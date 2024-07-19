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«Зенит» заберет Кубок и РПЛ, Тюкавин — лучший бомбардир, первая отставка — в «Химках». Прогнозы авторов «СЭ»

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля
Отдел футбола «СЭ»
Константин Тюкавин, Сергей Семак, Франк Артига.
Фото «СЭ»
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Стартует новый сезон!

РПЛ возвращается! Уже 20 июля стартует новый сезон, в котором «Зенит» готовится отметить столетие клуба, «Спартак» и ЦСКА — взлететь с новыми тренерами, а сразу три новичка — закрепиться в элите после триумфа в ФНЛ.

Нас точно ждет незабываемый чемпионат, но авторы «СЭ» уже знают, чем все закончится, и предсказывают главных героев.

Поехали!

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

По поводу чемпионства никаких сомнений лично у меня не возникало ни год, ни два назад — как бы ни складывались последние сезоны, а весной 2025-го, в свой столетний юбилей, титул возьмет «Зенит». Мощная селекция сине-бело-голубых только укрепляет во мнении — плюс встреча за Суперкубок страны с «Краснодаром» показала, что невская команда находится в высочайшей степени готовности к старту. Мне кажется, что питерцы рванут с первых же туров и избавят своих болельщиков от нервотрепки финиша РПЛ-2023/24, взяв трофей заранее. И при этом не откажут себе в удовольствии положить золото в Кубок: 100 лет бывает раз в жизни, гулять так гулять! Ну а видимость борьбы в лиге с зенитовцами создадут «Динамо» и «Спартак» — в медали последнего верю, несмотря на все потрясения.

С аутсайдерами сложнее, все не так однозначно, да и выборка кандидатов на вылет довольно широка. Тем не менее есть ощущение, что «Акрон» зацепится за РПЛ, что в очередной раз выживут «Факел» и «Оренбург», что не провалятся «Химки». Методом исключения остаются махачкалинское «Динамо» и «Пари НН».

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Константин Тюкавин прибавляет с каждой игрой — почему бы талантливому форварду не наколотить в чемпионате больше всех? Тем более нападающий находится в окружении мастеровитых партнеров, способных грамотно ассистировать наконечнику.

В тренерский гений Саши Илича не верю. Прогнозирую серию неудач «Пари НН» на старте, которая повлечет за собой отъезд сербского специалиста домой.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

Есть четкое ощущение, что в сезон столетия «Зенит» вынесет всех очень уверенно. В минувшем чемпионате дали шанс конкурентам, но это отрезвило команду и взбодрило руководство. Проведена мощная селекция: Глушенков уже отрабатывает вложения, Латышонок видится крепким первым номером, на подходе Илич. Даже вероятный отъезд Клаудиньо и тот застопорился. С призерами посложнее. Рискну сделать ставку на ЦСКА и «Динамо». За бело-голубых — стабильность, за красно-синих — амбиции, приход Марко Николича и укрепление состава Круговым, Жемалетдиновым и Койтой. Важно при этом, чтобы не ушел Чалов.

У «Краснодара» и «Локомотива» состав прилично ослаб, хотя еще есть время укрепиться. «Спартак» взял двух сильных исполнителей — Виллиана Жозе и Барко, но не очень верю в Деяна Станковича, что он быстро разберется с непростой командой, вокруг которой всегда максимальный ажиотаж.

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В плане вылета главных претендентов у меня пятеро: пополнившая РПЛ тройка из ФНЛ, а также «Факел» и «Оренбург». Выделю, пожалуй, Махачкалу и традиционно проблемные «Химки», которые продолжают удивлять своими решениями. На сей раз убрали добившегося успеха Талалаева ради Артиги, в квалификации которого есть сомнения.

Лучшим бомбардиром второй год подряд может стать Кассьерра. У него и так все было в порядке, а теперь еще и лучший ассистент РПЛ Глушенков на помощь подъехал. Разве что колумбийца продадут. Тогда претенденты — Кордоба, Тюкавин, Чалов и Виллиан Жозе.

В Кубке возможна интрига, в плей-офф шансы высадить «Зенит» выше, чем на длинной дистанции. Но и тут питерцы — главный фаворит.

