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Сегодня, 08:15

«Зенит» победит «Акрон», а «Спартак» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Сафонов и Малежик сделали прогнозы на матчи 12-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
11 мая 2024 года. 28-й тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают футбольный агент Алексей Сафонов и музыкант Вячеслав Малежик.

«Акрон» — «Зенит»

Алексей Сафонов — 1:3. «Зенит» явный фаворит этой встречи. «Акрон» крепкая команда, но пока не хватает мастерства.

Вячеслав Малежик — 1:2. Дзюба сыграет против «Зенита», ему есть что доказывать. Но действующий чемпион должен забирать три очка.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

«Ахмат» — «Факел»

Алексей Сафонов — 1:0. Матч за шесть очков. Будет аккуратный футбол, а «Ахмат» одержит первую победу в РПЛ.

Вячеслав Малежик — 1:0. Мой друг, Сергей Ташуев, тренировал и «Факел», и «Ахмат». Для него это очень важный матч.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 20:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

«Пари НН» — «Ростов»

Алексей Сафонов — 2:1. Может быть, смена тренера в «Пари НН» эмоционально поможет команде, и она победит.

Вячеслав Малежик — 1:1. Гончаренко и Карпин интересные и крепкие тренеры нашего чемпионата, жду ничью.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ростов

«Химки» — «Локомотив»

Алексей Сафонов — 1:3. «Локомотив» отлично играет в этом сезоне, жду его победы в Химках.

Вячеслав Малежик — 1:2. «Локомотив» — быстрая, молодая и результативная команда. На нее приятно смотреть.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив

«Спартак» — «Краснодар»

Алексей Сафонов — 2:1. Думаю, что в этом матче «Краснодар» потерпит первое поражение в РПЛ в этом сезоне.

Вячеслав Малежик — 2:2. Хочется увидеть яркий футбол в главном матче тура, с обилием голов.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

«Динамо» Мх — ЦСКА

Алексей Сафонов — 1:1. «Динамо» Махачкала приучило нас, что борется до конца и не уступает в борьбе.

Вячеслав Малежик — 1:1. ЦСКА выше классом, но «Динамо» Махачкала играет дома, где хорошо себя проявляет.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
ЦСКА

«Оренбург» — «Крылья Советов»

Алексей Сафонов — 1:2. Поставлю на победу Самары. Все разговоры о смене тренера сошли на нет.

Вячеслав Малежик — 1:1. Фактор нового тренера и домашнего стадиона сыграет свою роль в результате этого матча.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

«Рубин» — «Динамо»

Алексей Сафонов — 1:2. Не знаю, кто будет забивать у «Рубина» в отстутствие Даку. Поставлю на победу «Динамо».

Вячеслав Малежик — 1:2. Как давний болельщик «Динамо» поставлю на победу родной команды с победным голом в конце второго тайма.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Рубин
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов

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