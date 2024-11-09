«Спартак» обыграет «Акрон», а «Зенит» разгромит «Ахмат». Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Сегодня, 00:00
Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, плюс он играет дома.
Александр Кожевников — 3:1. «Локомотив» показывает отличный футбол, особенно в атаке.
Александр Гришин — 1:0. Очень важный матч, команды борются за выживание. «Оренбург» хоть и поменял тренера, но пока не нашел свою игру.
Александр Кожевников — 0:0. Очень важный матч за выживание. Поражение будет болезненным для всех.
Александр Гришин — 1:0. У «Ростова» неудачная серия, которую нужно прекращать. Первый круг хочется завершить на позитивной ноте, он сделает для этого все возможное.
Александр Кожевников — 2:0. Думаю, что в матче с «Химками» ростовчане прервут серию неудач в РПЛ.
Александр Гришин — 2:0. «Динамо» хорошо играет в атаке, много забивает. А вот «Пари НН» будет действовать от обороны.
Александр Кожевников — 3:2. Жду много голов в этой встрече и итоговой победы «Динамо».
Александр Гришин — 1:1. Будет тяжелый матч. «Крыльям» нужно вылезать из подвала таблицы, а ЦСКА не очень хорошо провел четыре последние игры.
Александр Кожевников — 0:1. У «Крыльев» сейчас очень серьезные проблемы, хотя и у ЦСКА они тоже есть. Думаю, армейцы забьют один гол.
Александр Гришин — 2:0. Дзюба не сможет забить своей бывшей команде.
Александр Кожевников — 2:0. После победы в дерби «Спартак» должен продолжить свою серию побед в РПЛ.
Александр Гришин — 0:2. У футболистов «Зенита» выше уровень мастерства. А «Ахмат» испытывает проблемы с игрой.
Александр Кожевников — 0:3. «Зенит» выступает фаворитом в любой встрече чемпионата.
Александр Гришин — 1:1. «Краснодару» будет тяжело в Казани. Думаю, что лидер потеряет очки в этой игре.
Александр Кожевников — 0:3. У «Краснодара» прекрасная серия из побед в РПЛ. Думаю, что он продлит ее в Казани.