А вот с первой тренерской отставкой довольно предсказуемо. Франк Артига — не самый авторитетный специалист, от «Химок» после прихода именитых новичков будут ждать побед, да и Туфан Садыгов никогда не славился любовью к стабильности. Испанец под ударом.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

Судя по матчу за Суперкубок, в этом сезоне разрыв между «Зенитом» и всеми остальными будет рекордным за шесть лет. Единственный контраргумент — так плохо, как «Краснодар» в обороне, в РПЛ никто играть не будет. Иначе чемпионство официально сформируется уже к Новому году.

В топ-3 точно войдет «Динамо» Марцела Лички — сыгранное, получившее опыт (пусть и негативный) и сохранившее лидеров. Но особо не усилившееся. Учитывая отъезд латиноамериканцев на Кубок Америки, последние два фактора могут стоить многих очков.

Самое ожидаемое событие для меня — рывок ЦСКА. Марко Николич умеет выжимать максимум из состава (особенно в первом сезоне), а после затяжного кризиса это то, что нужно команде. Потому что потенциал у нее сумасшедший, особенно после точечного усиления.

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На вылет точно отправятся те, кто зашел из первой лиги. Судя по составу, самый очевидный кандидат — махачкалинское «Динамо». Не верю, что можно решить задачу сохранения в элите тем же костяком, который в нее пробился. Второй претендент для меня — «Химки», главный поставщик самых диких новостей в российском футболе. За этим весело наблюдать, но к пролонгации визы в РПЛ такое обычно не приводит.

Выбор лучшего бомбардира будет оригинальным, но при этом и очевидным. Максим Глушенков в прошлом сезоне повторил рекорд по ассистам, а в этом, думаю, выиграет гонку бомбардиров. Один из сильнейших атакующих футболистов лиги, который делал разницу в «Локомотиве», теперь окружен топ-партнерами — и при этом невероятно хорош в завершении. К тому же может закрыть несколько позиций. «Краснодар» от него уже пострадал. Остальные, уверен, тоже намучаются.

Теперь — к Кубку: не представляю, что испытали болельщики и игроки «Динамо» в последние два сезона. Упущенное золото в последнем туре, поражение в финале в «Лужниках» — и при этом сумасшедший прогресс. Особенно при Личке, который умеет доводить команды до трофея. Верю в карму — в этом сезоне у клуба должен быть титул!

Предугадать первую тренерскую отставку в этот раз максимально сложно. Наверняка это будет кто-то из аутсайдеров — и, судя по концовке прошлого сезона, у меня подозрения на Сашу Илича. «Пари НН» с трудом избежал вылета, но удержать команду на дистанции будет еще сложнее. Очень удивлюсь, если сербу удастся это хотя бы до Нового года.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

«Зенит», в отличие от конкурентов, провел очень качественную работу на рынке. На правах самого крупного парня в классе по привычке «отжал» у кого послабее несколько ценных активов. Глушенков, Латышонок, Горшков, Волков — все это усиления либо в основу, либо под нее. Плюс скоро должен подъехать Иван Илич из «Торино», так что теперь даже возможный уход Вендела и Клаудиньо не станет большой проблемой. В Северной столице все спокойно, так что и в Кубке России сине-бело-голубые — однозначные фавориты.

У конкурентов «Зенита» все не так радужно — с подписанием новичков проблемы у каждого. «Динамо» взяло Лунева, и в теории это прокачка проблемной вратарской позиции, так что с учетом качественной игры при Личке у бело-голубых все шансы на второе место. Само собой, в последний момент никуда не уедет Тюкавин. Ну и ЦСКА с приходом Николича может перезагрузиться. Плюс команду должны укрепить Круговой и Жемалетдинов.

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Главные претенденты на вылет — новички РПЛ. У «Акрона» и махачкалинского «Динамо» попросту самые слабые составы в лиге (12 и 11 миллионов евро по Transfermarkt). Хотя проблемы могут быть и у стабильно веселых «Химок», хотя у них команда по подбору исполнителей очевидно покрепче. По этой же причине кажется, что при первых неудачах под серьезным вопросом окажется будущее у руля команды недавно пришедшего в клуб главного тренера Франка Артиги.

