го по 14-й тур, где бело-голубые победили только однажды, второй — три поражения подряд («Ростов», «Урал», «Спартак») уже весной с общим счетом 3:8.

Нужно отдать должное Личке, который не уничтожал футболистов и относительно спокойно решал проблемы, чем, например, сильно отличается от Абаскаля. Но у «Динамо» есть и объективно слабые места. Оборона нуждается в радикальном усилении. Даже Бальбуэна не выглядел неприступной скалой, а про остальных и говорить нечего. Фланги обороны — еще слабее. И если бы динамовцы все-таки выиграли золото с такой разбалансированной линией, то этот результат сложился бы вопреки. Хотя в любом случае 56 очков — лучший результат команды с момента образования РПЛ. Но для его улучшения перестройка обороны все равно обязательна. Напоследок очень хочется сказать про Тюкавина. Константин провел блестящий год, который раскрасил чудо-голом пяткой в ворота «Сочи». Настоящий герой!

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

4. Про «Краснодар» сказана масса вещей. Нет сомнений, что увольнение Ивича — авторское решение Сергея Галицкого, которое можно яростно критиковать. Но, во-первых, за это решение он несет ответственность самостоятельно. Во-вторых, кажется, что только владелец «Краснодара» до конца понимает философию этой команды. Поэтому здесь нет правильного или неправильного.

Есть реальность, в которой Мусаев оказался в одном голе Артура (и ошибки Песьякова) от чемпионства. И это нужно оценивать только с этой точки зрения. В конце концов никто не знает, что было бы, если бы Ивич остался. Но зато мы точно знаем, что стадион «Краснодара» — второй по посещаемости в этом чемпионате. Возможно, это вообще главная победа ФК «Краснодар», который влюбил в себя отдельно взятый город. И, кстати говоря, показал второй личный максимум по набранным очкам в истории РПЛ.

5. «Ростов» Карпина удивил. Сначала с негативной точки зрения: к окончанию осенней части команда подъехала в четырех очках от зоны стыковых матчей. Но зимой классно укрепилась нападающим Роналдо, который стал открытием части чемпионата (набрал восемь результативных очков в 12 матчах), и защитником Умаром Сако. А потом случилась магия: классическая слабая весна Карпина превратилась в его силу — шесть побед и ничья в восьми матчах после рестарта и попадание в топ-7.

Еще точно нужно отметить прогресс Щетинина: у него весной — шесть результативных действий и огромное влияние на атаку. Кстати говоря, похожий ренессанс случился и у «Рубина» Рахимова, который на старте проиграл пять матчей из десяти и плелся в зоне стыков, но затем выправил ситуацию: засверкали Даку и Вада. Прагматизм Рахимова позволил казанцам забраться в топ-8, финишировав вслед за «Ростовом».

Роберто Морено. Фото Александр Федоров, «СЭ»

6. «Сочи» — пример яркой реинкарнации в весенней части, но неэффективной. Абсолютно безнадежный клуб осенью набрал кошмарные 11 очков. Всему виной — странные решения руководства, которое поставило на Дмитрия Хохлова. У Хохлова великолепные отношения с акционером, но кроме этого — мало позитивного опыта работы главным тренером. Уже 17 сентября Дмитрий покинул клуб, но менеджмент не подготовил замену, а положился на специалистов из его штаба во главе с Александром Точилиным. Это главная ошибка, которая убила «Сочи» задолго до прихода Роберто Морено. Кстати, о бывшем тренере сборной Испании. Убежден, что его назначение — тоже ошибка.

Для сохранения места в РПЛ нужен куда более циничный подход, а у Роберто — другая философия. Да, «Сочи» привлекательно летел в атаку, а Гуарирапа сделал девять результативных действий в десяти матчах. Но в таком стиле в положении сочинцев играть нельзя, хотя для нейтрального зрителя все выглядело фейерверком. «Сочи» кошмарно играл в обороне. Более того, не уверен, что у Роберто Морено все сложится с задачей камбэка в РПЛ. Все-таки первая лига — турнир сложный и именно циничный. Кстати, в этом смысле очень понятна стратегия «Факела», который назначил Черевченко и в неброском стиле, но завоевал место в РПЛ на следующий сезон и даже избежал переходных матчей. Кстати, со вторым результатом лиги по пропущенным голам.

7. ЦСКА — возможно, главное разочарование сезона. Армейцы забили больше всех в РПЛ (56), но показали худший личный результат по пропущенным с момента создания лиги (40). К этому нужно добавить шестое место — повторение самой низкой позиции за двадцать два года. Разумеется, к Федотову есть вопросы. Особенно по огромному количеству упущенных побед по ходу встречи. Здесь повлияла нестабильность состава в обороне и увядающий Акинфеев. Нужно признать: Игорь больше не тащит так, как раньше. Это понимают и в ЦСКА, поэтому в состав ввели Торопа, который в перспективе выглядит неплохой альтернативой.

