«Спартак» обыграет «Акрон», а «Зенит» разгромит «Ахмат». Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Гришин и Кожевников сделали прогнозы на матчи 15-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист ЦСКА Александр Гришин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

«Локомотив» — «Факел»

Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, плюс он играет дома.

Александр Кожевников — 3:1. «Локомотив» показывает отличный футбол, особенно в атаке.

«Динамо» Мх — «Оренбург»

Александр Гришин — 1:0. Очень важный матч, команды борются за выживание. «Оренбург» хоть и поменял тренера, но пока не нашел свою игру.

Александр Кожевников — 0:0. Очень важный матч за выживание. Поражение будет болезненным для всех.

«Ростов» — «Химки»

Александр Гришин — 1:0. У «Ростова» неудачная серия, которую нужно прекращать. Первый круг хочется завершить на позитивной ноте, он сделает для этого все возможное.

Александр Кожевников — 2:0. Думаю, что в матче с «Химками» ростовчане прервут серию неудач в РПЛ.

«Динамо» — «Пари НН»

Александр Гришин — 2:0. «Динамо» хорошо играет в атаке, много забивает. А вот «Пари НН» будет действовать от обороны.

Александр Кожевников — 3:2. Жду много голов в этой встрече и итоговой победы «Динамо».

«Крылья Советов» — ЦСКА

Александр Гришин — 1:1. Будет тяжелый матч. «Крыльям» нужно вылезать из подвала таблицы, а ЦСКА не очень хорошо провел четыре последние игры.

Александр Кожевников — 0:1. У «Крыльев» сейчас очень серьезные проблемы, хотя и у ЦСКА они тоже есть. Думаю, армейцы забьют один гол.

«Спартак» — «Акрон»

Александр Гришин — 2:0. Дзюба не сможет забить своей бывшей команде.

Александр Кожевников — 2:0. После победы в дерби «Спартак» должен продолжить свою серию побед в РПЛ.

«Ахмат» — «Зенит»

Александр Гришин — 0:2. У футболистов «Зенита» выше уровень мастерства. А «Ахмат» испытывает проблемы с игрой.

Александр Кожевников — 0:3. «Зенит» выступает фаворитом в любой встрече чемпионата.

«Рубин» — «Краснодар»

Александр Гришин — 1:1. «Краснодару» будет тяжело в Казани. Думаю, что лидер потеряет очки в этой игре.

Александр Кожевников — 0:3. У «Краснодара» прекрасная серия из побед в РПЛ. Думаю, что он продлит ее в Казани.