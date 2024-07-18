РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи

Состав участников РПЛ

Участие в чемпионате примут 16 команд. По итогам прошлого сезона в первую лигу выбыли «Сочи» (занял 16-е место), «Балтика» (заняла 15-е место) и «Урал» (занял 14-е место и вылетел по итогам стыковых матчей).

Из первой лиги в премьер-лигу вышли «Химки», «Динамо» Махачкала и «Акрон» (вышел в РПЛ впервые в истории по итогам стыковых матчей).

«Акрон»

«Ахмат»

«Динамо» (Махачкала)

«Динамо» (Москва)

«Зенит»

«Краснодар»

«Крылья Советов»

«Локомотив»

«Оренбург»

«Пари НН»

«Ростов»

«Рубин»

«Спартак»

«Факел»

«Химки»

ЦСКА

Города и стадионы чемпионата России

Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Казань, Краснодар, Махачкала, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тольятти, Химки. «Акрон» представляет Тольятти, свои матчи в первой лиге проводил в Жигулевске, а в РПЛ будет играть вместе с «Крыльями Советов» на арене чемпионата мира-2018 в Самаре.

«Факел», Воронеж

«Ахмат Арена», Грозный

«Ак Барс Арена», Казань

«Краснодар», Краснодар

«Анжи Арена», Махачкала

«Нижний Новгород», Нижний Новгород

«Газовик», Оренбург

«Ростов Арена», Ростов-на-Дону

«Солидарность Самара Арена», Самара

«Газпром Арена», Санкт-Петербург

«ВТБ Арена», Москва

«ВЭБ Арена», Москва

«Лукойл Арена», Москва

«РЖД Арена», Москва

«Арена Химки», Химки

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Расписание матчей РПЛ

Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля. Согласно представленному расписанию, первая часть турнира завершится в период с 6 по 9 декабря.

Зимняя пауза в чемпионате России-2024/25 продлится до 28 февраля. Заключительный тур состоится 24 мая 2025 года.

Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2024/25

20 июля, суббота

15.00. «Локомотив» — «Акрон»

17.30. «Крылья Советов» — «Зенит»

20.00. «Ростов» — ЦСКА

20.00. «Динамо» — «Факел»

21 июля, воскресенье

17.30. «Оренбург» — «Спартак»

20.00. «Ахмат» — «Краснодар»

20.00. «Химки» — «Динамо» Махачкала

22 июля, понедельник

20.00. «Пари НН» — «Рубин»

Полностью расписание РПЛ сезона-2024/25 доступно на нашем сайте.

Клубы РПЛ в Кубке России

16 клубов распределили по четырем группам, они сыграют в два круга. Каждая команда проведет по шесть матчей: три — дома, три — в гостях.

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в четвертьфинал плей-офф Пути РПЛ (верхняя сетка), третьи клубы групп отправятся в четвертьфинал Пути регионов (нижняя сетка), четвертые клубы группы закончат участие в турнире.

Группа A: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала

Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки»

Группа C: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН»

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Туры группового этапа пути РПЛ пройдут с 30 июля по 24 октября:

1 тур: 30 июля — 1 августа

2 тур: 13 — 15 августа

3 тур: 27 — 29 августа

4 тур: 17 — 19 сентября

5 тур: 1 — 3 октября

6 тур: 22 — 24 октября

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы групп РПЛ доступны на нашем сайте.

Турнирная таблица РПЛ

Чемпионом России становится та команда, которая наберет наибольшее количество очков. Участники получают по три очка за победу, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.

При равенстве очков у двух и более команд положение в таблице определяется по следующим критериям поочередно:

по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей)

по наибольшему числу побед во всех матчах

по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах

по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах

Если команды оказываются равны по данным критериям, применяется одно из следующих правил:

во время сезона — команды располагаются по таблице предыдущего сезона

по окончании сезона — команды проводят дополнительный матч или турнир

Фавориты чемпионата России

По мнению букмекеров, перед стартом турнира явным фаворитом чемпионата России считается действующий обладатель титула — «Зенит». На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.35, а на то, что сине-бело-голубые не выиграют золото РПЛ, — 3.30.

Командой, которая является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, называют ЦСКА. На чемпионство армейцев можно поставить с коэффициентом 7.00. Шансы «Спартака» оцениваются на 9.00.

Успех «Локомотива» котируется как 15.00, «Краснодара» и «Динамо» — 22.00, «Ростова» — 50.00. Шансы остальных команд РПЛ оцениваются от 100.00.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не считает «Зенит» основным фаворитом этого чемпионата.

«У «Зенита» будут конкуренты в борьбе за трофей в этом сезоне. Те же «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, который сейчас великолепно выглядит. Большой набор новых футболистов не обязательно принесет «Зениту» результат. Они должны понимать, что от них хотят, и проникнуться идеей главного времени. Я бы не назвал «Зенит» фаворитом в чемпионской борьбе.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что надо сделать «Динамо», чтобы навязать конкуренцию «Зениту»? «Динамо» — самый пассивный игрок на трансферном рынке. Я уже много раз говорил, что клубу надо укреплять все линии. В команде слабые крайние защитники, нужна еще пара рослых игроков в полузащиту. Ясно, что одного Тюкавина мало, нужны еще два хороших забивных форварда", — приводит Metaratings слова Колоскова.

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин оценил уровень конкуренции в РПЛ.

«Пока рано что-то говорить. Пока мы не увидим команды в деле. В прошлом сезоне мы тоже видели, что «Зенит» вроде бы усилился, но при этом он не был на голову сильнее всех. Поэтому я бы не рискнул так однозначно говорить о первенстве питерцев», — цитирует «Евро-Футбол» Балахнина.

Где смотреть трансляции матчей РПЛ

Трансляцию игр чемпионата России показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ». Бесплатно часть матчей каждого тура транслируется на федеральном канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Все матчи чемпионата в прямом эфире (кроме случаев, когда игры совпадают по времени) показывает премиальный канал «Матч Премьер». Для его просмотра необходимо подключить платную подписку или активировать соответствующий пакет у провайдера цифрового ТВ.

Также прямые трансляции отдельных матчей могут проходить на других каналах холдинга — «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3», а также «Матч! Страна», «Матч! Арена», «Матч! Игра» и даже «Матч! Боец» (например, в последнем туре, когда игры начинаются в одно время).

Также игры из прямого эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке (в окне ретрансляции федеральных каналов).

Следить за ключевыми событиями игр РПЛ можно в матч-центре на нашем сайте. Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции игр чемпионата России в разделе Live.