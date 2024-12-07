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«Зенит» разгромит «Акрон», а «Спартак» выиграет у «Пари НН». Прогнозы на 18-й тур РПЛ

Балахнин и Малютин сделали прогнозы на матчи 18-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Игроки «Зенита» празднуют гол в матче против «Акрона» (5:1). 2 октября. Санкт-Петербург
Игроки «Зенита» празднуют гол в матче против «Акрона» (5:1). 2 октября. Санкт-Петербург.
Фото Global Look Press
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин и боец Михаил Малютин.

«Спартак» — «Пари НН»

Сергей Балахнин — 2:0. «Спартак» прекрасно выглядит, находится на подъеме. У него отличное настроение после разгромной победы над «Краснодаром» в гостях.

Михаил Малютин — 2:0. Я скептически относился к назначению Станковича, но он себя показал. И сейчас выдал приличную серию побед.

«Зенит» — «Акрон»

Сергей Балахнин — 3:0. «Зенит» после неудачной игры. Хоть и остался на первом месте, обязан реабилитироваться у себя дома. Нужно набирать максимум очков.

Михаил Малютин — 4:0. После поражения от «Крыльев» «Зенит» будет доминировать. Думаю, что «Акрон» пропустит четыре безответных мяча.

«Ростов» — «Крылья Советов»

Сергей Балахнин — 2:1. «Крылья Советов» выглядели очень хорошо в гостях у «Зенита». А «Ростов» в ноябре выдал серию без поражений. Думаю, что здесь сыграет роль домашнее поле.

Михаил Малютин — 2:1. «Крылья» и «Ростов» на кураже. Но у самарцев есть внутренние проблемы, в отличие от соперника. Это и сыграет свою роль.

«Динамо» Мх — «Рубин»

Сергей Балахнин — 0:1. У махачкалинцев вязкая команда, их оборону очень трудно вскрыть. Но и «Рубин» отлично выглядит, особенно Даку.

Михаил Малютин — 1:1. «Динамо» из Махачкалы играет в оборонительный футбол. Ему очень трудно забить.

«Динамо» — «Химки»

Сергей Балахнин — 2:0. «Химки» сейчас постоянно набирают очки, а у «Динамо» есть небольшие проблемы. Но поставлю на хозяев.

Михаил Малютин — 2:0. Победа «Динамо», оно и не должно потерять очки, особенно после спасенной ничьей с «Ахматом» на последних минутах.

«Факел» — ЦСКА

Сергей Балахнин — 1:2. «Факел» отлично играет дома, бьется самоотверженно в обороне. И ЦСКА отступать некуда, ему нужно набирать очки.

Михаил Малютин — 1:2. Мне в этом году очень не нравится ЦСКА, особенно в ноябре. Но на классе армейцы должны одержать победу.

«Ахмат» — «Оренбург»

Сергей Балахнин — 2:1. «Ахмат» вроде бы стал показывать неплохой футбол, но присутствует невезение. Учитывая, что «Оренбург» выглядит неважно на протяжении последних матчей, поставлю на хозяев.

Михаил Малютин — 1:0. Настоящая битва за выживание. Но победу одержит «Ахмат», когда-то ему должно повезти — играет он неплохо.

«Краснодар» — «Локомотив»

Сергей Балахнин — 3:2. Это матч тура. Нас ждет яркий футбол, хотя команды и сыграли неудачно в предыдущем туре. Поставлю на «Краснодар», потому что он в лучшей форме, чем «Локомотив».

Михаил Малютин — 3:2. «Локомотив» точно сдаваться не будет, а «Краснодар» очень хочет вернуться на первое место. Жду открытого футбола, так как командам нельзя проигрывать.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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