По слухам, «Зенит» может расстаться с Кассьеррой, а Глушенков, будто подпитываясь ненавистью бывших поклонников, ударно начал сезон на новом месте, оформив дубль в матче за Суперкубок. Все указывает на то, что в случае ухода колумбийского форварда именно Максим будет центром притяжения в атаке чемпиона и станет главным претендентом на звание лучшего бомбардира.

Игорь Рабинер, обозреватель

В прошлом году я предположил, что «Локомотив» свергнет с трона «Зенит», — и если в случае с петербуржцами оказался довольно близок к истине, то по «Локомотиву» попал впросак. Его роль сыграли «Краснодар» и «Динамо», тогда как красно-зеленые, обладавшие отличным составом, ожиданий не оправдали и более-менее стабильно заиграли только к концу чемпионата. После чего растеряли половину состава во главе с Максимом Глушенковым.

Сейчас я виртуально убирать «Зенит» из чемпионов уже не готов. Летом петербуржцы, встревоженные неубедительной стилистикой последнего чемпионства, сделали новую мощную закупку, и тот же Глушенков начал оправдывать авансы с ходу, сделав дубль в Суперкубке с «Краснодаром». Не вижу ни одного шанса на то, чтобы в сезон столетия «Зенит» не стал чемпионом.

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Если «Динамо» сохранило состав и должно снова быть в тройке, то какими будут поменявшие тренеров «Спартак» и ЦСКА, а также сильно ослабшие по части состава «Краснодар» и «Локомотив», сказать пока сложно.

Три новичка РПЛ — это интересно, но «Химки» выступили в своем клоунском репертуаре, уволив Андрея Талалаева после первого места в первой лиге. Набор подмосковной командой вагона ветеранов едва ли приведет к чему-то хорошему, и, по-моему, это уверенный кандидат на вылет. А вот «Акрону» очень симпатизирую и надеюсь, что второй в чистом виде частный клуб после «Краснодара» задержится в РПЛ больше чем на сезон. Интересно возрождение футбола в Дагестане. При этом трудно представить, чтобы уровень премьер-лиги в отсутствие еврокубков не продолжил падать.

Считаю, что Константин Тюкавин разовьет свои снайперские успехи прошлого года и выиграет голевую гонку, тогда как по «гол + пас» победит Максим Глушенков. «Спартак», как подсказывает чутье, доберется в этом сезоне до Кубка, а жертвой первой тренерской отставки станет испанец в непостоянных по тренерской части «Химках». И дело тут будет точно не в самом Артиге.

Гоша Чернов, корреспондент

Не буду оригинален в предсказании чемпиона: «Зенит» укрепляет все необходимые позиции и увеличивает разрыв в мощи состава с конкурентами. В сезон столетия тягаться с сине-бело-голубыми нереально. А вот за серебро борьба будет ожесточенной. Уверен, что все московские клубы и «Краснодар» с «Ростовом» перегрызут друг друга. Предпочтение отдам двум сербским тренерам, только возглавившим «Спартак» и ЦСКА: верю, что Станкович и Николич встряхнут команды после провальных сезонов.

Борьба за выживание вполне может оказаться такой же зрелищной, как минувшей весной. Но, думаю, все три новичка будут в ней главными действующими лицами. На последние места отправлю «Акрон» и махачкалинское «Динамо» — мало опыта, не самые сильные составы. Но допускаю, что вылетом пары команд это не ограничится: в первой лиге слишком много сильных клубов, нацеленных на возвращение.

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Константин Тюкавин должен продолжить прошлогодний расцвет. В моем идеальном мире форвард «Динамо» забивает мячей 25 и следующим летом переходит в европейский топ-клуб. Если Кордоба, Чалов и Кассьерра уйдут в течение сезона, то конкурентов у страйкера бело-голубых вообще не будет.

Первая отставка вероятна в «Факеле». Игорь Черевченко не без труда, но справился с задачей сохранить воронежцев в РПЛ, однако выстраивать команду с начала сезона — это совсем другое. Сомневаюсь, что удушающий футбол принесет Воронежу много очков на старте чемпионата, тем более что у него календарь не из простых.

