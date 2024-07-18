Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Артур и Дэвид Мозес Кобнан в матче «Зенита» и «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Ответы на главные вопросы о сезоне РПЛ.

Состав участников РПЛ

Участие в чемпионате примут 16 команд. По итогам прошлого сезона в первую лигу выбыли «Сочи» (занял 16-е место), «Балтика» (заняла 15-е место) и «Урал» (занял 14-е место и вылетел по итогам стыковых матчей).

Из первой лиги в премьер-лигу вышли «Химки», «Динамо» Махачкала и «Акрон» (вышел в РПЛ впервые в истории по итогам стыковых матчей).

  • «Акрон»

  • «Ахмат»

  • «Динамо» (Махачкала)

  • «Динамо» (Москва)

  • «Зенит»

  • «Краснодар»

  • «Крылья Советов»

  • «Локомотив»

  • «Оренбург»

  • «Пари НН»

  • «Ростов»

  • «Рубин»

  • «Спартак»

  • «Факел»

  • «Химки»

  • ЦСКА

Города и стадионы чемпионата России

Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Казань, Краснодар, Махачкала, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тольятти, Химки. «Акрон» представляет Тольятти, свои матчи в первой лиге проводил в Жигулевске, а в РПЛ будет играть вместе с «Крыльями Советов» на арене чемпионата мира-2018 в Самаре.

  • «Факел», Воронеж

  • «Ахмат Арена», Грозный

  • «Ак Барс Арена», Казань

  • «Краснодар», Краснодар

  • «Анжи Арена», Махачкала

  • «Нижний Новгород», Нижний Новгород

  • «Газовик», Оренбург

  • «Ростов Арена», Ростов-на-Дону

  • «Солидарность Самара Арена», Самара

  • «Газпром Арена», Санкт-Петербург

  • «ВТБ Арена», Москва

  • «ВЭБ Арена», Москва

  • «Лукойл Арена», Москва

  • «РЖД Арена», Москва

  • «Арена Химки», Химки

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Расписание матчей РПЛ

Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля. Согласно представленному расписанию, первая часть турнира завершится в период с 6 по 9 декабря.

Зимняя пауза в чемпионате России-2024/25 продлится до 28 февраля. Заключительный тур состоится 24 мая 2025 года.

Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2024/25

20 июля, суббота

15.00. «Локомотив» — «Акрон»

17.30. «Крылья Советов» — «Зенит»

20.00. «Ростов» — ЦСКА

20.00. «Динамо» — «Факел»

21 июля, воскресенье

17.30. «Оренбург» — «Спартак»

20.00. «Ахмат» — «Краснодар»

20.00. «Химки» — «Динамо» Махачкала

22 июля, понедельник

20.00. «Пари НН» — «Рубин»

Полностью расписание РПЛ сезона-2024/25 доступно на нашем сайте.

Эсекиэль Барко, Клаудиньо и&nbsp;Иван Илич. Трансферы РПЛ: в «Спартак» едет аргентинец, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо может уехать

Клубы РПЛ в Кубке России

16 клубов распределили по четырем группам, они сыграют в два круга. Каждая команда проведет по шесть матчей: три — дома, три — в гостях.

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в четвертьфинал плей-офф Пути РПЛ (верхняя сетка), третьи клубы групп отправятся в четвертьфинал Пути регионов (нижняя сетка), четвертые клубы группы закончат участие в турнире.

  • Группа A: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала
  • Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки»
  • Группа C: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН»
  • Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон»
    Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Туры группового этапа пути РПЛ пройдут с 30 июля по 24 октября:

  • 1 тур: 30 июля — 1 августа

  • 2 тур: 13 — 15 августа

  • 3 тур: 27 — 29 августа

  • 4 тур: 17 — 19 сентября

  • 5 тур: 1 — 3 октября

  • 6 тур: 22 — 24 октября

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы групп РПЛ доступны на нашем сайте.

