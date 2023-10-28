Анатомия легионеров РПЛ: кто страдает от лимита, как изменилось число иностранцев за 5 лет

Исследование «СЭ».

С сезона-2022/23 в российской премьер-лиге стал действовать новый лимит на легионеров — не более 13 в сезонной заявке и не более восьми одновременно на поле во время матчей. Многим клубам обновленное правило помогло. Это заметно хотя бы по публичным высказываниям: если раньше тема ограничения числа иностранцев поднималась едва ли не каждую неделю, то в последние полтора года о лимите почти не говорят.

При этом и засилья легионеров в российских клубах нет, хотя противники смягчения правила опасались именно этого. Да, в отдельных командах зарубежные футболисты получают больше игрового времени, чем русские, но это нельзя назвать тенденцией.

Чтобы выяснить, как лимит на легионеров влияет на РПЛ, мы решили провести исследование, в котором вычислили игровое время иностранных футболистов и не только.

Важное уточнение: в этом материале рассмотрены конкретно те игроки, которые считаются легионерами на поле. Согласно регламенту РПЛ, под это определение не подпадают граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

«Ростов» — самый русский клуб лиги

Начнем с подсчета легионеров в командах. Здесь нет явного лидера: сразу у пяти клубов по 11 футболистов, подпадающих под лимит. Мы намеренно включили сюда и тех иностранцев, кто не входит в заявку команд из-за тяжелых травм, хотя их немного. Если убрать Йевтича из «Рубина» и Шатару с Дивановичем из «Ахмата», то лидерами по числу легионеров в заявке останутся три команды — «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». Кроме того, продолжает восстанавливаться от травмы Тавареш, но «Спартак» как с португальцем, так и без него находится посередине графика.

Констатируем, что у большинства команд РПЛ примерно равное число иностранцев в заявках, но выделяются три клуба: «Факел», «Локомотив» и «Ростов». У каждого из них по одному регулярно играющему легионеру: у воронежцев — Моцпан, у москвичей — Фассон, у ростовчан — Мохебби.

«Балтике» и «Зениту» тяжелее всех

С иноземцами в заявках разобрались, но в премьер-лиге лимит распространяется еще и на матчи — тренеры не могут выставлять больше восьми легионеров на поле одновременно. Почти у половины команд РПЛ в принципе нет столько, но часть команд все же сталкивается с трудностями при выборе состава на матч. Хотя, конечно, не так часто, как раньше, когда формула была «7+4» или «6+5».

За 12 туров текущего чемпионата лишь десять раз команды выставляли в основе максимальное число легионеров — восемь. Чаще всех это делал «Зенит», и Сергей Семак уже не раз по ходу сезона признавался, что делает выбор в пользу того или иного футболиста с российским паспортом из-за лимита.

Вы удивитесь, но вплотную к «Зениту» по этому критерию подобралась «Балтика». Летом калининградцы усилились шестью легионерами, которые сейчас освоились и оказывают все большее влияние на игру команды Сергея Игнашевича. В каждом из трех последних туров «Балтика» включала в стартовый состав максимально возможное число легионеров, причем всякий раз в резерве оставался один и тот же иностранец — португалец Ламейра. По одному разу по краю ограничения прошли «Спартак» (с ЦСКА), «Динамо» (со «Спартаком») и «Урал» (с «Ростовом»).

«Факел» и «Ростов» — на противоположном полюсе: это единственные команды, которые в текущем чемпионате хотя бы раз не включали в стартовый состав ни одного легионера. У воронежцев таких случаев четыре, у команды Валерия Карпина — пять.

Алонсо и Гойкович работают без передышки

Иностранные футболисты бывают разные. Одним из аргументов противников нового лимита было снижение качества легионеров. Лукавить не будем — едва ли уровень приезжих игроков повысился за последние пару лет, но по крайней мере в лиге нет пассажиров. Если иностранцы прибывают, то чаще всего играют.

В прошлом сезоне ни один полевой футболист не отыграл полностью все 30 матчей, а в текущем пока достаточно претендентов на это достижение. Среди них — два заморских игрока, защитники Хуниор Алонсо («Краснодар») и Ренато Гойкович («Оренбург»). На третьем месте располагается зенитовец Дуглас Сантос, который в прошлом чемпионате стал лидером среди легионеров по числу сыгранных минут (вторым был Малком).