Но как можно заменить великого Акинфеева? Невозможно. Поэтому у ЦСКА явные проблемы с надежностью. Хотя надо сказать про двух футболистов, которые явно прогрессировали даже в минорном сезоне. Файзуллаев ворвался в лигу и настрелял одиннадцать голевых действий. Отличный результат для новичка, которого справедливо признали «Открытием сезона». Плюс добавил бы в этот список Агапова. Илье приходилось работать левым латералем и центральным защитником, хотя изначально к этому игроку штаб ЦСКА относился без восхищения. Но Агапов справился и провел хороший отрезок. И все-таки ЦСКА летом очень нужно усиливаться. Причем во всех линиях. Иначе кризис точно затянется.

8. Очень обидно вылетела «Балтика». Складывалось ощущение, что балтийцы найдут силы вылезти из негативной ситуации. Но у них не вышло. Отчасти не хватало состава, а Игнашевичу — тренерского опыта. Плюс ко всему случались такие матчи, когда просто не везло. Например, в игре со «Спартаком» Гузина сравнял счет, нырнул в сугроб, но попал в микроскопический офсайд, а в матче с «Динамо» победа утекла в компенсированное ко второму тайму время. И превратилась в поражение.

Футболисты «Балтики» после поражения от «Локомотива» в 30-м туре. Фото ФК «Балтика»

Еще «Балтика» проиграла стратегический матч «Уралу», хотя забила в первой же атаке и вела в счете. Да, здесь можно отправить дизлайк менеджменту, который недостаточно подготовил команду к игре в РПЛ. Но и элемент невезения точно присутствует. Калининград в своем масштабе достоин играть в РПЛ, но пока только финал кубка, который болельщиков вряд ли утешит.

9. Пожалуй, если брать весну, то больше всех разочаровал «Пари НН». Нижегородцы набрали всего шесть (!) очков и выглядели безнадежнее всех. Приход Илича после Юрана — антикризисная мера, которая пока не сработала. Ничьи со «Спартаком» и «Крыльями» — слабое утешение, тем более в обоих случаях поражение было рядом.

Удивительно, что почти тот же состав очень бодро прошагал до перерыва и заканчивал отрезок девятым. Но потом рассыпался: Юран наезжал на арбитров и говорил про опоссумов, а затем ушел в отставку. Печальная серия продолжилась и в стыках: в домашнем матче Нижний уступил «Арсеналу» (1:2) и теперь на грани вылета. Еще сложнее задача у «Урала», который проиграл «Акрону» на своем стадионе — 0:2. В Жигулевске перевернуть ситуацию будет невероятно трудно. РПЛ рискует остаться без клуба, который никогда не удивлял результатами, но 11 последних лет уверенно держался в элите.

10. «Локомотив» выглядел странно. С одной стороны, четверка — неплохой результат от Галактионова. С другой — всего три победы в четырнадцати матчах с соперниками из топ-8. Более того, летом «Локомотив» потеряет Дзюбу, Миранчука и Жемалетдинова. И пока не очень ясно, кем их заменить.

Есть ощущение, что «Локомотив» — не команда под какие-то серьезные задачи, а четвертое место — максимум, который в следующем сезоне вряд ли даже повторится. Хотя Глушенков, безусловно, раскрасил игру команды. Но, например, нет уверенности, что летом за ним не придет «Зенит», которому усиление в атаку обязательно. Салтыков из «Крыльев», конечно, тоже усиление, но разве его можно сравнить с Миранчуком или Жемалетдиновым? Пока вряд ли. Вечно симпатичные «Крылья» не подготовят для «Локо» такое количество адекватных замен уходящим лидерам.

Максим Глушенков и Тимур Сулейманов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

11. А теперь не совсем о футболе. Меня сильно потрясла история с Русланом Безруковым. Все помнят, что после победного матча с «Зенитом» он пошутил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по турнирной таблице в РПЛ. Резонанс, который спровоцировала эта шутка, получился непропорциональным. Обидно, что в российском футболе такое происходит. От футболистов многие требуют открытости, но как быть открытым, если ходишь по минному полю? Парень пошутил. Возможно, неудачно, но главное: пошутил. И мне очень хочется, чтобы эта история закончилась счастливо и не превратилось в триггер к еще большей закрытости игроков. Для нашего футбола, который только нащупывает форматы медиа, это может оказаться осиновым колом для вампира. Ну кому это нужно?

Сезон почти окончен. В любом случае он вышел классным. Можно сколько угодно говорить про слабую форму соискателей на золото, про проблемы отдельных клубов и руководителей. Но наш футбол — все равно жив даже в новой реальности. Пожалуй, это главная победа уходящего футбольного года.