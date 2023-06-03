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РПЛ

3 июня, 23:20

ЦСКА с серебром, «Спартак» — третий, «Ростов» без медалей: итоги РПЛ

ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Федор Чалов забил два гола в ворота Сергея Песьякова в матче ЦСКА — «Ростов» (4:1) 3 июня в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные события 30-го тура премьер-лиги и всего чемпионата.

Медали

ЦСКА в домашнем матче с «Ростовом» (4:1) забил четыре гола за первый тайм и финишировал на втором месте. Армейцы в медалях впервые за пять лет — с серебра-2018 и завершения эпохи команды с Игнашевичем и братьями Березуцкими. Тренер Владимир Федотов выиграл второе серебро за два года, в предыдущем сезоне — с «Сочи» после разгрома «Динамо» на поле бело-голубых в последнем туре.

ЦСКА после старта чемпионата на тур выходил на первое место, к зимней паузе откатился на пятое — отставал на 7 очков от «Спартака», на 6 — от «Ростова» и шел вровень с «Динамо». В 13 весенних турах красно-синие потерпели только два поражения (от «Сочи» и «Спартака») и еще дважды не смогли победить («Локомотив» и «Краснодар»). Армейцы также близки к первому за десять лет титулу в Кубке России — вышли в финал по основному пути РПЛ и сыграют с «Краснодаром».

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«Спартак» проиграл «Крыльям» в Самаре (0:1). Джикия в первом тайме удалился со скамейки (в списке потерь уже были дисквалифицированный Соболев и заболевший Селихов), после перерыва Промес не переиграл Фролова с пенальти.

Абаскаль после матча согласился: его команда — чемпион по xG (ожидаемым голам) и это определенный сигнал, но вместе с тем провела вторую часть сезона с перепадами и не очень убедительно. Красно-белые после старта чемпионата лидировали пару недель и были ближайшим преследователем «Зенита», за 13 весенних туров увеличили отставание от чемпиона с 6 до 16 очков, после майского дерби с ЦСКА упустили серебряный шанс и остались третьими.

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«Ростов» при всех своих проблемах и ограничениях вошел в заключительную треть чемпионата на втором месте и упрямо цеплялся за медали. Команду Карпина подвел спад в результатах с начала апреля после вылета из Кубка от «Краснодара». Дончане достойно бились с «Зенитом» и «Спартаком» (две ничьи), но выиграли только дважды в 9 турах — в гостях у «Урала» и после трех сухих поражений в предпоследнем туре против «Ахмата».

«Ростов» остался в победе от повторения серебряной сказки-2016. Карпин при этом поставил своей команде шесть баллов из пяти и в случае завоевания медалей был готов оценить чемпионат на десятку (тоже из пяти). Специалист подчеркнул мысль: есть «Зенит» на первом месте и все остальные после чемпиона, что уже не так важно.

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«Зенит» не терял лидерства с 6-го тура и досрочно оформил чемпионство в начале мая, команда Семака стала первой в пятый раз подряд и добавила на лого вторую звезду. Питерцы после золотого матча со «Спартаком» на своей арене затем сыграли вничью трижды подряд и еще трижды забивали решающие голы в концовках — в чемпионской игре с «Краснодаром», в гостях с «Оренбургом» и «Сочи», победной домашней встрече последнего тура с «Факелом» (1:0).

Топ-8

«Ахмат» и «Краснодар» в борьбе за 5-е место сыграли вничью в Грозном (2:2), грозненцы остались выше конкурента и повторили лучший результат в истории клуба. Воспрявшие весной «быки» упустили преимущество в счете после фейла Сафонова и после второго пропущенного мяча затем смогли отыграться в добавленное время.

Гол Виллиана Роши в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (4:1) в&nbsp;Москве. У ЦСКА серебро, «Пари НН» и «Факел» — в стыках. Все, что нужно знать о заключительном туре РПЛ

«Оренбург» на своем разгромил «Динамо» в борьбе за 7-е место (3:0) и красиво завершил свой яркий и результативный сезон. Бело-голубые за весну откатились от первой тройки и завершили чемпионат девятыми — их также обошел совершивший за то же время подъем из зоны стыков «Локомотив». Железнодорожники стали лучшей командой второй части чемпионата по набранным очкам и закрыли сезон победой над «Торпедо» (3:1). Красно-зеленые при равенстве очков, результатов личных матчей (1:3, 4:2) и общего числа побед финишировали выше динамовцев за счет лучшей разности мячей.

Стыки

«Крылья» выиграли борьбу трех команд за место над зоной стыковых матчей после победы над «Спартаком» (1:0). Самарцы снова обошли «Факел», а воронежцы после поражения в Санкт-Петербурге (0:1) пропустили еще и «Пари НН». Нижегородцы разобрались на своем поле с «Химками»: новая команда Юрана победила бывшую с Талалаевым (2:0), но не дождалась поражений обоих соперников по гонке за 12-м местом.

Теперь «Факел» и «Пари НН» сыграют с 4-й и 5-й командами первой лиги — «Енисеем» и «Родиной». Матчи назначены на 7 и 10 июня, первые игры — на полях команд из ФНЛ. Красноярцы принимают соперников в манеже, клуб из столичного региона — в академии «Спартака» (также в сезоне задействовали «ВТБ Арену» и стадион «Авангард» в Домодедово).

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РПЛ покидают «Химки» и «Торпедо», напрямую в премьер-лигу вышли «Рубин» (Казань вернулась за год) и «Балтика» (Калининград не был в элите 25 лет), ставшая третьей «Алания» не получила нужную лицензию для участия в стыках (во Владикавказе стадион на реконструкции, чемпион России-95 играет в Грозном).

Лучшие игроки

Зенитовец Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата с 23 голами. Бразилец пропустил концовку сезона после отпуска в связи с рождением ребенка и досрочно завершил гонку за рекордом Веретенникова (25 голов в чемпионате-1995 в лиге с 16 клубами, у Думбья в переходном сезоне-2011/12 было 28).

Топ бомбардиров дополнили спартаковец Промес (20) и армеец Чалов (19), краснодарец Кордоба (14) и сменивший клуб и фамилию Писарский (Сычевой, 14 за «Оренбург» и «Крылья»).

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Краснодарец Сперцян — лучший ассистент (12), в топ по голевым передачам также зенитовец Клаудиньо и спартаковец Соболев (по 9), железнодорожник и экс-самарец Глушенков (8).

Форвард Соболев также среди лидеров по числу желтых и красных карточек (9 плюс 1).

Вратарь «Ростова» Песьяков — единственный футболист, отыгравший все 30 туров без замен.

Лидер среди голкиперов по сухим матчам — зенитовец Кержаков с 13 играми. В топ также армейский и российский рекордсмен Акинфеев (10) и ахматовец Шелия (8).

Сезон для клубов премьер-лиги после стыковых матчей закроет финал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА в Лужниках (11 июня).

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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