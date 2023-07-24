Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому

«Зенит» продаст Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Малком.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
РПЛ потеряла своего лучшего игрока.

Малком все-таки уезжает. И от этого немного грустно. Российский футбол теряет своего лучшего игрока, мы снимаем постер с главной витрины РПЛ. Кто теперь на ней? Промес? Барриос? Вывеска в любом случае станет менее яркой.

Но в бразильца никто не бросит камень — расстаемся по-доброму, желаем удачи в дальнейшей карьере. Это получился практически идеальный трансфер.

Хотя скажи кто-то подобное в начале питерского этапа карьеры Малкома — засмеяли бы. Тогда только и разговоров было, что «Зенит» выкинул 40 миллионов евро в трубу. И дай бог, если когда-нибудь отобьет хотя бы половину.

Малком. «Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома

Дублер Месси? Кажется, кого-то развели на хорошие деньги под этим сладким соусом. Так многим казалось, когда бразилец все-таки выходил из лазарета и пытался что-то придумать на поле. Получалось натужно.

Четыре гола в РПЛ в дебютном сезоне, три — в следующем. Сейчас даже не верится, что форвард мог быть таким «скромным». Но Малком играл все лучше и лучше (бомбардирский показатель прошедшего сезона — 23 гола), да и за пределами поля вел себя образцово. Мы этого точно не скажем после отъезда Вендела, а вот новичок «Аль-Хиляля» был всегда улыбчив, контактен, а также максимально лоялен к «Зениту» и России. Не хандрил, не стонал — профессионально делал свое дело.

Заслужив отличной игрой дебют в сборной Бразилии нынешним летом. Уверен, что питерцам это было особенно приятно, как когда-то гордились динамовские руководители тем, что Данни стал игроком национальной команды Португалии именно в их клубе, еще до переезда в город на Неве.

Малком. Малком — самая дорогая продажа в истории РПЛ. Он побил рекорд Халка

Малком не только сам здорово играл, но параллельно еще и выступал в роли магнита для своих соотечественников. Наверняка многие из них ехали в «Зенит», имея рекомендации от экс-барселонца. А про Клаудиньо это известно доподлинно.

А когда пришло время уходить, то питерцы получили максимальную прибыль. 60 миллионов евро — даже Халка в Китай продавали дешевле. Можно не сомневаться, что это продажа на пике — 26-летнего нападающего вряд ли когда-то еще оценили бы в такую сумму.

Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, РПЛ прилично осиротела с отъездом Малкома. Но «Зенит» получил огромные деньги. И будем надеяться, что распорядится ими грамотно, а наш футбол получит еще какую-нибудь яркую звезду.

Уже интересно, кто сменит бразильца в команде Сергея Семака.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
11
69
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» продаст Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро
Халеп публично оскорбили за уменьшение груди. Болельщики устроили кампанию в защиту теннисистки
ВС РФ пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста
Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве
Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
В «Зените» подтвердили продажу Малкома «Аль-Хилялю» за рекордные для России 60 миллионов евро
Личка — о будущем Захаряна в «Динамо»: «Сегодня — одна команда, в другой день — другая»
РПЛ, таблица трансферов: «Лацио» может подписать Захаряна, Эракович перешел в «Зенит»
В «Фейноорде» допустили возможность трансфера Захаряна
«Динамо»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
«Спартак»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?