Андрей Кузичев, корреспондент

«Зениту» прежде всего нужна была свежая кровь, и он ее получил. Естественно, нравится это кому-то или нет, питерцы — самый очевидный фаворит. А единственный реальный конкурент — «Динамо». На второй год работы Марцел Личка должен вывести команду на новый уровень, и в двойке она точно будет. Бронза — самый сложный вопрос. На нее будут претендовать четыре-пять команд, и тут рискну поставить на Деяна Станковича в «Спартаке». Есть ощущение, что красно-белые обойдут ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Ростов».

В свою очередь, в борьбе за выживание есть очевидный аутсайдер в лице «Химок». Клуб, который назначает и снимает тренеров по своей уникальной и неведомой большинству системе, не может быть стабильным. Ну а «Пари НН» должен когда-то потерять статус чемпиона по выживанию. Хотя уязвим и «Акрон» с обновленным составом и отсутствием прежнего козыря в виде искусственного поля.

В споре бомбардиров все кажется очевидным. Кассьерра был эффективен даже в кризисном (по своим высоким меркам) «Зените», а сейчас колумбиец еще и получил напарника в лице лучшего ассистента прошлого чемпионата Глушенкова. Эта связка будет разрывать.

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Вопрос с кубковым турниром невероятно сложный. Поставлю на ЦСКА по двум причинам. Во-первых, в силу выступлений армейцев в последних розыгрышах. Трофей и полуфинал — это стабильность. Ну а Марко Николич знает, как выигрывать второй по статусу российский турнир, так как побеждал в нем с «Локомотивом».

Что до рискующих быстро потерять работу тренеров — заранее сочувствую Франку Артиге. Такой уж клуб его пригласил. Но хотелось бы ошибиться, потому что работа испанца в России впечатляет. Видел, как круто — почти по-барселонски — играла под его началом еще «Родина-2». Да и при личном общении человек из сине-гранатовой системы производит очень приятное впечатление.

Артем Белинин, корреспондент

Василий Уткин регулярно поздравлял «Зенит» с чемпионством в начале сезона — будь он с нами, думается, сделал бы это снова. И имел бы на то все основания — «Зенит» после требла не только не расслабился, но и ударно поработал в трансферное окно. Команды с такой глубиной состава и исполнителями такого уровня не упускают титулы.

Логичным претендентом на второе место выглядит «Динамо» — клуб укрепил самую слабую позицию в составе, подписав Лунева, и теперь не должен терять очки из-за «несчастных случаев». ЦСКА должен замкнуть тройку, потому что фактор Николича для такого состава — это серьезно.

Вылетающих, как водится, надо искать среди поднявшихся, и тут самый явный претендент — это «Акрон». Тольяттинцы могут удивить на каком-то этапе, но есть сильные сомнения в том, что они задержатся в элите. «Пари НН» — второй претендент. Нижегородцы чудом не вылетели в прошлом сезоне и, судя по проделанной работе, могут зарулить на второй круг в этом.

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Предсказывать лучшего бомбардира — та еще задачка, потому что трансферное окно в разгаре, и нужно учитывать слишком много вводных. Бывает, поверишь в футболиста, а он бац — и садится в тюрьму. Все совпадения случайны, это просто пример — доказывающий, как трудно кому-то доверять на данном этапе.

И все же выбрать можно. Среди Кассьерры, Кордобы и Соболева, в личных делах которых слишком много переменных, надо выбрать наиболее стабильного парня. А кто это может быть, как не Константин Тюкавин? Недавно продленный контракт и безостановочный прогресс в прошедших сезонах плюс отличные отношения с тренером как бы шепчут, кто заберет «Золотую бутсу» следующей весной.

В Кубке, по-хорошему, «Зенит» тоже фаворит, но пока до коронации на старте сезона, как в случае с чемпионствами, ему еще далеко. В ЦСКА верится чуть больше — Федотов уже не в клубе, а значит, футболисты задышат чуть-чуть свободнее. Плюс новый тренер Марко Николич не из тех, кто будет брать время на раскачку. Только максимальные цели — именно с таким подходом клубы вроде ЦСКА и берут трофеи.

Ну а кому трофеи точно пока не светят, так это Саше Иличу — он, вероятно, первый кандидат на увольнение. Прошлая весна была слишком красноречива, и тренеру придется очень постараться, чтобы удержаться в должности хотя бы до середины осени.

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ФК Зенит
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ФК Спартак (Москва)
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