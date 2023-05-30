Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Смолов уверен: чтобы свергнуть «Зенит», надо менять РПЛ. Это миф

Гоша Чернов
Корреспондент
Федор Смолов и футболисты «Зенита».
Федор Смолов — о реформе РПЛ.
Telegram Дзен
Нужно ли реформировать лигу?

Мнение

В воскресенье нападающий «Динамо» Федор Смолов впервые за долгое время дал длительное интервью СМИ в микст-зоне, в ходе которого его спросили о том, нужно ли менять формат РПЛ. Смолов ответил:

— Объективно «Зенит» по-футбольному сильнее всех. За золото сейчас в принципе тяжеловато бороться. Думаю, изменение формата имеет место, смысл в обсуждении есть. Получится, что не одна-две команды борются за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей, и четыре-шесть команд разыгрывают первое место. Мне кажется, в отсутствие еврокубков в этом есть смысл.

Федор Смолов. «Последние месяцы «Динамо» катилось по наклонной». Смолов — о провальном отрезке, интересе из Турции и будущем в сборной

Перемены — это хорошо. Но немного странно и даже неожиданно, что о преобразовании РПЛ так развернуто отвечает футболист. Игроки часто не понимают формат соревнований, в которых принимают участие, и обычно в ответ на подобные вопросы переводят стрелки на тех людей, кто непосредственно занимается регламентом чемпионата, а здесь Смолов даже конкретизировал. Выходит, Федор осведомлен о чем-то, чего мы пока не знаем?

Говорят, клубы на собраниях обсуждают в том числе и реформу РПЛ, но для болельщиков подробности остаются тайной. Довольствуемся намеками. При этом возникает иллюзия того, что формула решила бы проблему гегемонии «Зенита». Если это вообще проблема.

Футболисты «Баварии» на церемонии награждения
Фото Reuters

В субботу в 11-й раз подряд бундеслигу выиграла «Бавария». Выросло уже целое поколение детей, которые никогда не видели другого чемпиона Германии. Даже нейтральные болельщики в основном поддерживали в этой борьбе дортмундскую «Боруссию», но она ее не выдержала. Давайте прямо: всех, кроме болельщиков «Баварии», конкретно достали ее постоянные победы. Но никто в Германии не заикается о том, что в бундеслиге пора вводить плей-офф или групповой этап.

Сергей Семак с&nbsp;командой празднуют победу в&nbsp;чемпионате России. Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду

Другой релевантный пример — Сербия. Там уж шесть лет подряд побеждает «Црвена Звезда», этот сезон она вообще прошла без поражений и оформила титул еще в апреле. И там как раз уже много лет действует та схема, на которую намекнул Смолов, — после 30 туров команды делятся на восьмерки и играют в один круг. Это что-то поменяло? Нет. За последние шесть лет «Звезда» четырежды выигрывала и чемпионат, и первый этап, а в два других сезона второй этап просто не проводился из-за ковида.

Я не утверждаю, что реформы навредят РПЛ. Возможно, они действительно увеличат число интересных матчей в лиге, помогут клубам больше заработать и привлечь на трибуны новую аудиторию. Но нельзя проводить изменения лишь для усложнения жизни «Зениту» — глобальная задача спорта не в том, чтобы делать других слабее, а в том, чтобы самим становиться сильнее. Разве не так?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Зенит
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Радимов считает, что «Ростов» провел успешный сезон
Защитник «Пари НН» Александров: «Не удивлен, что Юран ни разу не проигрывал «Спартаку». Он умеет мотивировать»
Защитник «Пари НН» Александров остался недоволен ничьей со «Спартаком»: «Хотелось побеждать»
Нападающий «Пари НН» Кротов: «Хотим остаться в РПЛ без стыковых матчей
Радимов: «Нас ждет отличная концовка в последнем туре РПЛ. Даже без еврокубков здесь будет, на что посмотреть»
Канчельскис: «Если у Сперцяна есть предложение из Европы, то почему бы и не согласиться?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова