Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» обыграет «Акрон», а «Зенит» разгромит «Ахмат». Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Гришин и Кожевников сделали прогнозы на матчи 15-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Футболисты «Спартака» Маркиньос и Шамар Николсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист ЦСКА Александр Гришин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

«Локомотив» — «Факел»

Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, плюс он играет дома.

Александр Кожевников — 3:1. «Локомотив» показывает отличный футбол, особенно в атаке.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

«Динамо» Мх — «Оренбург»

Александр Гришин — 1:0. Очень важный матч, команды борются за выживание. «Оренбург» хоть и поменял тренера, но пока не нашел свою игру.

Александр Кожевников — 0:0. Очень важный матч за выживание. Поражение будет болезненным для всех.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Оренбург

«Ростов» — «Химки»

Александр Гришин — 1:0. У «Ростова» неудачная серия, которую нужно прекращать. Первый круг хочется завершить на позитивной ноте, он сделает для этого все возможное.

Александр Кожевников — 2:0. Думаю, что в матче с «Химками» ростовчане прервут серию неудач в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

«Динамо» — «Пари НН»

Александр Гришин — 2:0. «Динамо» хорошо играет в атаке, много забивает. А вот «Пари НН» будет действовать от обороны.

Александр Кожевников — 3:2. Жду много голов в этой встрече и итоговой победы «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари НН

«Крылья Советов» — ЦСКА

Александр Гришин — 1:1. Будет тяжелый матч. «Крыльям» нужно вылезать из подвала таблицы, а ЦСКА не очень хорошо провел четыре последние игры.

Александр Кожевников — 0:1. У «Крыльев» сейчас очень серьезные проблемы, хотя и у ЦСКА они тоже есть. Думаю, армейцы забьют один гол.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

«Спартак» — «Акрон»

Александр Гришин — 2:0. Дзюба не сможет забить своей бывшей команде.

Александр Кожевников — 2:0. После победы в дерби «Спартак» должен продолжить свою серию побед в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

«Ахмат» — «Зенит»

Александр Гришин — 0:2. У футболистов «Зенита» выше уровень мастерства. А «Ахмат» испытывает проблемы с игрой.

Александр Кожевников — 0:3. «Зенит» выступает фаворитом в любой встрече чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

«Рубин» — «Краснодар»

Александр Гришин — 1:1. «Краснодару» будет тяжело в Казани. Думаю, что лидер потеряет очки в этой игре.

Александр Кожевников — 0:3. У «Краснодара» прекрасная серия из побед в РПЛ. Думаю, что он продлит ее в Казани.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 19:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Краснодар

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Александр Кожевников

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Кулеба рассказал о найденном у Байдена документе о поражении Украины
Дрон Y-89: неуловимый для РЭБ противника разведчик
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Кондратов станет новым гендиректором «Крыльев Советов»
Медведев: «Краснодар» набрал ход, но «Зенит» будет биться за победу изо всех сил»
Медведев: «К вопросу о переходе Кузяева можно будет вернуться летом»
Источник: Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо»
Забьет ли Дзюба в Тушине «Спартаку»? Выиграет ли «Краснодар» в 12-й раз подряд? Рабинер — о 15-м туре РПЛ
Горшков — о натурализации Сантоса: «Это не радует не только меня, но и многих болельщиков»
Сегодня
Вчера
Неделя