Смолов уверен: чтобы свергнуть «Зенит», надо менять РПЛ. Это миф

Нужно ли реформировать лигу?

Мнение

В воскресенье нападающий «Динамо» Федор Смолов впервые за долгое время дал длительное интервью СМИ в микст-зоне, в ходе которого его спросили о том, нужно ли менять формат РПЛ. Смолов ответил:

— Объективно «Зенит» по-футбольному сильнее всех. За золото сейчас в принципе тяжеловато бороться. Думаю, изменение формата имеет место, смысл в обсуждении есть. Получится, что не одна-две команды борются за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей, и четыре-шесть команд разыгрывают первое место. Мне кажется, в отсутствие еврокубков в этом есть смысл.

Перемены — это хорошо. Но немного странно и даже неожиданно, что о преобразовании РПЛ так развернуто отвечает футболист. Игроки часто не понимают формат соревнований, в которых принимают участие, и обычно в ответ на подобные вопросы переводят стрелки на тех людей, кто непосредственно занимается регламентом чемпионата, а здесь Смолов даже конкретизировал. Выходит, Федор осведомлен о чем-то, чего мы пока не знаем?

Говорят, клубы на собраниях обсуждают в том числе и реформу РПЛ, но для болельщиков подробности остаются тайной. Довольствуемся намеками. При этом возникает иллюзия того, что формула решила бы проблему гегемонии «Зенита». Если это вообще проблема.

Фото Reuters

В субботу в 11-й раз подряд бундеслигу выиграла «Бавария». Выросло уже целое поколение детей, которые никогда не видели другого чемпиона Германии. Даже нейтральные болельщики в основном поддерживали в этой борьбе дортмундскую «Боруссию», но она ее не выдержала. Давайте прямо: всех, кроме болельщиков «Баварии», конкретно достали ее постоянные победы. Но никто в Германии не заикается о том, что в бундеслиге пора вводить плей-офф или групповой этап.

Другой релевантный пример — Сербия. Там уж шесть лет подряд побеждает «Црвена Звезда», этот сезон она вообще прошла без поражений и оформила титул еще в апреле. И там как раз уже много лет действует та схема, на которую намекнул Смолов, — после 30 туров команды делятся на восьмерки и играют в один круг. Это что-то поменяло? Нет. За последние шесть лет «Звезда» четырежды выигрывала и чемпионат, и первый этап, а в два других сезона второй этап просто не проводился из-за ковида.

Я не утверждаю, что реформы навредят РПЛ. Возможно, они действительно увеличат число интересных матчей в лиге, помогут клубам больше заработать и привлечь на трибуны новую аудиторию. Но нельзя проводить изменения лишь для усложнения жизни «Зениту» — глобальная задача спорта не в том, чтобы делать других слабее, а в том, чтобы самим становиться сильнее. Разве не так?

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