Чаще всех иностранцев заигрывают в Петербурге и Оренбурге

Так кто же предоставляет легионерам наибольшее время в этом чемпионате? Ответ — в таблице ниже. Сразу оговоримся, что здесь учитываются все заигранные футболисты, в том числе уже покинувшие команды.

Лидер — «Зенит». Легионеры съедают в петербургском клубе почти 60% игрового времени, и в эту статистику еще не входит Алип — казахские футболисты, напомним, под лимит не подпадают. Самый востребованный россиянин в составе чемпиона — Михаил Кержаков, он лишь седьмой по сыгранным в лиге минутам в невской команде.

На втором месте «Оренбург», где постоянно выходят на поле аргентинцы и боснийцы. В команде Давида Деограсии легионеры получают больше половины от общего игрового времени. Недалеко от 50-процентного порога и «Динамо» с «Краснодаром». Бело-голубые в текущем чемпионате заиграли наибольшее число легионеров — 12.

«Спартак» и ЦСКА находятся в середине таблицы, а в ее хвосте — те же, кто и в первом графике материала. В «Локомотиве», «Факеле» и «Ростове» костяк состоит из российских футболистов.

В среднем по лиге доля игрового времени легионеров примерно равна 36%. Много это или мало?

Доля легионеров растет

Чтобы оценить это, нужно посмотреть на картину в динамике. Мы взяли отрезок с начала сезона-2019/20, чтобы захватить сразу три разных лимита. Четыре года назад в РПЛ действовало ограничение на поле по формуле «6+5», в чемпионатах-2020/21 и 2021/22 — «8+17» в заявке на сезон, а в последние полтора года максимум 13 в заявке и восемь на газоне.

Что видно на графике? Например, небольшое проседание общего числа легионеров летом 2022 года, но связано оно было совсем не с новым лимитом, а с оттоком иностранцев. Отмечаем и то, что в нынешнем сезоне доля игрового времени зарубежных футболистов вернулась на уровень РПЛ-2019/20 (36,3% тогда и сейчас), когда на поле нельзя было выпускать больше шести легионеров одновременно. Это указывает на две вещи. Во-первых, не оправдываются опасения противников нового лимита, утверждавших, что россияне не будут играть. Во-вторых, не видно и массового отъезда зарубежных футболистов, чего многие боялись в прошлом году.

Если смотреть на отдельные клубы, то здесь опять выделяются «Зенит» и «Ростов». Сине-бело-голубые максимально используют преимущества нового лимита, что отражает график. А желто-синие, напротив, уже привыкли обходиться без легионеров. Напомним, что весной 2022 года ростовчане едва ли не больше всех пострадали от самоволок иностранцев. За весь прошлый чемпионат за команду Валерия Карпина сыграл лишь один легионер — македонец Давид Тошевски.

Растет доля и у ЦСКА — график показывает, что и армейцы при текущей формуле чаще стали доверять легионерам. У «Краснодара» и «Динамо» сейчас — самые высокие доли за последние пять лет. «Локомотив», напротив, каждый сезон стабильно снижает легионерское время. У «Спартака» все цифры примерно на одном уровне — исключением остается лишь прошлый сезон, когда Промес был единственным легионером, проведшим на поле в совокупности больше 1200 минут. В текущем чемпионате четыре из шести самых востребованных игроков «Спартака» — иностранцы.

Скорее всего, доля игрового времени легионеров в РПЛ будет увеличиваться. Вполне возможно, что даже по ходу нынешнего чемпионата она достигнет 40%. Клубы уже привыкли к новому лимиту, а турбулентный 2022 год, когда игроков было тяжело привезти из-за рубежа, остался в прошлом.

Но и говорить о том, что российских футболистов прижимают, пока очень рано. Теоретически доля игрового времени легионеров в РПЛ может дойти до 73% — это произойдет в случае, если абсолютно у всех клубов на поле всегда будет по восемь иностранных игроков. Сейчас этот показатель в два раза ниже. Подобное говорит о том, что клубы находят компромисс между использованием российских и зарубежных игроков.