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Судейство

Сегодня, 19:15

РПЛ соберет внеочередное собрание клубов. Вероятная причина — заявление Федорищева о коррупции в судействе

РПЛ соберет внеочередное собрание после заявления губернатора Федорищева
Роман Кольцов
Корреспондент
Никита Симонян, Александр Дюков, Максим Митрофанов на заседании Исполкома РФС. 20 декабря 2023 года. Москва
Заседание Исполкома РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Некоторые команды уже получили приглашение.

В четверг, 28 ноября, РПЛ проведет внеочередное общее собрание клубов. При этом его повестка не указана, сообщает matchtv.ru.

Как отреагировали представители команд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» заявил, что на собрании могут обсудить ситуацию с коррупцией в судействе.

«Получили приглашение на электронную почту. Конечно, будем участвовать. Повестки пока нет. Вероятно, будет обсуждаться вчерашняя ситуация... Не знаю, как это будет конкретно звучать. Но, вероятно, то, что всеми обсуждается, будет обсуждаться и там».

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» сказал, что клуб отправит делегата на собрание.

Вячеслав Федорищев высказался на&nbsp;тему взяток судьям. Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?

«Я нахожусь в отпуске. Будет ли кто-то на собрании РПЛ от «Оренбурга»? Безусловно, будем присутствовать».

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов рассказал «СЭ», что клубу пока ничего не сообщили.

«Нам на данный момент ничего не известно об этом. Мы готовимся к сегодняшнему кубковому матчу против «Сочи». Если собрание клубов РПЛ состоится, обязательно в нем примем участие».

Заявление Федорищева

Во вторник, 26 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов [должен заплатить] губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба», — подчеркнул Федорищев.

Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Президент РПЛ Александр Алаев
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что сказал Алаев

Президент РПЛ Александр Алаев в тот же день отметил, что высказывания Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Он добавил, что лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд предложений для повышения его эффективности и прозрачности.

«Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола», — цитирует Алаева пресс-служба РПЛ.

И, судя по всему, на внеочередном собрании клубов будет обсуждать именно ситуацию с коррупцией в судействе.

Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Федорищев

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