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«Спартак» не победит ЦСКА, а «Динамо» сыграет вничью с «Ростовом». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Плотников и Гребенщиков сделали прогнозы на матчи 14-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Футболисты Срджан Бабич и Иван Обляков (№10) в матче РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:0). 25 апреля 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший вратарь «Динамо» и ЦСКА Евгений Плотников и певец Михаил Гребенщиков.

«Динамо» — «Ростов»

Евгений Плотников — 2:2. У команд не все хорошо в обороне, они очень часто пропускают. Жду результативную ничью.

Михаил Гребенщиков — 2:1. «Динамо» играет в веселый футбол, много забивает и много пропускает. Жду голы и победу «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

«Зенит» — «Динамо» Мх

Евгений Плотников — 3:0. «Зенит» всегда набирает очки с командами из второй половины таблицы. Не вижу предпосылок, чтобы действующий чемпион потерял очки.

Михаил Гребенщиков — 4:0. «Зенит» — фаворит этой встречи, как и всей лиги. Думаю, что он спокойно обыграет «Динамо» у себя дома.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

«Локомотив» — «Рубин»

Евгений Плотников — 3:1. «Локомотив» набрал отличный ход в чемпионате, в прошлом туре не уступил «Зениту». Думаю, что он обыграет «Рубин» у себя дома.

Михаил Гребенщиков — 3:1. Жду много голов от «Локомотива», у него отличная атака.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

ЦСКА — «Спартак»

Евгений Плотников — 1:1. Нас ждет очень интересная встреча, как и любое дерби. Думаю, что оно закончится ничьей.

Михаил Гребенщиков — 2:1. Главное дерби России. Если судить по игре и по составу, кажется, что ЦСКА победит «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Акрон» — «Крылья Советов»

Евгений Плотников — 1:2. Дерби Самарской области. «Крылья» не очень хорошо идут, надо прерывать неудачную серию.

Михаил Гребенщиков — 1:1. «Акрон» интересная команда, с хорошими игроками. Думаю, он сыграет вничью с «Крыльями».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Крылья Советов

«Ахмат» — «Пари НН»

Евгений Плотников — 1:0. «Ахмат» в прошлом туре одержал первую победу в этом чемпионате, дальше должно быть легче.

Михаил Гребенщиков — 1:3. У «Пари НН» сменился тренер, а побед в РПЛ при Гончаренко пока не было. Думаю, что нижегородцы выиграют в Грозном.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 15:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари Нижний Новгород

«Факел» — «Химки»

Евгений Плотников — 2:1. «Факел» часто набирает очки, всегда борется до конца. Думаю, что у себя дома завоюет три очень важных очка.

Михаил Гребенщиков — 2:1. Как болельщик «Факела» буду переживать за команду и верить, что она одержит победу в важнейшем матче.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Химки

«Краснодар» — «Оренбург»

Евгений Плотников — 3:0. «Краснодар» отлично идет в чемпионате. Ноль поражений в РПЛ, десять побед подряд в лиге. Поэтому жду уверенного выигрыша у «Оренбурга».

Михаил Гребенщиков — 2:0. Не думаю, что первая команда нашего чемпионата потеряет очки во встрече с последней.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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