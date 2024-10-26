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«Зенит» победит «Локомотив», а «Спартак» проиграет «Пари НН». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Рыков и Лоза сделали прогнозы на матчи 13-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Сергей Пиняев (справа) и Вендел в матче «Локомотив» — «Зенит» (1:2) 9 апреля 2023 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник «Динамо» и заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков и музыкант Юрий Лоза.

«Динамо» Мх — «Акрон»

Владимир Рыков — 1:0. Махачкалинцы играют дома с прямым конкурентом. Футболисты «Динамо» вгрызутся в соперников и вырвут победу.

Юрий Лоза — 1:1. Команды находятся рядом в турнирной таблице. Будет аккуратный футбол, который завершится результативной ничьей.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Акрон

ЦСКА — «Факел»

Владимир Рыков — 2:0. Качество игроков ЦСКА выше, чем у «Факела». Если не будет удалений, то армейцы должны спокойно забрать дома три очка.

Юрий Лоза — 2:0. У ЦСКА хороший состав. Он набрал победный ход и нащупал свою игру, как в атаке, так и обороне.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

«Ростов» — «Ахмат»

Владимир Рыков — 1:1. «Ростов» давно не забивал, а «Ахмату» хочется подняться в таблице. Думаю, что будет боевая ничья.

Юрий Лоза — 2:1. Обеим командам нужно побеждать. У «Ростова» уже пять матчей без побед, а у «Ахмата» их вообще нет. Думаю, что ростовчане за счет мастерства и домашнего поля возьмут три очка.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

«Оренбург» — «Рубин»

Владимир Рыков — 1:1. «Оренбург» поменял тренера. Рахимову после 0:4 от «Динамо» в РПЛ нужны очки. Ничья — оптимальный результат.

Юрий Лоза — 1:1. Обе команды находятся в не самом лучшем состоянии. Долго не побеждали, оренбуржцы сменили тренера. Жду ничейного матча.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

«Пари НН» — «Спартак»

Владимир Рыков — 3:2. «Пари НН» находится на подъеме, играет более открыто. Придет много болельщиков, надеюсь увидеть результативный футбол.

Юрий Лоза — 1:2. «Спартак» должен прийти в себя после разгромного поражения дома от «Краснодара». Москвичи обязаны взять три очка.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

«Химки» — «Динамо»

Владимир Рыков — 1:3. «Динамо» просто сильнее «Химок».

Юрий Лоза — 0:2. Если «Динамо» претендует на самые высокие места в РПЛ, то обязано обыгрывать «Химки».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

«Зенит» — «Локомотив»

Владимир Рыков — 2:2. Хочется увидеть много голов и красивый футбол.

Юрий Лоза — 2:1. «Зенит» очевидно сильнее «Локомотива». Будет интересная битва, но хозяева одержат победу.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Владимир Рыков — 1:2. «Краснодар» с Кордобой и без него — это две разные команды, этот фактор и сыграет в пользу гостей.

Юрий Лоза — 0:1. «Краснодар» — лидер нашего чемпионата и не может терять очки в таком матче.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Владимир Рыков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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