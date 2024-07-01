Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

Безработные звезды: Промес, Шунин, Дзюба, Гильерме и еще 10 игроков, у которых завершились контракты с клубами РПЛ

«Спартак» объявил об уходе Промеса по истечении срока контракта
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты Квинси Промес, Антон Шунин и Артем Дзюба
Квинси Промес, Антон Шунин и Артем Дзюба.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Теперь они свободные агенты.

1 июля — важная дата для мирового футбола. В этот день многие игроки становятся безработными, ведь чаще всего их контракты с клубами заканчиваются 30 июня. Фиксируем, что сейчас статус свободных агентов обрел целый десант видных футболистов РПЛ. Перечисляем их имена.

Антон Шунин

Амплуа: вратарь
Возраст: 37 лет
Последний клуб: «Динамо»

Будущее: В мае 2024 года говорил, что не думает о завершении карьеры. «СЭ» сообщал, что кандидатуру Шунина рассматривают «Химки», а «Динамо» ранее сделало ему предложение по работе в академии Льва Яшина.

Антон Шунин. Шунин покинул «Динамо». Впереди новая команда РПЛ или завершение карьеры

Гильерме

Амплуа: вратарь
Возраст: 38 лет
Последний клуб: «Локомотив»

Футболист Гильерме
Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будущее: Завершать карьеру не хочет. Sport24 сообщал, что Гильерме может перейти в махачкалинское «Динамо» или вернуться в родную Бразилию.

Антон Миранчук

Амплуа: полузащитник
Возраст: 28 лет
Последний клуб: «Локомотив»

Футболист Антон Миранчук
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будущее: Агент Миранчука Вадим Шпинев сказал «СЭ», что его клиента ждет «другой чемпионат». Sport24 писал, что экс-полузащитник «Локомотива» может оказаться в ОАЭ или Катаре. Инсайдер Иван Карпов в мае рапортовал об интересе к Миранчуку греческого ПАОК, где играет Магомед Оздоев.

Антон Миранчук. Антон Миранчук ушел из «Локомотива». Россиянин будет выступать за границей?

Даниил Худяков

Амплуа: вратарь
Возраст: 20 лет
Последний клуб: «Локомотив»

Будущее: Скорее всего, продолжит карьеру за рубежом. По сведениям «Чемпионата», Худяков уже согласовал контракт с австрийским «Штурмом».

Рифат Жемалетдинов

Амплуа: полузащитник
Возраст: 27 лет
Последний клуб: «Локомотив»

Футболист Рифат Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Будущее: Близок к переходу в ЦСКА. В конце июня сыграл за армейцев в товарищеском матче против «Шинника».

Кирилл Набабкин

Амплуа: защитник
Возраст: 37 лет
Последний клуб: ЦСКА

Будущее: В конце мая сказал: «Еще хотелось бы поиграть. Надеюсь, будут предложения и я продолжу футбольную карьеру». Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА готов предоставить Набабкину работу в структуре клуба.

Антон Заболотный (справа) и&nbsp;Артем Дзюба были одноклубниками в &laquo;Зените&raquo;. Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?

Артем Дзюба

Амплуа: нападающий
Возраст: 35 лет
Последний клуб: «Локомотив»

Футболист Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Будущее: Летом ездил в Шанхай к своему другу Леониду Слуцкому, однако в китайский чемпионат Дзюбе будет затруднительно попасть из-за жесткого лимита на легионеров. В июне в прессе активно муссировался вариант с «Химками», но он отпал. Продолжает заниматься видеопроектами, может завершить карьеру.

Квинси Промес

Амплуа: нападающий
Возраст: 32 года
Последний клуб: «Спартак»

Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Будущее: 1 июля «Спартак» объявил об уходе голландца: «Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу».

Ранее о возможном продлении соглашения с футболистом гендиректор «Спартака» Олег Малышев сказал так: «Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше». Сам футболист все еще находится в ОАЭ, где ждет решения по вопросу об экстрадиции в Нидерланды — там его приговорили на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; качают Георгия Джикию после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

Георгий Джикия

Амплуа: защитник
Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Спартак»

Футболист Георгий Джикия
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будущее: Сохраняются варианты как с российскими клубами, так и с иностранными. Агент Джикии Вадим Шпинев недавно сказал: «Сомневаюсь, что Георгий продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей».

Виктор Мозес

Амплуа: полузащитник
Возраст: 33 года
Последний клуб: «Спартак»

Будущее: В поисках нового клуба. Завершать карьеру не планирует.

Максим Глушенков, Сантьяго Хименес и&nbsp;Андрей Лунев. Трансферы РПЛ: «Краснодар» подписал Козлова, а «Спартак» хочет взять форварда

Леон Классен

Амплуа: защитник
Возраст: 24 года
Последний клуб: «Спартак»

Будущее: «Спартак» собирался отправить Классена в аренду, но в итоге расторг с ним контракт за год до его конца. Может вернуться на родину — в Германию.

Мохамед Конате

Амплуа: нападающий
Возраст: 26 лет
Последний клуб: «Ахмат»

Футболист Мохамед Конате
Мохамед Конате.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Будущее: Весной «Чемпионат» сообщал, что Конате — в шорт-листе «Локомотива» на замену Дзюбе. Позже его агент Дмитрий Селюк в интервью «РБ Спорт» сказал, что африканец вряд ли останется в РПЛ: «В данном случае Мохамед рассматривает достаточно крупные предложения. Может быть, он два-три года где-то поиграет, заработает и с понижением вернется».

Андрей Семенов

Амплуа: защитник
Возраст: 35 лет
Последний клуб: «Ахмат»

Будущее: Основной вариант — «Пари НН»: в июне «РБ Спорт» писал, что Семенов может стать частью перестройки волжской команды.

Мачей Рыбус

Амплуа: защитник
Возраст: 34 года
Последний клуб: «Рубин»

Будущее: «Мы ведем переговоры, конкретику, где и с кем, назвать не могу. Мы рассматриваем все интересное, что есть», — сказал 1 июля «СЭ» агент поляка Роман Орещук.

Антон Миранчук
Антон Шунин
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Квинси Промес
Маринато Гильерме
Рифат Жемалетдинов
РПЛ
2
Обсудить
Читайте также
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Виллиан Жозе объяснил, почему перешел в «Спартак»
«Спартак» подписал форварда «Бетиса» Виллиана Жозе
«Акрон» сообщил об уходе Анджелковича
Шунин покинул «Динамо». Впереди новая команда РПЛ или завершение карьеры
«Спартак» объявил об окончании контракта Промеса
Семак: «Еще есть одно вакантное место для иностранца»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Шунин покинул «Динамо». Впереди новая команда РПЛ или завершение карьеры