Виктор Давила (сборная Чили). ЦСКА начнет новый сезон РПЛ на «Ростов Арене» и без Давилы. Жена не пускает чилийца в Россию

Турнирная таблица РПЛ

Чемпионом России становится та команда, которая наберет наибольшее количество очков. Участники получают по три очка за победу, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.

При равенстве очков у двух и более команд положение в таблице определяется по следующим критериям поочередно:

  • по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей)

  • по наибольшему числу побед во всех матчах

  • по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах

  • по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах

Если команды оказываются равны по данным критериям, применяется одно из следующих правил:

  • во время сезона — команды располагаются по таблице предыдущего сезона

  • по окончании сезона — команды проводят дополнительный матч или турнир

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;&nbsp;&mdash; фавориты нового сезона РПЛ. «Зенит» — 2024/25: кто остановит сверхмотивированного гегемона?

Фавориты чемпионата России

По мнению букмекеров, перед стартом турнира явным фаворитом чемпионата России считается действующий обладатель титула — «Зенит». На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.35, а на то, что сине-бело-голубые не выиграют золото РПЛ, — 3.30.

Командой, которая является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, называют ЦСКА. На чемпионство армейцев можно поставить с коэффициентом 7.00. Шансы «Спартака» оцениваются на 9.00.

Успех «Локомотива» котируется как 15.00, «Краснодара» и «Динамо» — 22.00, «Ростова» — 50.00. Шансы остальных команд РПЛ оцениваются от 100.00.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не считает «Зенит» основным фаворитом этого чемпионата.

«У «Зенита» будут конкуренты в борьбе за трофей в этом сезоне. Те же «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, который сейчас великолепно выглядит. Большой набор новых футболистов не обязательно принесет «Зениту» результат. Они должны понимать, что от них хотят, и проникнуться идеей главного времени. Я бы не назвал «Зенит» фаворитом в чемпионской борьбе.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что надо сделать «Динамо», чтобы навязать конкуренцию «Зениту»? «Динамо» — самый пассивный игрок на трансферном рынке. Я уже много раз говорил, что клубу надо укреплять все линии. В команде слабые крайние защитники, нужна еще пара рослых игроков в полузащиту. Ясно, что одного Тюкавина мало, нужны еще два хороших забивных форварда", — приводит Metaratings слова Колоскова.

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин оценил уровень конкуренции в РПЛ.

«Пока рано что-то говорить. Пока мы не увидим команды в деле. В прошлом сезоне мы тоже видели, что «Зенит» вроде бы усилился, но при этом он не был на голову сильнее всех. Поэтому я бы не рискнул так однозначно говорить о первенстве питерцев», — цитирует «Евро-Футбол» Балахнина.

ФК &laquo;Зенит&raquo;. Седьмой подряд титул «Зенита» или чудо-дебют Станковича в «Спартаке»? Кто станет чемпионом России в сезоне-2024/25

Где смотреть трансляции матчей РПЛ

Трансляцию игр чемпионата России показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ». Бесплатно часть матчей каждого тура транслируется на федеральном канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Все матчи чемпионата в прямом эфире (кроме случаев, когда игры совпадают по времени) показывает премиальный канал «Матч Премьер». Для его просмотра необходимо подключить платную подписку или активировать соответствующий пакет у провайдера цифрового ТВ.

Также прямые трансляции отдельных матчей могут проходить на других каналах холдинга — «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3», а также «Матч! Страна», «Матч! Арена», «Матч! Игра» и даже «Матч! Боец» (например, в последнем туре, когда игры начинаются в одно время).

Также игры из прямого эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке (в окне ретрансляции федеральных каналов).

Следить за ключевыми событиями игр РПЛ можно в матч-центре на нашем сайте. Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции игр чемпионата России в разделе Live.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Карасев — лучший судья прошлого сезона! В России у «нашего Коллины» пока нет конкурентов